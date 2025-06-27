Залив, свой катер и фитнес-зона: топ-5 дорогих домов в Светловском округе (фото)

На этой неделе «Недвижимость Нового Калининграда» продолжила виртуальное путешествие по региону в поисках самых дорогих домов, выставленных на продажу. На этот раз обзор коснулся Светловского округа, изобилующего, если верить авторам большинства объявлений, «уникальными» местами. Готовых распрощаться с суммой не менее 18 млн рублей покупателей ждут в числе прочего Калининградский залив, свой катер, фитнес-зона, «аромат хвои и пение птиц». Не обойдётся и без «невероятной атмосферы комфорта и роскоши». О том, что ещё обещают продавцы с «Авито» и «Циан», — в нашем обзоре.

Стоимость объектов, размещённых на сайте «Домклик», не позволила им войти в топ. Цены действительны на 26 июня 2025 года. Попадание дома в топ не означает, что он будет в продаже на момент прочтения материала. Также редакция не несёт ответственности за достоверность сведений, размещённых авторами объявлений на указанных сайтах.

«Уникальный дом» во Взморье — 39 980 000 рублей

Лидером топа на этот раз стал «уникальный» двухэтажный пятикомнатный дом 2013 года постройки площадью 236 м² на ул. Мира в посёлке Взморье. Объект, как сообщается, расположен в десяти километрах от Калининграда пo Балтийскому шocce «в тихом живописном месте на участке 11 соток». Вдобавок к основной площади в описании упоминается «третий жилой этаж для жизни и отдыха». На первом этаже расположены кухня, гостиная с камином, санузел, гараж, кладовая и котельная. На втором — четыре спальни и ванная комната. Третий этаж свободной планировки.

«Весь комплекс огорожен забором из кирпича. Есть парковочные места возле дома на несколько машин. Входные ворота. Участок очень зелёный и ухоженный, фруктовые деревья, сосны, ели, туи по периметру, которые формируют зелёные аллеи. Также расположен отдельный дом с камином, дровяник, беседка, качели. Несколько уединённых зон отдыха, укрытых в тени деревьев, созданы для утреннего кофе, чтения книг или вечерних бесед в атмосфере полного покоя. Аромат хвои и пение птиц будут радовать каждое утро», — гласит описание.

Построенный «для себя» с использованием «лучших материалов» дом, как пишет автор объявления, продаётся «под ключ» со всей мебелью и техникой. До морского побережья обещают 25 минут, до аэропорта — 40. «В пocёлкe имеется марина c выходом в Калининградский мopcкoй судоходный канал (900 м)», — говорится в описании.

Объект был выставлен на продажу в июне 2025 года по указанной цене. Стоимость квадратного метра — 169 407 рублей.

«Готовый комплекс для жизни и отдыха» — 35 000 000 рублей

Ещё один двухэтажный дом 2013 года постройки ждёт новых владельцев на ул. Новой во Взморье. Его площадь — 197 м². Объект преподносится как «элитный» и «уникальный готoвый комплeкс для жизни и отдыxа в тиxом живoписном мecтe нa учaстке 26,34 сoт. в 10 км oт Kалининградa пo Бaлтийcкoму шоcce». На первом этаже расположены кухня с выходом на террасу, гостиная с камином, душевая комната, две гардеробные, кладовая, котельная и веранда. На втором — две спальни, одна из которых — с выходом на балкон, ванная комната, фитнес-зона и бильярдная с шумоизоляционной плиткой и французским балконом.

На территории, согласно описанию, расположены ещё два дома, в том числе гостевой. «Весь комплекс объединён элегантными резными коваными элементами: изысканные перила лестницы в доме, ажурные ограждения балконов, монументальные входные ворота. Это не просто безопасность — это искусство, создающее неповторимый образ вашего поместья», — пишет автор объявления.

В стоимость входит «очень зелёный и ухоженный» участок: более 200 взрослых туй, которые формируют зелёные стены и аллеи. «Классические изгороди из бирючины добавляют структуры, а плодовый сад (яблони, вишни, черешни) радует урожаем и тенью», — гласит описание. Также упоминаются теплица, дровяник, беседка и место под каркасный бассейн, который «есть в наличии». В шаговой доступности обещают «большой сосновый лес для прогулок».

Объект был выставлен на продажу в июне 2025 года по указанной цене. Стоимость квадратного метра — 177 665 рублей.

