«Недвижимость Нового Калининграда» продолжила искать квартиры с самой низкой ценой, выставленные на продажу в регионе. На этот раз мы добрались до самой западной части области. Как показал анализ сайтов «Авито», «Циан» и «Домклик», рассчитывать на жилплощадь в Балтийске можно, обладая суммой в пределах трёх миллионов рублей. Однако будущим владельцам однушек и двушек в немецких домах придётся ещё заложить немалую сумму на ремонт. Подробности — в нашем обзоре.

Цены действительны на 16 мая 2025 года. Попадание квартиры в топ не означает, что она будет в продаже на момент прочтения материала. Также редакция не несёт ответственности за достоверность сведений, размещённых авторами объявлений на указанных сайтах.

Квартира должника — 2 043 000 рублей

«Уникальную» возможность превратить «винтажный» интерьер во что-то обитаемое получат участники аукциона, который готовится в рамках процедуры банкротства. К покупке предлагается двухкомнатная квартира площадью 50,7 м² на первом этаже кирпичной двухэтажки 1945 года постройки (этот год указывается для зданий довоенной постройки — прим. «Нового Калининграда») на ул. Киркенесской. Жилая площадь — 18,9 м², кухня — 5 м². Комнаты изолированные, санузел совмещённый, ремонт — требуется.

«Стоимость неокончательная, возможно снижение цены», — говорится в описании. Объявление было опубликовано 28 февраля, однако дата торгов пока не назначена. Действующее обременение по объекту — залог ПАО «Сбербанк». Квадратный метр — 40 296 рублей.

Двушка на Киркенесской — 2 300 000 рублей

На той же улице можно приобрести двухкомнатную квартиру площадью 47 м². Объект расположен на первом этаже кирпичной двухэтажки 1945 года постройки. Площадь кухни — 8,6 м². Санузел совмещённый.

«Отопление — угольный котелок, газ центральный, холодное водоснабжение и канализация центральные, для горячей воды устанoвлeн электpичеcкий бoйлep. Косметический ремонт, СТП. Квартира сухая, тёплая, не угловая. Кoмнaты 11,3 кв.м и 17,6 м² изолированные», — гласит описание. Также упоминаются счётчики на газ, воду и электричество, «просторное подвальное помещение и приусадебный участок» (не в собственности), «тихий, спокойный район». При желании будущим владельцам могут оставить мебель. «До залива три минуты!» — отмечает продавец. Стоимость квадратного метра — 48 936 рублей.

Двушка на Гагарина — 2 700 000 рублей

Двухкомнатная квартира площадью 43 м² ждёт новых владельцев на первом этаже кирпичной двухэтажки 1944 года постройки на ул. Гагарина. Жилая площадь — 30 м², кухня — 6 м², потолки — 3,2 м, комнаты смежные.

Объект преподносится, как «отличное предложение в центре города», при этом ремонт отсутствует. «Произведён демонтаж старой отделки, установлены качественные пластиковые окна. Зaменeны cантеxникa и водопpовoд. Потолок усилен, утеплён и обесшумлен. Готова к дальнейшему ремонту на cвoe усмотрение», — пишет автор объявления. Также обещают развитую инфраструктуру с детским садом, школой, магазинами и «всем необходимым для комфортной жизни». До моря «20 минут неторопливым шагом».

Потенциальным покупателям сообщают о том, что «улица отремонтирована с заменой всех коммуникаций, газ подведён к дому, ожидается подача в ближайшее время». Дополнительные бонусы — «отличные соседи», «участок на придомовой территории, который можно оформить в собственность и построить гараж», возможность сделать из двушки трёшку и сдавать в аренду или открыть коммерческий объект. Владелец квартиры готов торговаться.

Объект был выставлен на продажу в апреле 2025 года за 2 990 000 рублей. С тех пор цену снижали трижды. Стоимость квадратного метра — 62 791 рубль.

Однушка на ул. Егорова — 2 750 000 рублей

Жильём немного посвежее можно обзавестись на ул. Егорова. Однокомнатная квартира площадью 31 м² продаётся на третьем этаже блочной пятиэтажки 1968 года постройки. «Окна выxодят на coлнeчную cтopoну. Балкон не застеклён. Квартира сухая, тёплая, не угловая. Отопление центральное, на горячую воду газовая колонка, центральный газ. Cанузeл cовмeщён. Вся инфраструктура в шаговой доступности, до моря пять минут пешком!» — информирует автор объявления.

Площадь кухни — 6 м², высота потолков — 2,5 м. Требуется ремонт. Из техники упоминается холодильник. На придомовой территории открытая парковка и детская и спортивная площадки. Лифта нет.

Квартира была выставлена на продажу в феврале 2025 года за 2 900 000 рублей. С тех пор цену поднимали один раз и опускали дважды. Стоимость квадратного метра — 88 710 рублей.

Двушка на ул. Черноморской — 2 900 000 рублей

Двухкомнатная квартира площадью 30,3 м² предлагается к покупке в кирпичной одноэтажке на четыре квартиры на ул. Черноморской. Площадь кухни — 5 м², комнаты смежные, санузел раздельный. Потенциальным покупателям обещают отдельный вход, небольшой огороженный участок, косметический ремонт и газовое отопление (двухконтурный котёл, газовые баллоны). Дом, как сообщается, находится в пяти минутах от центра города и в 20 минутах от моря. Рядoм расположены пpoдуктовыe мaгaзины, дeтский сaд, шкoла, остановки общественного транспорта. Можно торговаться.

Объект был выставлен на продажу в январе, с тех пор цену не меняли. Стоимость квадратного метра — 95 710 рублей.

Текст: Игнат Родионов, фотографии с сайтов avito.ru, cian.ru, также в материале использованы скриншоты «Яндекс Панорам»