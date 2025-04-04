«Золотые» квадратные метры: топ самых дорогих новостроек области (фото)

На этой неделе «Недвижимость Нового Калининграда» решила составить топ квартир с самой высокой стоимостью квадратного метра, выставленных на продажу в Калининградской области. Анализ сайтов «Авито», «Циан» и «Домклик» выявил общеизвестных лидеров — комплексы элитной недвижимости на берегу моря в Зеленоградске и Светлогорске. Прослеживается и другая тенденция — опубликован ряд объявлений с недостоверными сведениями, которые вводят потенциальных покупателей в заблуждение. Подробности — в нашем обзоре.

Из топа были исключены объявления, случайно или намеренно составленные с явными ошибками в отношении метража или цены квартир. В одном из них, к примеру, указывалась стоимость квадратного метра в новостройке в Гурьевском округе — порядка 2,8 млн рублей. Таких цен в Калининградской области всё же пока нет, что подтверждает стоимость других квартир в том же ЖК.

Цены действительны на 3 апреля 2025 года. Попадание квартиры в топ не означает, что она будет в продаже на момент прочтения материала. Также редакция не несёт ответственности за достоверность сведений, размещённых авторами объявлений на указанных сайтах.

Апартаменты в отеле Princesse Royal — 972 645 ₽/м²

Самый дорогой «квадрат», как показал анализ указанных сайтов, в настоящее время предлагается в Зеленоградске — в мультифункциональном комплексе с апартаментами премиум класса Princesse Royal («Принцесс Роял») группы компаний «К8».

В указанную цену обойдётся квадратный метр в апартаментах-студии площадью 25,2 м² на седьмом этаже восьмиэтажки, которую планируют сдать в III квартале 2027 года. Корпус расположен на ул. Пугачёва. Жилая площадь квартиры — 14,3 м², кухня — 3,6 м², высота потолков — 2,85 м. Вид из окна — на парк. Балкон и отделка отсутствуют.

Согласно информации с сайта застройщика, готовность комплекса составляет в настоящее время 20%. Среди «неоспоримых плюсов проекта» указаны «спа и иммерсивный бассейн», «ликвидная локация», подземный паркинг, морские пейзажи и «премиальный сервис 24/7».

«Princesse Royal станет локальной доминантой на побережье Зеленоградска. Лаконичный архитектурный проект мультифункционального отеля Princesse Royal, оставаясь в рамках современной эстетики, неизбежно заглядывает в будущее. Дизайн лобби и отделка апартаментов подтверждают это своей минималистичностью и в то же время деликатным отношением к материалам и формам. Захотелось ли вам внезапно побаловать своих близких изысканным десертом или украсить комнату композицией из цветов, расслабиться в спа или зарядиться энергией моря на прогулке по променаду — вам поможет Princesse Royal. Богатая инфраструктура эффективно удовлетворяет разнообразные запросы жильцов», — гласит описание.

Стоимость квартир со страницы комплекса на сайте «Циан» — от 22,56 до 104,53 млн рублей. Квадратный метр — от 693 636 до 972 645 рублей.

Апартаменты в гостиничном комплексе «Русь» — 818 840 ₽/м²

Однокомнатные апартаменты площадью 64,3 м² на последнем этаже пятиэтажки на ул. Верещагина в Светлогорске продают за 52 651 412 рублей. Комплекс был сдан группой компаний «К8» в 2024 году. Жилая площадь квартиры — 34,4 м², кухня — 18,6 м². Высота потолков — 3 м. Отделка — чистовая.

Комплекс, построенный на месте бывшей «Руси», по-прежнему преподносят как «рай для гедонистов» с «уникальным сочетанием домашнего комфорта с качественным пятизвездочным сервисом». Потенциальным покупателям обещают «дизайнерские интерьеры, круглосуточную службу ресепшн, собственный спа с приятным дисконтом для владельцев апартаментов, рестораны, спортзал и прочие атрибуты элитного жилья».

«Перед комплексом будет создан верхний городской пляж, включающий в себя VIP зону со спа-услугами, подогреваемые бассейны, шезлонги вокруг них, бювет, грязелечебницу и ресторан с видом на море», — гласит описание.

Стоимость квартир со страницы «Руси» на сайте «Циан» от 28,57 до 122,65 млн рублей. Квадратный метр — от 548 840 до 818 840 рублей.