«Дом вместе с катером» — 31 000 000 рублей

Двухэтажный дом площадью 240 м² расположен в пяти минутах езды от Светлого. До Калининграда — 20 минут, до морского побережья — 30. «Уникальное место. Дом вместе с катером в собственности на первой линии воды. Морской канал, выход в Калининградский залив. Выход в море. Свет, газ, вода. Есть всё. Баня на дровах. Гараж для лодки. Дополнительные строения на 150 м² <...> Полный комплект для хорошего отдыха и проживания», — говорится в описании. Площадь участка — шесть соток.

Объект был выставлен на продажу в ноябре 2023 года за 26 млн рублей. Через год цену подняли на 5 млн. Стоимость квадратного метра — 129 167 рублей. Владелец указал, что готов рассмотреть обмен.

«Великолепный дом» 2014 года постройки в следующем объявлении, судя по фотографиям, оказался тем же самым, что и в предыдущем. «Имеется абсолютно всё для круглогодичного проживания, активного и незабываемого отдыха вдали от городской суеты», — рассказывает автор. Ремонт, как утверждается, «выполнен с использованием стройматериалов высокого качества, в современном стиле с элементами строгой классики». Также упоминаются «прекрасная система освещения и большие пространства», которые (куда же без этого) «создают невероятную атмосферу комфорта и роскоши».

«Можно очень долго перечислять достоинства, но лучше всё увидеть своими глазами», — без ложной скромности советует автор объявления. Стоимость квадратного метра здесь — 104 167 рублей. Без катера объект можно приобрести за 25 млн рублей.

Дом на ул. Лопатина во Взморье — 21 500 000 рублей

Вошёл в число самых дорогих объектов, выставленных на продажу в Светловском округе, и двухэтажный дом 2013 года постройки площадью 146 м² на ул. Лопатина во Взморье. «Газ, вода в доме, два котла: газовый и электрический 10 кВт, напряжение 380 вольт, тёплый пол в помещении первого этажа и в вaннoй комнате втopoгo, pадиaтopы oтoплeния кaк резервные, используются тoлькo для тecтиpoвaниe, имеются две холодные кладовые», — сообщается в объявлении. Также упоминается двухэтажный гараж и плодовый сад с яблонями, вишнями и кустарниками.

В числе характеристик указаны три комнаты, наличие террасы или веранды, а также дизайнерский ремонт. Объект был выставлен на продажу в марте по указанной цене. Стоимость квадратного метра — 147 260 рублей.

«Дом для большой семьи» в посёлке Волочаевское — 18 000 000 рублей

Одноэтажный дом 2007 года постройки площадью 196 м², разместившийся на пятой позиции топа, находится в посёлке Волочаевское. Площадь участка — 12 соток. В объявлении объект характеризуют как «тёплый, уютный дом для большой семьи» с «небольшими коммунальными платежами». В распоряжении будущих владельцев будут три спальни, кабинет, гостиная, кухня, холл, столовая и санузел с тёплым полом. Сообщается о наличии утеплённого мансардного этажа. «При желании можно выстроить полноценный дополнительный этаж под себя», — говорится в описании. Также упоминаются «плодородная земля», «садик с плодовыми деревьями (яблоня, ежевика, виноград, вишня и т.д.), своя детская площадка, хозблок и беседка с мангальной зоной, парковочная площадка с навесом на две машины».

«Заезжай — живи», — приглашает автор объявления, не забыв упомянуть о «тихих, порядочных, дружелюбных» соседях. Помимо них, покупателям достанутся вся мебель и техника. «Отличная локация» позволяет «одинаково быстро» — за 25-35 минут — добраться до Калининграда, Светлогорска, Зеленоградска, Балтийска и Янтарного. Финальный «козырь» — «отличная инфраструктура» «вдали от шумной дороги». В шаговой доступности, как сообщается, находятся остановка общественного транспорта, школа, медпункт, почта, магазины «со всем необходимым», кафе, пункт выдачи заказов маркетплейса, автосервис, АЗС, шиномонтаж и мойка.

Объект был выставлен на продажу в июле 2023 года за 16,7 млн рублей. В том же году цену сначала опустили на 700 тысяч, затем — подняли на 2 млн. Стоимость квадратного метра — 91 837 рублей.

Текст: Игнат Родионов, фотографии с сайтов avito.ru и cian.ru