Барная стойка, баня, танцпол: топ-5 домов в аренду в новогоднюю ночь (фото)

Несмотря на то что Калининград признали самым желанным городом для новогодних поездок в этом сезоне, доступные для аренды варианты остались даже за считанные дни до главной ночи года. «Недвижимость Нового Калининграда» проанализировала предложения сайтов сервисов «Авито», «Циан» и «Суточно». Мы выбрали самые дорогие дома в Калининграде и области, в которых можно провести новогоднюю ночь. Отдохнуть компанией на берегу моря или озера, с баней, барной стойкой и танцполом обойдётся в 30 — 55 тыс. рублей. Подробности — в нашем обзоре.

Цены действительны на 26 декабря 2024 года. Попадание дома в топ не означает, что он будет доступен для аренды на момент прочтения материала. Также редакция не несёт ответственности за достоверность сведений, размещённых авторами объявлений на указанных сайтах.

Дом на берегу Форелевого озера в Калининграде — 55 000 рублей в сутки

Двухэтажный дом площадью 259 м² находится на Мамоновском шоссе в Калининграде, на берегу Форелевого озера. За указанную стоимость предлагаются «пять уютных комнат с двуспальными диванами и кроватями, застеленными белым, стерильным, выглаженным бельём» (при этом в описании указано, что комнат в доме четыре). За отдельную плату «можно воспользоваться дополнительными комнатами до тридцати двух спальных мест».

Гостям также предлагают «огромный зал для проведения банкетов и торжеств с танцполом, барной стойкой, профессиональным световым, музыкальным оборудованием, караоке и дым машиной, крытую шашлычную с огромным мангалом и казаном для плова, огромный непродуваемый шатёр». Встретить Новый год здесь гости смогут вместе с детьми и питомцами.

Два в одном в Балтийске — 50 000 рублей в сутки

В Балтийске за 50 тыс. рублей вам сдадут сразу два рядом стоящих дома «как один объект». Общая площадь зданий — 260 м². Для максимум 16 гостей предусмотрены четыре спальни и восемь кроватей. Среди перечисленных удобств — евроремонт и открытый бассейн (правда, не очень понятно, как им пользоваться зимой).

Следуя предновогодней традиции, 31 декабря гости смогут отправиться в баню. Правда, это уже за отдельную плату. Приветствуется заезд с детьми любого возраста, а по предварительной договорённости — и с питомцами. Минимальный срок бронирования — трое суток, то есть обойдется в гораздо большую сумму, чем 50 000 рублей.

Новый год на Куршской косе — 48 000 рублей в сутки

Двухэтажный дом площадью 150 м² сдаётся в посёлке Морское Зеленоградского округа. Здесь смогут разместиться до 12 гостей. В их распоряжении будут три основных номера, гостиная, дополнительный номер с видом на залив и мини-кухня с индукционной плитой. «В каждом номере душ и туалет, холодильник, двуспальная кровать и диван», — обещает автор объявления. Правда, компании «моложе 25 лет» праздновать сюда не пустят.

Коттедж в Долгом — 40 000 рублей в сутки

Двухэтажный коттедж площадью 130 м² расположен в посёлке Долгое Краснознаменского округа. Встретить Новый год здесь можно компанией максимум из восьми человек. «Преимущества нашего дома: участок 7 га, соседи далеко, что обеспечивает полное уединение и спокойствие; дом 4 комнаты, 8 комфортных спальных мест», — говорится в объявлении. Также гостям обещают лес с грибами и ягодами, что также странно для новогодних праздников даже в Калининградской области.

Дом в СНТ «Заря» — 30 000 рублей в сутки

Двухэтажный дом площадью 85 м² находится в СНТ «Заря» (Московский район Калининграда), «в 15 минутах от центра», как утверждает автор объявления. «Есть всё необходимое: постельное белье, посуда, интернет, парковка, тёплый бассейн», — говорится в объявлении. Отдельно можно заказать баню и купель с гидромассажем. Минимальный срок аренды за указанную стоимость — двое суток. Дом также можно снять на несколько часов (не менее трёх). В числе удобств указаны посудомоечная и стиральная машины, кондиционер.

Текст: Игнат Родионов, фотографии с сайтов cian.ru, avito.ru и sutochno.ru