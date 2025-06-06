Озеро, свой лес с грибами и пруд с рыбками: топ дорогих домов в Неманском округе (фото)

На этой неделе «Недвижимость Нового Калининграда» продолжила искать самые дорогие дома, выставленные на продажу в регионе, переместившись в Неманский округ. Традиционно был проведён анализ предложений сайтов «Авито», «Циан» и «Домклик». В топе оказались особняки стоимостью от 8 до 16 млн рублей и площадью до 344 м². Авторы объявлений расхваливают местную природу, вспоминают историю и намекают на экономические перспективы, которые призван обеспечить району будущий завод. Подробности — в нашем обзоре.

Цены действительны на 5 июня 2025 года. Попадание дома в топ не означает, что он будет в продаже на момент прочтения материала. Также редакция не несёт ответственности за достоверность сведений, размещённых авторами объявлений на указанных сайтах.

«Добротный дом» в центре Немана — 16 200 000 рублей

Двухэтажный «добротный жилой дом» площадью 252,6 м² продаётся в центре Немана, в «прекрасном живописном месте» на берегу городского озера (ул. Октябрьская). Указанный год постройки — 1945-й. На первом этаже находятся холл, кухня-гостиная, спальня. комната с камином, гардеробная, комната для гостей, кабинет и совмещённый санузел. На втором — холл, гостиная, комната для гостей, две спальни, гардеробная, совмещённый санузел и балкон. Два подсобных помещения, коридор, прачечная и ещё один санузел — в подвале.

К дому, как сообщается, подведены все городские коммуникации: газ, электричество, вода, канализация. Отопление автономное — от газового котла. Также будущим владельцам обещают ухоженную территорию, гараж, баню, плодовые и декоративные деревья и кустарники на участке площадью 1249,15 м². До центра города пять минут пешком, рядом находится «всё необходимое для жизни»: автостанция, детская поликлиника, школа, магазины и т.д.

Дом был выставлен на продажу в сентябре 2024 года за 16 млн рублей. В марте цену подняли на 200 тысяч. Стоимость квадратного метра — 64 133 рубля.

Дом с мансардой на берегу озера — 15 000 000 рублей

Двухэтажный кирпичный дом площадью 275 м² можно приобрести на ул. Победы. Площадь участка — 1601,89 сот . На первом этаже дома, исполненном в «сером ключе», расположены три жилые комнаты, кухня, санузел и кладовая. Его предлагается использовать для проживания, под коммерческую недвижимость или семейный бизнес. На втором этаже «с очень хорошим ремонтом» кухня со столовой зоной, спальня, гардеробная комната, гостиная, совмещённый санузел и кладовая. Из спальни можно выйти на террасу с «прекрасным видом на озеро». На мансардном этаже всё с тем же «очень хорошим ремонтом» расположены «большая комната свободной планировки» и ещё один совмещённый санузел.

«Дом пока имеет электрическое отопление, но уже производится подключение природного газа. Каждый этаж имеет отдельный вход ,отдельную систему отопления, коммуникаций и счётчиков, что позволит их использовать отдельными жилыми помещениями», — рассказывает автор объявления. Также упоминаются огороженная территория, асфальтированный подъездной участок и металлические въездные ворота. Стоимость квадратного метра — 54 545 рублей.

Дом в «тихом районе» Ульяново — 12 млн рублей

Двухэтажный дом 2008 года постройки площадью 344,1 м² находится на ул. Победы, «в тихом районе» посёлке Ульяново. Стены здания выполнены из кpacнoгo немецкого кирпича, на крыше — немецкая черепица. Фундамент и цокольный этаж из бетонных плит. Ha цокольном этаже находятся гараж и подвальное пoмeщeниe. В подвале — баня и погреб. Нa первом этаже расположены кухня, санузел, спальня и гостиная, а также прихожая с лестницей на второй этаж. На втором этаже две спальни, коридор и кладовка. «Коммуникации все подключены, электричество — три фазы, природный газ, центральный водопровод, канализация центральная», — говорится в объявлении.

12 соток участка, находящиеся в собственности, занимает сад с фруктовыми деревьями и кустарниками. 6 соток огорода — в аренде.

Объект был выставлен на продажу в августе 2023 года за 15 млн рублей. В феврале 2024-го цену снизили на семь миллионов, в апреле — подняли на четыре. Стоимость квадратного метра — 34 874 рубля.

Дом «в развивающемся Немане» — 8 000 000 рублей

Трёхэтажный кирпичный особняк 2007 года постройки площадью 278 м² находится на Липовой улице «в развивающемся Немане». «Все коммуникации центральные, автономное газовое отопление. В доме два этажа и цокольный этаж, в котором расположен гараж на две машины и подсобные помещения. На первом этаже три просторные комнаты, кухня, раздельный санузел, сделан ремонт. Второй этаж без ремонта, „серый ключ“, три комнаты, кухня, раздельный санузел. Вход на второй этаж отдельный. В цокольный этаж можно спуститься из дома, не выходя на улицу», — гласит описание.

В стоимость входит участок с плодовыми деревьями и ягодными кустарниками. Также сообщается о «замечательных соседях» и находящемся рядом озере. Завершает описание рассказ о городе: «Всё в шаговой доступности. В городе есть детские сады, школы, ФОК, больница, замок Рагнит, сыроварня, город быстро развивается. Началось строительство завода Росатома по производству литий-ионных батарей». Стоимость квадратного метра — 28 776 рублей.

«Большая усадьба» в «бывшем Kpaупишкене» — 7 999 000 рублей

Двухэтажный дом площадью 267,2 м² на ул. Горького в посёлке Ульяново описывают как «большую усадьбу» в «бывшем Kpaупишкене». В придачу к дому идут двухэтажная баня, гараж на один автомобиль, погреб, уличная беседка с зоной барбекю, надворные постройки для подсобного хозяйства, двухэтажная автомастерская, «помещение для скота и птицы»: коровник, курятник, клетки для цыплят, большой сеновал на втором этаже. Также упоминаются «свой лес» с грибами, «облагороженный пруд с рыбками», три теплицы, большой огород, птичий двор, сад с плодовыми деревьями, кустарники, грядки, цветочные клумбы и декоративные туи. Площадь участка — 50 соток.

Дом, как сообщается, был введён в эксплуатацию в 2004 году. На первом этаже расположены две спальни, зал-гостиная, кухня, проходной зал, прихожая, раздельный санузел и душевая. Также есть пристроенная веранда. На втором этаже две спальни, одна из которых объединена с лоджией, совмещённый санузел с выходом в небольшую кладовку с мансардой и ещё одна просторная кладовая с мансардой.

Автор объявления считает объект «идеальным вариантом» для проживания двух -трёх поколений семьи, а также предлагает рассмотреть его желающим открыть гостиничный бизнес «с возможностью осуществления эко-туризма».

Есть в объявлении и историческая справка, и описание «красивейшей природы лесов и полей», и даже абзац, посвящённый экономическим перспективам посёлка. Усадьба была выставлена на продажу в сентябре 2023 года за 8,5 млн рублей. В октябре 2024-го цену снизили на 501 тысячу. Стоимость квадратного метра — 29 936 рублей.

Текст: Игнат Родионов, фотографии с сайтов avito.ru, cian.ru и domclick.ru