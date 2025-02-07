Огород, зарыбленный пруд и баня: топ-5 дорогих домов в Гусевском округе (фото)

На этой неделе «Недвижимость Нового Калининграда» заинтересовалась домами, которые выставлены на продажу в Гусевском городском округе. Анализ объявлений на сайтах сервисов «Авито», «Циан» и «Домклик» выявил самую дорогую «пятёрку» с ценами от 11,5 до 19,5 млн рублей. Все дома готовы для проживания. Помимо крыши над головой, будущие жильцы смогут обзавестись садом, огородом и зарыбленным прудом. Подробности — в нашем обзоре.

Цены действительны на 6 февраля 2025 года. Попадание дома в топ не означает, что он будет в продаже на момент прочтения материала. Также редакция не несёт ответственности за достоверность сведений, размещённых авторами объявлений на указанных сайтах.

Дом в Фурманово «для большой дружной семьи»- 19,5 млн рублей

Двухэтажный кирпичный дом площадью 400 м² 2018 года постройки находится на ул. Новой в посёлке Фурманово, в пяти километрах от Гусева. «Дом построен пo индивидуальному проекту с уютной планировкой для большой дружной семьи. Сделан качественный pемoнт по индивидуальному дизайну. Внутри очень тепло, светло и уютно», — гласит описание. На первом этаже, оборудованном тёплым полом, расположены четыре комнаты, зал, кухня, гардеробная, котельная, гараж и кладовка. На втором этаже — две гостевые комнаты, спортивный уголок и аэрохоккей. Всю мебель и технику обещают оставить новым владельцам. На территории: теплица, сарай, «есть газон и деревья, которые создают приятное впечатление о доме». Площадь участка — 12 соток. Владельцы дома готовы торговаться.

Дом с огородом в Гусеве — 15 млн рублей

Трёхэтажный кирпичный дом 1998 года постройки площадью 252 м² продаётся в Гусеве, в переулке Космонавтов. Из краткого описания можно узнать лишь то, что на участке площадью 12 соток расположены хозяйственные постройки, сад и огород, «рядом речка». Само здание сухое и тёплое, проведён природный газ. Согласно данным, указанным на сайте, в доме пять комнат с косметическим ремонтом, есть терраса или веранда, а также гараж. Автор объявления уверяет, что документы к сделке готовы.

Дом в Гусеве с «низкими коммунальными платежами»- 13,3 млн рублей

Одноэтажный дом площадью 130 м² расположен в центре Гусева на земельном участке площадью восемь соток. Будущим владельцам обещают «дружных соседей, тишину, пение птиц и необыкновенные закаты». Ещё один всё более актуальный в современных реалиях «козырь» — «низкие коммунальные платежи». В стоимость входят гостиная площадью 28 м², спальня — 16 м², детские — 14 и 15 м², санузел — 12 м², гардеробная — 5 м², коридор + прихожая — 20 м², техническое помещение — 6 м² с лестницей на «огромный чердак».

«Дом строился для себя и только из качественных материалов, сделана ливнёвка, дренаж участка, отсыпана территория вокруг дома. В процессе строительства контролировали каждый этап, поэтому дом очень тёплый и сухой», — рассказывает автор объявления. Вместе с домом будущим владельцам предлагают «всю мебель, кухню, дорогие тканевые натяжные потолки, люстры, шторы, и бытовую технику», купленные в 2023 году.

На территории дома залит фундамент «под беседку или баню, есть хозпостройка, грядки с зеленью, высажен сад: персики, абрикосы, яблони, смородина, самшиты». Имущество скрывает от посторонних взглядов «статный забор из векового немецкого кирпича и двустороннего прочного профлиста с откатными воротами, во дворе выложено 130 м² клинкерной тротуарной плитки».

Дом был выставлен на продажу в декабре 2024 года за 12,5 млн рублей, в январе цена выросла на 800 тыс. рублей. Указанная причина продажи — переезд.

Дом в пригороде на участке 48 соток — 12,6 млн рублей

Двухэтажный кирпичный дом 2010 года постройки площадью 365 м² находится в пригороде Гусева на земельном участке площадью 48 соток. Также на территории: «баня, два гаража для легковых автомобилей с полной чистовой отделкой, с тёплым полом по всей площади гаражей, большой гараж для грузовой и спецтехники, который можно использовать под производство», «большой зарыбленный пруд».

На первом этаже расположены прихожая, кухня-гостиная площадью 60 м², холл — 25 м², спальня — 32 м², гостевой санузел — 4 м², спортзал 21 м², котельная 4 м², вспомогательное помещение 9 м², гараж на два автомобиля — 46 м². Второй этаж: зал площадью 74 м², спальня — 32 м², санузел — 15 м², холл 8 м², балкон — 11 м². Потенциальным покупателям обещают «качественный ремонт с использованием дорогих материалов», автономное газовое отопление, электpo- и твердотопливный котёл, скважину и колодец.

Дом с садом в микрорайоне Луговое — 11,5 млн рублей

Двухэтажный дом 2020 года постройки площадью 219,3 м² расположен в микрорайоне Луговое. Площадь участка — восемь соток. В доме три спальни с гардеробными, зал, кухня и две ванные. В описании также упоминаются газовое отопление, электро- и твердотопливный котёл, подогрев полов на первом этаже, радиаторы и камин — на втором.

«Задний двор разделён на три равные территории: газон, огород, молодой сад», — рассказывает автор объявления. Также сообщается о наличии места для постройки бани, огороженной территории и откатных воротах.

Дом был выставлен на продажу в октябре 2023 года за 13 млн рублей. Четыре раза цену снижали на полмиллиона, в декабре 2024 года — подняли на ту же сумму.

Текст: Игнат Родионов, фотографии с сайтов avito.ru, cian.ru и domclick.ru