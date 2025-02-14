Особняк у реки, немецкая школа и огородничество: топ-5 дорогих домов в Черняховске (фото)

На этой неделе «Недвижимость Нового Калининграда» добралась до Черняховского района. Изучив предложения сайтов «Авито», «Циан» и «Домклик», мы выявили самые дорогие дома, выставленные на продажу. Стоимость объектов составляет от 15 до 30 млн рублей. Часть зданий явно потребует немалых вложений для дальнейшей эксплуатации, но авторы объявлений не сговариваясь рассказывают о большом потенциале и недооценённости Черняховска как привлекательного направления для туризма. Подробности — в нашем обзоре.

Цены действительны на 14 февраля 2025 года. Попадание дома в топ не означает, что он будет в продаже на момент прочтения материала. Также редакция не несёт ответственности за достоверность сведений, размещённых авторами объявлений на указанных сайтах.

Особняк на берегу реки Инструч — 30 млн рублей

Трёхэтажное здание 1945 года постройки (этот год указывается для зданий довоенной постройки — прим. «Нового Калининграда») площадью 851 м² продаётся на ул. Чернышевского в Черняховске. Особняк расположен на участке площадью 56 соток на берегу реки Инструч «в окружении красивых величественных деревьев». Дом, по мнению автора объявления, «отлично подойдет» под гостиничный комплекс, частный детский сад или «для проживания большой дружной семьи». В распоряжении будущих владельцев будет десять комнат, требующих ремонта. Никакой другой информации о здании «свободного назначения» на сайте не приводится.

На территории расположены хозяйственные постройки и пять гаражей. Ведутся работы по подключению газа. Участок, как сообщается, огорожен забором. Кроме того, потенциальным покупателям обещают электрические ворота, видеонаблюдение, крышу из металлочерепицы и «качественные окна» — всё это «новое», в отличие от самого дома. Объект был выставлен на продажу 28 января 2025 года за 24,9 млн рулей. 14 февраля он подорожал на 5,1 млн.

Дом «в идеальном местоположении» — 20 млн рублей

Двухэтажный кирпичный дом 1995 года постройки площадью 221 м² находится на ул. Казарменной в Черняховске — в «идеальном», по мнению автора описания, местоположении. За «идеальность», судя по всему, отвечают расположенные рядом «парк, стадион, река и вся необходимая инфраструктура для комфортного проживания». Площадь участка — девять соток.

«Построен из газосиликатного кирпича (500 мм), утеплён, в 2023 году заменена крыша на фальцевую кровлю. В доме есть подвал, в котором находится гараж, баня, погреб. Центральное газовое отопление, пол первого этажа с подогревом. Дополнительную информацию и фото предоставим по личному запросу», — на этом рассказ о объекте прерывается. Остаётся лишь разглядывать приложенные фото.

Дом «с большим потенциалом» — 19 млн рублей

За 19 млн рублей можно стать обладателем трёхэтажного дома 1905 года постройки «из красного немецкого кирпича». Здание бывшей школы, переведённое в жилой статус, расположено на ул. Центральной в Черняховске. Его площадь — 616,5 м². Площадь участка — 50 соток.

Автор объявления описывает объект как «прекрасный дом с большим потенциалом» и «отличный вариант» для инвестиций. Дом состоит из двух этажей, мансарды и подвального помещения. Есть два входа и две лестницы. Потенциальным покупателям также сообщают о том, что кровля была заменена на металлочерепицу, с лицевой стороны здания установлены стеклопакеты, газа в доме нет.

Также в описании объекта можно ознакомиться с рассуждениями о «недооценённости» Черняховска как туристического объекта, но это уже совсем другая история. Дом был выставлен на продажу в июне 2024 года за 25 млн рублей. В октябре владельцы «скинули» шесть миллионов.

«Возможность реализовать свои идеи» — 16 млн рублей

Двухэтажный дом свободной планировки можно приобрести в посёлке Отрадное Черняховского округа. О самом объекте известно немного. В здании то ли 2010, то ли 2021 года постройки три комнаты. Материал стен — газоблоки, ремонт — косметический. На ровном участке «правильной формы» площадью 33 га «три водоёма глубиной до четырёх метров, запущена рыба, два сада ( яблони, груши, слива, малина и др.)», возведён фундамент для постройки ещё одного дома и бани, есть гостевая постройка в сером ключе и отдельно стоящий санузел, выложенный кафелем, свет, канализация, дренаж.

«Территория участка позволяет организовать места для отдыхающих, есть возможность реализовать свои идеи: установить эко бунгало, модульные дома, глэмпинг, хаусбот, юрты, палатки и многое другое. 10 км до города Черняховск с его уникальными достопримечательностями, замком Инстербург, башней Бисмарка, и мн. др. Вокруг множество великолепных природных красот, которые не оставят равнодушными любого фермера, туриста и просто человека, мечтающего жить в гармонии с природой», — рассказывает автор объявления. При всём описанном потенциале владельцы «готовы к продаже по частям».

«Авторский дом» — 15 млн рублей

Одноэтажный дом 2021 года постройки площадью 140 м² продают на ул. Дзержинского в Черняховске. Объект преподносят как «красивый авторский дoм для жизни вашей семьи в непосредственной близости к городу и с городской инфрacтpуктуpoй», «уникальный, современный, высокотехнологичный» с террасой площадью 28 м². Внутри «просторная кухня-столовая-гостиная с выходом на террасу, санузел, кладовая-прачечная-бойлерная, две спальни, бильярд-гостиная». Окна энергоэффективные, дверь — с терморазрывом. Также обещают собственную огороженную территорию площадью 10 соток с калиткой, забором, откатными электроворотами, гаражом, зоной барбекю, двумя парковочными местами и «пять соток огородничества».

Текст: Игнат Родионов, фотографии с сайтов avito.ru cian.ru и domclick.ru