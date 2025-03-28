Окна в пол, баня и собственный садовник: топ дорогих квартир в Гурьевске (фото)

На этой неделе «Недвижимость Нового Калининграда» «переехала» в Гурьевский округ в поисках самых дорогих квартир, выставленных на продажу. Владельцы «вторички» делают ставку на возможность сразу заехать и жить, пусть и с б/у мебелью и ремонтом. Продавцы новостроек обещают «создать город в городе». Подробности — в нашем обзоре.

Цены действительны на 27 марта 2025 года. Попадание квартиры в топ не означает, что она будет в продаже на момент прочтения материала. Также редакция не несёт ответственности за достоверность сведений, размещённых авторами объявлений на указанных сайтах.

Четырёхкомнатная квартира в посёлке Рассвет — 22,8 млн рублей

Квартира площадью 207 м² находится в трёхэтажном кирпичном доме 2010 года постройки на ул. Зелёной в посёлке Рассвет. «Стpoили для себя, и ремонт делался по дизайнерскому проекту с использованием качественных материалов. Соседи очень дружелюбные (семья из 3 человек)», — рассказывает автор объявления. В стоимость входят участок площадью 12 соток, расположенная на нём баня, мебель и техника.

Жилая площадь — 150 м², кухня — 25 м², потолки — 3 м. Также упоминаются тёплый пол, кондиционер, гардеробная, панорамные окна и раздельный санузел.

Объявление было опубликовано 9 марта 2025 года, с тех пор цена не менялась. Стоимость квадратного метра — 110 145 рублей.

Четырёхкомнатная квартира на ул. Советской — 21,5 млн рублей

Двухуровневая квартира площадью 140 м² расположена на последнем этаже кирпичной шестиэтажки 2016 года постройки. В описании упоминаются дизайнерский ремонт, панорамные окна, тёплый пол, закрытая территория, подземный паркинг, кладовые помещения, видеонаблюдение, внутpидомовая система вoдоoчиcтки, aвтономнoe отоплениe, большoй лифт, гардеробная комната, две лоджии на разные стороны и два санузла.

Квартира продаётся со встроенной техникой, но без мебели в связи с приобретением другой недвижимости. «Рядом два инновационных парка, поликлиника, детские сады и школы, новый стадион, магазины, хорошая транспортная развязка», — рассказывает собственник.

Жилая площадь — 85,3 м², кухня — 15,5 м², потолки — 2,9 м. Квартира была выставлена на продажу в октябре 2024 года за 18,5 млн рублей, в марте цену подняли на 3 млн. Стоимость квадратного метра — 153 571 рублей.

Трёшка в ЖК «Кислород» — 15,84 млн рублей

Трёхкомнатная квартира площадью 99 м² продаётся в посёлке Малое Васильково. Объект занимает первый этаж четырёхэтажки, что считается особенно престижным в указанном жилом квартале, т.к. к таким квартирам прилагается небольшой участок с террасой.

«Жилой квартал О2 — воплощённая в жизнь мечта для тех, кто хочет жить в спокойном, уютном и экологически благополучном районе, вдали от шума и суеты большого города, нo рядом со всей необходимой инфраструктурой, — гласит описание. — На территории тщательно продуман ландшафтный дизайн, где жители могут наслаждаться природой, не покидая пределы жилого комплекса». Также упоминаются «высокие потолки, создающие ощущение простора» и «функциональная планировка, обеспечивающая удобное разделение зон». Отделка отсутствует.

В числе преимуществ ЖК упоминаются закрытая территория с видеонаблюдением, современные детские и спортивные площадки, «зоны отдыха и барбекю для комфортного досуга», закрытая зона для выгула собак, «ландшафтный дизайн с 44 видами растений, собственный садовник».

Объявление было опубликовано 14 марта, с тех пор цена не менялась. Стоимость квадратного метра — 160 тыс. рублей.

Трёшка в ЖК «Дом у парка» — 15,7 млн рублей

Квартира площадью 118 м² находится на девятом этаже десятиэтажки 2020 года постройки на Калининградском шоссе. Объект описывают как «элегантную двухуровневую квартиру» в доме повышенной комфортности. «Большая парковка для автомобилей. Огороженная территория, видеодомофоны, камеры наблюдения, хорошая управляющая компания, — пишет автор объявления. — Вся квартира — в светлых воздушных тонах, которые создают тепло, уют и гостеприимную атмосферу. Благодаря открытым проёмам площадь кажется больше, чем есть». Предложение включает «дорогой ремонт из качественных материалов», тёплый пол, два санузла, мебель, технику, подвальное помещение.

«В интерьере — особая атмосфера, которая складывается благодаря продуманной планировке, хорошим цветовым решениям и комфортному освещению. На первом уровне расположены: стильная кухня-гостиная площадью 25 м². Спальня с выходом на лоджию. Санузел. Коридор 16 м² — отдельное функциональное помещение. Изящная лестница ведёт на второй уровень, на котором находятся две спальни, санузел, холл и гардеробная», — говорится в объявлении.

Квартира, по мнению продавца, полностью готова к проживанию и не потребует финансовых вложений. Дополнительные бонусы — подъезд с зеркалами, бесшумный лифт, общедомовая система фильтрации воды. Объект был выставлен на продажу в сентябре 2024 года за 16 млн рублей, в декабре цену снизили на 300 тысяч. Стоимость квадратного метра — 133 051 рубль.

Двушка в ЖК «Включи» — 15 390 396 рублей

Двухкомнатная квартира площадью 77,8 м² продаётся в ЖК «Включи», который возводят на въезде в Гурьевск. Первый дом первого этапа первой очереди застройщик — компания «ССК Калининград» — обещает сдать в третьем квартале 2025 года.

Квартира № 323 расположена на первом этаже семиэтажки. Площадь кухни — 19,6 м². Отделка — чистовая.

«Жилой комплекс „Включи“ от компании ССК тpанcлиpуeт принципиально нoвый подxoд к жизни в coвpеменном гopoде, гдe учитываются кaчecтво, визуальный облик зданий, комфортное расположение и экологичная городская среда. Комплексная застройка жилого комплекса позволяeт создaть гopoд в городе, где есть всё необходимое для комфортной жизни», — говорится в описании.

Объект был выставлен на продажу 3 марта 2025 года за 11,67 млн рублей. С тех пор цену поднимали три раза. Стоимость квадратного метра — 197 820 рублей.

Текст: Игнат Родионов, фотографии и эскизы с сайтов cian.ru и avito.ru