«Объекты в конфликте»: градсовет отправил на доработку проект корпуса отеля «Русь»

В Светлогорске на улице Верещагина рядом с гостиничным комплексом «Русь» планируют построить корпус обслуживания с тремя ресторанами, большим спа-салоном и двумя бассейнами, один из которых «инфинити» — когда вода переливается через один или несколько краев, создавая впечатление, что водная поверхность не имеет границы. Посетить этот корпус смогут как постояльцы отеля, для которых предусмотрена специальная галерея, так и просто «люди с улицы». Проект сооружения представил на последнем заседании областного градостроительного совета архитектор Вячеслав Генне.

По словам Генне, это будет еще один вклад в развитие примыкающей к «Руси» территории. Если посмотреть сверху, то корпуса нового отеля будут похожи на пальцы разной длины, которые тянутся к территории, где, собственно, планируется возвести новый объект. «Пальцами» эти корпуса назвал сам Генне, но его коллегам, судя по всему, образ настолько понравился, что они тут же стали использовать это сравнение. В частности, архитектор Игорь Ли спросил насчет обустройства территории «между пальцами».





«В настоящий момент она благоустраивается, в самой узкой части между „пальцами“ — 25 метров, в дальних частях от примыкания, порядка, наверное, метров тридцати. И этого вполне достаточно для благоустройства освещения зоны отдыха. Я ещё рекомендую заказчику дополнительно привезти натуральные крупные камни и сделать из них композиции», — пояснил Генне.

В своем докладе он особое внимание уделил тому, насколько удобно будет посещать новый комплекс. Однако членов градсовета это, похоже, не очень впечатлило. Несмотря на то, что новый объект не очень высок, всего восемь метров, он загораживает вид на море для постояльцев, у которых номера на нижних этажах «пальцев».

«Всё пластично, современно, стеклянно, всё замечательно, но мне это здание, пардон, если такое сравнение уместно, напоминает жилетку: впереди красивая костюмная ткань, а сзади дешевенькая подкладочная», — поделился впечатлениям Игорь Ли. По его мнению, если новый корпус закрывает вид на море, то тыльная его часть, на которую выходят окна отеля, должна, как минимум, радовать глаз. "Пока проект выглядит, если не спорно, то сомнительно«,- резюмировал он.

С этим мнением согласился и архитектор Сергей Чечин. «Главный фасад интересный, — отметил он. — Пластика богатая, хорошие материалы.... Но когда мы заходим к зданию с другой стороны... А его можно обойти... Люди, которые будут ходить вокруг, будут озадачены».

Архитекторы выдвинули несколько предложений, как выйти из сложившейся ситуации. В частности, Олег Васютин высказал мысль, что, возможно, было бы целесообразно разделить комплекс — построить рестораны отдельно, а спа — отдельно. «Очень обидно, когда появляются объекты, которые в конфликте друг с другом», — вздохнул он.

Вячеслав Генне отреагировал на критику спокойно. Он поблагодарил всех за предложения и пообещал их учесть. «Я все пометил, будем работать», — пообещал он. В итоге проект был отправлен на доработку.

Текст — Кирилл Синьковский, изображения взяты из презентации проекта