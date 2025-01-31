«Умный», «стильный» и «с душой»: топ дорогих домов на продажу в Гвардейском районе (фото)

На этой неделе «Недвижимость Нового Калининграда» продолжила знакомство с дорогими домами, выставленными на продажу в регионе. На этот раз в центре внимания оказался Гвардейский район. Анализ сайтов сервисов «Авито», «Циан» и «Домклик» выявил объекты с самой высокой ценой — от 15 до 52 млн рублей. В стоимость часто входит не только жилплощадь, но и «наполнение». Подробности — в нашем обзоре.

Цены действительны на 30 января 2025 года. Попадание дома в топ не означает, что он будет в продаже на момент прочтения материала. Также редакция не несёт ответственности за достоверность сведений, размещённых авторами объявлений на указанных сайтах.

«Умный дом» в посёлке Семёново — 52 млн рублей

Одноэтажный дом площадью 154 м² продаётся в посёлке Семёново. В стоимость входят два земельных участка с разной категорией земель. На территории первого площадью 1 га — для ведения личного подсобного хозяйства — расположены кирпичный жилой дом с террасой 2018 года постройки, защитный навес на три машины, включая высокие микроавтобусы, два морских контейнера для хранения инвентаря и вольер для собаки. Участок, как пишет автор объявления, «позволяет дальнейшее его развитие: строительство гостевых домов, гаража, бани/банного комплекса, обустройство пруда».

В доме обещают «продуманную планировку для большой семьи: просторную кухню-гостиную с выходом на террасу и вторым светом, две спальни, две детские комнаты, игровую для детей на втором уровне, два санузла, техническое помещение». За благополучие собственности отвечает система «Умный дом» — «датчик движения, датчик двери/окна, контроль температуры и влажности, контролёры дыма и протечки, охрана с сигнализацией и оповещением». Вдобавок ко всему этому новым владельцам обещают оставить «оборудование для крупных земельных угодий»: газонокосилку-трактор, промышленный гусеничный снегоуборщик с подогревом, дизельную промышленную мойку высокого давления, два уличных гриля (газовый и угольный).

Земли сельскохозяйственного назначения площадью 5,8 га подходят, как утверждается, для выращивания, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, скотоводства, птицеводства, свиноводства и пчеловодства.

«Стильный и презентабельный дом» — 35 млн рублей

Двухэтажный «стильный и презентабельный дом с красивым дизайнерским ремонтом» площадью 237 м² расположен в посёлке Берёзовка. Потенциальным покупателям обещают кухню-гостиную площадью 50 м² «с прекрасным камином» с отделкой из цельного камня, бильярдную (30 м²), три спальни (по 20 м²), санузел (20 м²), техническое помещение с приборами учёта и чердак (50 м²).

Автор объявления рассказывает об «уникальных декоративных элементах», использованных при отделке дома, и мебели из цельного дерева. «Вам не придётся беспокоиться о том, как обставить дом, всё уже сделано за вас», — говорится в описании. На территории: зона отдыха, мангал, тандыр, печь с казаном, волейбольная площадка, гамак, качель-гнездо и детская площадка.

Отдельный абзац посвящён описанию бани площадью 69 м² с бассейном длиной, шириной и глубиной 2,5 м. «Для любителей острых ощущений имеется ведро для обливания ледяной водой», — обещает автор. Баню также предлагается использовать как отдельный гостевой дом.

На участке: фруктовые деревья, сосны и туи, а сразу за ним «начинается лес с различными грибами». В шаговой доступности — озеро с песчаным пляжем, «школы, детские сады, магазины и другие объекты инфраструктуры».

«Уединённое место в дубовом лесу на берегу реки» — 22,66 млн рублей

Двухэтажный деревянный дом площадью 160 м² находится в посёлке Великолукское. «Гектар территории, свой пляж и кедровая баня. Уединённое место в дубовом лесу на берегу реки Преголи в экологически чистом районе и всего в 30 минутах езды от города Калининграда», — рассказывает автор объявления. Упоминаются также «отделочные материалы из благородный сортов древесины, спальные комнаты с комфортными кроватями и шкафом для одежды, кедровая баня и просторная кухня-гостиная с камином». Новым владельцам также обещают просторную террасу с обеденным столом, зону отдыха с видом на реку и «свою берёзовую рощу». Площадь участка — 70 соток. Дом был выставлен на продажу в сентябре 2024 года за 22 миллиона рублей. В январе цену подняли на 660 тыс.

«Качественно и с душой» — 22 млн рублей

Четырёхэтажный дом площадью 384 м² можно приобрести в Гвардейске. Здание расположено на «сухом и плодородном» участке площадью 18 соток на ул. Твардовского. Автор объявления характеризует его как «просторный, комфортный дом, построенный качественно и с душой». На цокольном этаже находятся летняя кухня, спортивный зал, мастерская и кладовая, на первом — гостиная с выходом на террасу, столовая, спальня, коридор, санузел совмещен с душевой кабиной, на втором — три спальни с выходом на балкон и совмещённый санузел. Мансардный этаж, как сообщается, планировался для бильярдной и библиотеки.

В стоимость входят мебель, техника и декоративные растения. Кроме того, будущим владельцам обещают гараж и баню, на втором этаже которой расположены гостевые комнаты с зоной кухни, летнюю беседку с зоной барбекю, ухоженную территорию. Список произрастающих там плодовых деревьев прилагается.

Коттедж в «Солнечной долине» — 15 млн рублей

Двухэтажный дом площадью 236,2 м² находится на ул. Солнечной в Гвардейске в коттеджном посёлке «Солнечная долина». «В доме частично выполнен ремонт. На первом этаже уложена плитка, стены первого и второго этажей оштукатурены и подготовлены под чистовую отделку (покраска или обои).В санузле полностью сделан ремонт и установлена сантехника», — гласит описание. Помимо завершения ремонта, дополнительно вложиться будущие покупатели при желании могут и в поставленный на участке деревянный сруб под баню, который не входит в стоимость объекта.

Дом владельцы считают «отличным решением для тех, кто хочет постепенно доработать интерьер под свои предпочтения», ведь «частично выполненный ремонт позволяет сократить время и затраты на окончательную отделку». Площадь участка — 740 м².

Текст: Игнат Родионов, фотографии с сайтов avito.ru, cian.ru и domclick.ru