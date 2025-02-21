Променад для элиты и «Русь» для гедонистов: топ-5 дорогих квартир в Светлогорске (фото)

На этой неделе «Недвижимость Нового Калининграда» вернулась в Светлогорск в поисках самых дорогих квартир. Изучив предложения сайтов «Авито», «Циан» и «Домклик», мы отследили, как выросли цены в топовых ЖК с декабря 2023 года. Вместе с новостройками во всё тех же «Променаде» и «Руси» в подборку попала и «вторичка», правда, тоже не для простых покупателей. Стоимость квадратного метра доходит до 792 тыс. рублей, а всего объекта — до 120 млн. Подробности — в нашем обзоре.

Цены действительны на 20 февраля 2025 года. Попадание квартиры в топ не означает, что она будет в продаже на момент прочтения материала. Также редакция не несёт ответственности за достоверность сведений, размещённых авторами объявлений на указанных сайтах.

Апартаменты в ЖК «Гостиничный комплекс Русь» — 120 232 806 рублей

Однокомнатные апартаменты свободной планировки площадью с дом в 164,8 м² можно приобрести на ул. Верещагина, 10 за 120,2 млн рублей. Впрочем, цена актуальна в рамках акции до 28 февраля 2025 года для тех, кто готов внести 100% оплаты за счёт собственных средств или ипотеки без субсидирования.

Элитный ЖК возвели на месте одноимённой гостиницы «Русь». Дом был сдан совсем недавно — в начале 2025 года. Комплекс автор объявления без ложной скромности именует «раем для гедонистов». «Здесь вас ждёт уникальное сочетание домашнего комфорта с качественным пятизвёздочным сервисом: дизайнерские интерьеры, круглосуточная служба ресепшн, собственный СПА с приятным дисконтом для владельцев апартаментов, рестораны, спортзал и прочие атрибуты элитного жилья», — гласит объявление.

О самих апартаментах известно немного: высота потолков — три метра, отделка чистовая, площадь кухни — 5 м², расположение — пятый этаж из пяти. Стоимость квадратного метра на момент написания материала — 729 568 рублей. Указанная цена была установлена 15 января 2025 года. В декабре 2024 года квартиру продавали за 96 186 179 рублей.

Годом ранее самый дорогой объект в комплексе стоил немногим более 46 млн и занимал второе место в топе. Квадратный метр оценивали в 336 490 рублей.

Апартаменты в ЖК «Лазурный берег» — 110 млн рублей

Трёхкомнатные апартаменты площадью 179,8 м² расположены на седьмом этаже семиэтажного комплекса на ул. Динамо. Клубный дом премиум-класса «Лазурный берег» был построен в 2006 году. Потенциальным покупателям обещают «умную и практичную планировку», «большую кухню — гостиную с видом на море», «тихую и уютную» спальню «с большой кроватью и мягким пледом».

Также в стоимость входят три балкона, «5-ступенчатая очистка воды по Европейской технологии NanoH₂O», «современные коммуникации высокого качества (цифровые и оптоволоконные технологии)», «автономное отопление с индивидуальными газовыми котлами», «панорманое остекление из энергосберегающего стекла из узкой высокопрочной алюминиевой рамы», «современная система вентиляции и кондиционирования, а также знаменитые финские радиаторы».

Жилая площадь — 80,5 м², площадь кухни — 54,7 м², высота потолков — 2,7 м. Стоимость квадратного метра — 611 791 рубль.

Апартаменты в ЖК «Променад» — 70 388 600 рублей

Четырёхкомнатные апартаменты площадью 110,53 м² находятся на втором этаже пятиэтажного дома на первой береговой линии. Срок сдачи — второй квартал 2025 года. Будущим владельцам обещают трёхметровые потолки, дизайнерскую отделку, панорамные окна с видом на море, «современную инженерию и оснащение».

«Богатая инфраструктура комплекса: отель 5*, СПА-комплекс, фитнес-клуб, многопрофильная клиника, бювет, бассейны с морской водой, пешеходная зона отдыха, рестораны и кафе, торговая галерея, подземный паркинг. Возможно приобретение с мебелью и бытовой техникой», — гласит описание.

Жилая площадь — 80 м², площадь кухни — 20 м². Стоимость квадратного метра — 667 642 рубля. В конце 2023 года самые дорогие апартаменты в ЖК продавали за 93 884 728 рублей. Тогда объект возглавлял топ. Стоимость квадратного метра составляла 614 429 рублей.

Пентхаус с видом на озеро — 50 млн рублей

Квартира площадью 160 м² расположена на четвёртом этаже пятиэтажного дома 2015 года постройки на ул. Подгорной. «Три изолированные спальни, три санузла, три балкона и терраса на крыше с зоной барбекю, действующий камин на дровах, просторные зоны общего пользования — всё это позволяет комфортно проживать семье с разным режимом активности», — гласит описание. Из указанных характеристик — автономное отопление и кондиционер. Высота потолков — от 2,3 до 5,65 метра. Описанные бонусы — локация и виды на «черепицы домов, озеро Тихое, кроны деревьев», которые «поражают своей красотой». Жилая площадь — 103,1 м², площадь кухни — 17,7 м². Стоимость квадратного метра — 312 500 рублей.

Видовая квартира в ЖК «Легенда Светлогорска» — 45,9 млн рублей

Двухкомнатная квартира площадью 57,9 м² находится на последнем этаже пятиэтажного дома на пересечении улиц Ленина и Штрауса. Объект описывают как «идеальное место для тех, кто ценит эстетику, комфорт, престиж и безопасность». Будущим жильцам обещают доступ к оборудованной крыше, «где можно насладиться нежным балтийским солнцем, заниматься спортом», парковку, «оригинальный фасад с подсветкой», «выразительную архитектуру» и «дизайн в стиле nеw рrоvеnсе».

«Просторная кухня-гостинная удовлетворит даже самых взыскательных хозяек. Уютная спальня обеспечивает прекрасный сон, а балконы с видом на вековые сосны станут прекрасным местом для наслаждения утренним кофе. Автономное отопление значительно сокращает коммунальные платежи и позволяет мгновенно реагировать на изменения погодных условий. В квартире высокие потолки, панорамные окна в пол. Два балкона, в том числе с выходом из спальни», — гласит описание. Вместе с жилплощадью покупателям достанутся «вся встроенная техника, телевизоры и мебельные гарнитуры». Площадь кухни — 10 м². Стоимость квадратного метра — 792 746 рублей.

Объект выставили на продажу в мае 2024 года за 37,9 млн рублей. В октябре квартира подорожала на восемь миллионов.

Текст: Игнат Родионов, фотографии с сайтов cian.ru и domclick.ru