Студия в клубном доме «Резиденция Максим» — 807 692 ₽/м²

Квартира площадью 39 м² продаётся на седьмом этаже из семи в «элитном доме „Резиденция Максим“» в Светлогорске. Компания «Русская Европа» сдала объект в 2019 году. Недвижимость находится на ул. Горького, «рядом с улицей Ленина», уточняет автор объявления, «в тихом, зелёном месте». До моря обещают десять минут пешком. В указанную стоимость входят «дизайнерский ремонт и красивый вид на город», «стильный дизайн дома и подъезда, своя закрытая территория, подземный паркинг, бесшумный лифт, видеонаблюдение», установка для очистки и смягчения воды, выходы из подъезда на общественные балконы.

«Одна из стен панорамная с выходом на просторный открытый балкон площадью 8 м². Балкон оснащён маркизой с пультом дистанционного управления. Установлен датчик контроля силы ветра: при усилении ветра более определённого значения — маркиза складывается автоматически. Также установлены специализированные раздвижные сетки от насекомых», — гласит описание.

Квартира, как утверждается, готова к проживанию, ведь в ней, помимо дизайнерского ремонта, остаются «импортная бытовая техника и мебель», «хорошая посуда и столовые приборы», а также «постельные принадлежности, изготовленные на заказ». В совмещённом санузле — унитаз — инсталляция, гигиенический душ, душевая кабина с керамическим поддоном и стеклянным ограждением. Кухня со встроенной техникой и прихожая со встроенной мебелью прилагаются. Стоимость объекта — 31,5 млн рублей.

Апартаменты в комплексе Promenade — 804 811 ₽/м²

Трёхкомнатная квартира площадью 84,8 м² выставлена на продажу в апарт-комплексе премиум-класса Promenade («Променад») компании «Раушен Хотел Ресорт» на Морском бульваре в Светлогорске. Апартаменты «с дизайнерской отделкой» находятся на последнем этаже пятиэтажки. Дом был сдан в IV квартале 2024 года. При этом интересантам предлагается довольствоваться лишь эскизами. Представленные снимки были сделаны фотокорреспондентом «Нового Калининграда» в январе 2025 года.

«Потолки 3 м. Тип дома — монолит с вентилируемыми фасадами. 1-я береговая линия. Панорамные окна с видом на море. Современная инженерия и оснащение. Богатая инфраструктура комплекса: отель 5*, СПА-комплекс, фитнес-клуб, многопрофильная клиника, бювет, бассейны с морской водой, пешеходная зона отдыха, рестораны и кафе, торговая галерея, подземный паркинг. Возможно приобретение с мебелью и бытовой техникой», — говорится в описании.

Стоимость квартир со страницы комплекса на сайте «Циан» — от 33 до 82,25 млн рублей. Квадратный метр — от 647 583 до 804 527 рублей.

Квартира в ЖК «Атлантис» — 733 496 ₽/м²

Двухкомнатная квартира в ЖК «Атлантис» группы компаний «Балтийский Парус», замыкавшая топ-5 самых дорогих объектов Зеленоградска в феврале 2025 года, и в этот раз оказалась на последней позиции. Объект площадью 81,8 м² по-прежнему продают за 60 млн рублей. Квартира, напомним, расположена на втором этаже шестиэтажного ЖК комфорт-класса на первой береговой линии. Дом, как утверждается в объявлении, уже сдан.

В стоимость входят дизайнерские входные группы, бесшумные лифты, вентилируемые фасады, автономное газовое отопление. Потенциальным покупателям также обещают «панорамное остекление в пол и большой открытый балкон 30 м² с видом на море», трёхметровые потолки и «отличную планировку» с 19-метровой кухней, которая «порадует любую хозяйку», двумя «просторными комнатами» 19,7 и 22,4 м² и двумя санузлами. «Зелёный двор с современными детскими площадками, торговая галерея с кафе и ресторанами на первом этаже, подземный паркинг и кладовые помещения» прилагаются.

Стоимость квартир со страницы комплекса на сайте «Циан» — от 16,6 до 45,96 млн рублей. Квадратный метр — от 329 600 до 1 494 510 рублей. Почти полтора миллиона якобы стоит «квадрат» в квартире площадью 15,3 м². Позвонив по указанному в объявлении номеру, можно заказать «звонок эксперта» и узнать, что на самом деле квартир с такой площадью в ЖК нет. Согласно информации, представленной на сайте комплекса, минимальная площадь — 29 м².

Текст: Игнат Родионов, фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»; также использованы фотографии и эскизы с сайтов novostroyka39.ru, domclick.ru.ru, cian.ru и avito.ru