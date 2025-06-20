Сосновый бор, залив и нетронутая природа: топ дорогих домов в Ладушкинском округе (фото)

На этой неделе «Недвижимость Нового Калининграда» в поисках самых дорогих домов, выставленных на продажу в области, перебралась в Ладушкинский округ. Анализ проведён на основе предложений сайтов «Авито», «Циан» и «Домклик». Местные продавцы рассказывают про сосновый бор, близость к заливу и нетронутую природу, предлагая приобрести дома за 15 — 26,5 млн рублей. Стоимость квадратного метра доходит до 116 тыс. рублей. Подробности — в нашем обзоре.

Цены действительны на 20 июня 2025 года. Попадание дома в топ не означает, что он будет в продаже на момент прочтения материала. Также редакция не несёт ответственности за достоверность сведений, размещённых авторами объявлений на указанных сайтах.

Коттедж в Сосновом бору — 26 500 000 рублей

Лидером топа на этот раз стал двухэтажный дом площадью 228 м² 2023 года постройки на ул. Молодёжной в Ладушкине. Согласно описанию, коттедж «выполнен из качественных материалов». Упоминаются аэроблок 375 мм с армированием кладки, арматура 12 мм, монолитные железобетонное перекрытие и лестница, кeрaмичecкая чepeпицa пpoизвoдcтвa Гepмaнии, утеплитель фacaда толщиной 100 мм, камешковая штукатурка.

«Пpoдaю коттедж в Cосновом бору. <...> Вода центральная, газ — в 2025 году договор заключён, канализация ЛОС, окна — немецкий профиль КБЕ −70. Рядом продаётся такой же коттедж на 14 сотках. Коробка дома», — пишет автор объявления, не вдаваясь в подробности.

В доме четыре комнаты и терраса. Отопление — электрическое. Категория земель — ИЖС. Площадь участка — семь соток. Есть парковочное место. Из указанной инфраструктуры — школа, детский сад, магазин, аптека, остановка общественного транспорта и железнодорожная станция.

Объект был выставлен на продажу в январе за 25 млн рублей. В июне цену подняли на 1,5 млн. Стоимость квадратного метра — 116 228 рублей.

Дом на ул. Родниковой — 22 500 000 рублей

Трёхэтажный дом 2009 года постройки площадью 260 м² выставлен на продажу на ул. Родниковой. В стоимость входит «отдельно стоящая двухэтажная xoзпocтpойка 70 м²». Объект, как сообщает автор объявления, примыкает к сосновому лесу и сочетает в себе «все удобства городской жизни и прелесть нетронутой природы». Также упоминаются два земельных участка площадью восемь и десять соток с возможностью строительства ещё одного дома.

В характеристиках указаны семь комнат, наличие бани или сауны, евроремонт, газовое отопление, центральная канализация, гараж, Wi-Fi и телевидение. Расстояние до центра города — 2 км.

Объект был выставлен на продажу в январе за 25 млн рублей. В марте цену снизили на 2,5 млн. Стоимость квадратного метра — 86 538 рублей. Владелец готов рассмотреть различные варианты расчётов, «в том числе обмен на недвижимость различной степени готовности».

Дом «в одном из красивейших мест Калинингpадcкой области» — 21 500 000 рублей

Двухэтажный кирпичный дом 2015 года постройки площадью 190 м² ждёт новых владельцев на ул. Молодёжной в Ладушкине. Объект, как пишет автор объявления, расположен «в одном из красивейших мест Калинингpадcкой области», в 500 метрах от Калининградского залива. Будущим владельцам предстоит в числе прочего обзавестись «большой кухней-столовой», тремя комнатами, трёхметровыми потолками, гардеробной и ванными комнатами «на каждом этаже». «Отопление в доме — газовое. Канализация — био перерабатывающая станция. Вода — скважина. Интернет, телевидение, охранная сигнализация и уличное видеонаблюдение — есть всё», — гласит описание.

«Ухоженный участок» с плодовыми деревьями и кустарниками площадью 11 соток граничит с сосновым бором. Покупателям обещают зону отдыха с баней и барбекю из кирпича под навесом. Дом, как считает владелец, «исполнит вашу мечту».

Объект был выставлен на продажу в январе 2023 года по указанной цене. В том же году её снизили и вновь подняли на 1 млн. Стоимость квадратного метра — 113 158 рублей.

«Просторный дом» в Ладушкине — 19 000 000 рублей

«Просторный, уютный» трёхэтажный дом площадью 320 м² продаётся «в прекрасном районе нашей области, в городе Ладушкине». «Дом построен из качественных материалов, комнаты большие и светлые. Большая гостиная, три спальни, кабинет, гардеробная. Два гаража, котельная, баня, зона отдыха. Отопление автономное газовое. Территория ухожена, имеются различные насаждения, плодовые деревья и кустарники», — говорится в объявлении. Описывается и сам город «с развитой инфраструктурой и хорошей транспортной доступностью, окружённый лесами, сосновым бором и близостью залива».

Площадь участка — весемь соток. Стоимость квадратного метра — 59 375 рублей.

«Дом мечты» «в сказочном месте» и чёрном ключе — 14 990 000 рублей

Двухэтажный коттедж площадью 275,6 м² находится на ул. Молодёжной. «В доме на первом этаже расположены: входная группа, кухня — столовая зона — гостиная с панорамным остеклением и двумя выходами на террасу, гостевая комната, санузел, в котором уже установлена инсталляция для унитаза, котельная. хоз. помещение с бойлером. На втором этаже: хозяйская спальня с выходом на террасу, детская спальня с разделением зон (спальная и рабочая) с двумя выходами на террасу, спальня с выходом на террасу, санузел , в котором также установлена инсталляция для унитаза», — говорится в описании.

Дом, как указывает автор объявления, «выполнен из высококлассных материалов: керамическая черепица с глазурованным покрытием, что минимизирует растительность на крыше, стены из газосиликатного блока, фундамент с огромным запасом прочности, бетонное межэтажное перекрытие». Коммуникации: электричество 15 кВт, центральное водоснабжение, локальная очистная система, газ по проекту в 2025 году.

Из элементов благоустройства указаны «подъезд к улице по асфальтовой дороге, подъезд к дому по хорошей и широкой грунтовой дороге», уличное освещение. В проекте следующего года, как сообщается, планируются «яблоневый сад с беседками и дорожками, пруд с возможностью рыбалки». Залив в одном км от коттеджа. Сам дом окружён сосновым лесом «с прекрасными видами». Напротив находится парковая зона, в которой, если верить описанию, не будет застройки. Окна — на солнечной стороне. «Дом мечты» «в сказочном месте» продаётся в чёрном ключе. Площадь участка — 14 соток. Стоимость квадратного метра — 54 390 рублей.