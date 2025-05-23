Биокамин, приватная терраса и вид на озеро: топ-5 дорогих номеров в Калининграде (фото)

Курортный сезон в Калининградской области уже вот-вот начнется, причем, как заверял губернатора министр туризма, свободных номеров в отелях практически нет. Поэтому на этой неделе «Недвижимость Нового Калининграда» занялась поиском самых дорогих номеров в гостиницах областного центра, свободных на ближайшие выходные (24 – 25 мая). Для анализа были использованы данные сайтов-агрегаторов «Островок», «Яндекс Путешествия» и «Броневик», а также самих гостиниц. Стоимость ночи с учётом проживания двух взрослых гостей доходит почти до полумиллиона рублей. О том, что готовы предложить отели своим постояльцам за такую сумму, — в нашем обзоре.

Цены действительны на 23 мая 2025 года. Обращаем внимание, что актуальная информация в сегменте хореки меняется быстро. Попадание номера в топ не означает, что он будет свободен на момент прочтения материала.

Crystal House Suite Hotel & Spa (Кристалл Хаус) — 454 772 рубля за ночь

Фото: сайт

crystalhousehotel.ru

Отдохнуть, отдав «всего-то» немногим менее полумиллиона рублей, можно на берегу Нижнего озера. Президентский люкс в пятизвёздочном отеле «Кристалл Хаус» описывают как «панорамный роскошный пентхаус площадью 300 м² с тремя спальнями, в каждой из которых есть своя ванная комната и гардеробная». В распоряжении того, кто готов выложить за одну ночь среднюю зарплату за 10 месяцев, окажутся зимний сад, приватная терраса, биокамин, рабочее место, душ, холодильник и посуда. Кроме того, обещают «уютную и просторную гостиную с оборудованным обеденным пространством и эргономичной кухонной зоной», звукоизоляцию и розетку у кровати. Постельное бельё, полотенца, гипоаллергенная подушка и шторы-блэкаут прилагаются. В стоимость входит завтрак.

Radisson Blu Hotel Kaliningrad — 92 800 рублей за ночь

Фото: сайт crystalhousehotel.ru

За гораздо меньшую сумму можно разместиться прямо на площади Победы. Двухместный семейный люкс площадью 140 м² имеет собственную ванную комнату, сауну, сейф и мини-бар, оснащён высокоскоростным доступом в интернет. В номере двуспальная кровать king size и джакузи. Указанная стоимость включает завтрак. Номер предназначен для некурящих. При желании в нём могут разместиться четыре взрослых человека. Гостям обещают «высочайший уровень обслуживания» и интерьер «в элегантном стиле».

Отель Kaiserhof (Кайзерхоф) — 90 300 рублей за ночь

Фото: сайт kaiserhof-hotel.com

В «люксе с видом на реку Kaiserhof» — самом большом номере отеля площадью 88 м² — некурящих постояльцев ждут две комнаты, собственная ванная, сейф и кондиционер. В стоимость также входит обычный «отельный набор» — спутниковое ТВ, Wi-Fi, фен, электронные замки, мини-холодильник, набор посуды, чайная станция, фумигатор, завтрак и бутилированная вода.

«Большая и светлая гостиная номера имеет оригинальную планировку, благодаря которой открывается великолепный панорамный вид на набережную реки Преголя и разводной мост. В номере находятся двуспальная кровать и диван, который подготавливается как полноценное дополнительное место. Максимальное размещение: четыре гостя», — гласит описание.

Mercure — 50 000 рублей за ночь

Фото: сайт accor.ru/kaliningrad/mercure-kaliningrad-center

Двухместный люкс площадью 64 м² готов предложить отель Mercure. В стоимость входят завтрак, собственная ванная комната, кондиционер, сейф, двуспальный раскладной диван-кровать, кровать king size, гипоаллергенное постельное бельё и доступ в тренажёрный зал.

«Роскошный „Люкс“ на верхнем этаже с видом на Верхнее озеро — гордость отеля. Насладитесь его исключительной комфортностью и декором благодаря стильной гостиной, восхитительной ванной комнате, наличию отдельного санузла для посетителей и гардеробной», — гласит описание. В числе удобств стол для переговоров, эксклюзивная мебель, письменные принадлежности, халаты и кофемашина.

«Холидей Инн» — 24 800 рублей за ночь

Фото: сайт travel.yandex.ru

Замыкает топ представительский номер площадью 40 м² с панорамным видом на реку, большой кроватью и раскладывающимся диваном в отеле «Холидей Инн». Предоставляются банные халаты, тапочки и полотенца для купания животных. В номере есть кондиционер и пол с подогревом. Можно воспользоваться феном и гладильной доской. Из указанных развлечений — телевизор. Завтрак включён в стоимость.

«Отель „Holiday Inn“ предлагает комфортные номера с качественной мебелью и современной техникой. В санузлах имеются душевые кабины и набор косметических принадлежностей. На территории отеля находятся тренажёрный зал, Wi-Fi, охраняемая парковка и конференц-залы. Для детей предусмотрены прокат кроваток-манежей, стульчиков для кормления, специальное детское меню и настольные игры», — говорится в описании отеля.

Текст: Игнат Родионов