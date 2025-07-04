Песчаные дюны, купели и море: топ-5 дорогих глэмпингов Калининградской области (фото)

На этой неделе «Недвижимость Нового Калининграда» решила проверить, остались ли свободные номера в глэмпингах региона в разгар летнего сезона, и посмотреть, как изменились цены на пребывание в них за год. Для поиска использовались следующие критерии: двое взрослых гостей, заезд и выезд в ближайшие выходные, самая высокая цена. Ночь в бунгало на берегу моря с возможностью окунуться в купель под открытым небом и сделать атмосферные фото обойдётся в 44 тыс. рублей. Принять ванну, любуясь хвойным лесом сквозь панорамное остекление, можно за 16 тыс. Подробности — в нашем обзоре.

Цены актуальны на 4 июля 2025 года, на другие даты они могут отличаться. Также стоимость зависит от типа размещения. Попадание глэмпинга в топ не означает, что домики в нём будут свободны на момент прочтения материала. Кроме того, редакция не несёт ответственности за достоверность сведений, размещённых на сайтах объектов размещения.

Как показал анализ сайтов популярных глэмпингов региона, не в каждом из них удастся арендовать номер накануне заезда. Если важна конкретная локация, позаботиться о бронировании стоит заранее. Если же место отдыха и цена не принципиальны, можно спланировать и спонтанную поездку. В список расходов стоит включить деньги на продукты, ведь в глэмпинге за указанную стоимость вам предложат максимум завтрак и то не всегда. Дети приветствуются, до определённого возраста — даже без оплаты, питомцы — не везде. Годом ранее, как показал аналогичный обзор, спонтанно отдохнуть в глэмпинге можно было максимум за 17,5 тыс. рублей. Речь также шла о номерах, свободных на ближайшие выходные.

A Scape – 44 100 рублей за ночь

Фото: сайт a-scape.ru

«На первой линии Балтийского моря, в песчаных дюнах расположено бунгало с лаконичным интерьером в скандинавском стиле, гармонично и бережно вписанное в окружающий ландшафт», — гласит описание на сайте лидера нынешнего топа. Термин «глэмпинг» там не используется, однако объект всё же упоминают в обзорах именно этой категории отелей. «Архитектурный шедевр», как называют его сами авторы проекта, «создан командой NORD DOMOS в коллаборации с известным норвежским архитектором Reiulf Ramstad». Комплекс бунгало и спа находится в Янтарном.

За указанную стоимость гостям предлагают разместиться в домике площадью 38 м² с двуспальной кроватью. В список «всего необходимого для атмосферы абсолютного комфорта» также входят шкаф, кондиционер, гладильные принадлежности и мини-бар. В обеденной зоне обещают холодильник, кофемашину, микроволновую печь, чайник и стол. Также упоминаются собственная ванная комната с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями, фен, тапочки и халат.

За 1000 рублей в сутки в номер пустят не только вас, но и вашего питомца. При этом ребёнок до пяти лет без предоставления дополнительного места размещается бесплатно. В стоимость проживания включён завтрак, который администратор приносит в бунгало с 9:15 до 9:30. На территории также находится комплекс Nordic SPA с видовыми саунами и купелями под открытым небом — популярным местом для томных фотосессий на фоне моря.

Glampoint – 23 625 рублей за ночь

Фото: сайт

glampoint.ru

Семейный дуплекс площадью 30 м² готовы предоставить паре гостей за указанную стоимость в глэмпинге Glampoint в посёлке Синявино под Янтарным. Согласно описанию, это «идеальный вариант для гостей с детьми» вместимостью до четырёх мест. Ребёнок до трёх лет размещается бесплатно без предоставления отдельного спального места. В «уютном двухкомнатном домике с собственной террасой и всеми удобствами внутри», как обещают гостям, «тепло зимой и комфортно летом».

В распоряжении постояльцев будут кровать king size, двуспальный раскладной диван-кровать с «ортопедическими матрасами для полноценного комфортного отдыха». Также упоминаются два санузла с наборами полотенец и гигиеническими принадлежностями, панорамные окна, два телевизора, кондиционер, уличный стол и стулья из тикового дерева, гостевой Wi-Fi. Домашние питомцы мелких и средних пород до 45 см в холке смогут отдохнуть за 1000 рублей в сутки с предоставлением миски и пакетика для выгула.

В стоимость проживания входят бутилированная вода, а также набор для приготовления чая и кофе. В списке «возможностей» «уютные вечера у костра с чаем из самовара, кинопоказы в сферическом шатре, аренда купольного шатра для занятий йогой и проведения ретритов, организация романтических свиданий и свадеб.

Polyana – 22 900 рублей за ночь

Фото: сайт polyanaglamping.com

Год назад тут можно было забронировать однокомнатный жилой модуль с кондиционером площадью 15 м², вмещающий до двух человек, за 15 400 руб. Сейчас его предлагают за 14 900 руб.Бунгало-люкс площадью 28 м² ждёт гостей в глэмпинге Polyana на территории Национального парка «Куршская коса» вблизи посёлка Лесной. В бунгало обещают собственный санузел, кровать queen size с ортопедическим матрасом, «электропростыню с несколькими режимами подогрева, тёплыми одеялами из лиоцелла и белоснежным постельным бельём», диван и другую необходимую мебель, wi-fi, одноразовые тапочки и косметические принадлежности, полотенца для лица, тела, пляжные полотенца, питьевую воду и электрофумигаторы.

На территории действует ряд ограничений: запрещены курение, использование открытого огня, размещение с животными, распитие крепкого алкоголя. Часы тишины: с 23:00 до 8:00. Тариф не включает питание, предусмотрена полная предоплата без возможности бесплатной отмены.

Годом ранее снять здесь бунгало-люкс на сутки можно было за 16 400 руб.

«Викингуд» – 18 000 рублей за ночь

Фото: сайт vikingood.ru

Малый хитте с террасой и панорамным окном, а также «красивым видом на зелёную территорию» свободен на ближайшие выходные в глэмпинге «Викингуд» на Балтийской косе. В номере площадью 13 м² гостей ждут двуспальная кровать и безрамное остекление во всю стену.

«Большое панорамное окно закрывает блэкаут электроштора с пультом дистанционного управления, которая надёжно защищает модуль от дневного света и служит экраном для портативного мини-проектора (предоставляется в аренду по запросу). В дневное время вашу приватность, помимо уединённой локации, защищает зеркальная тонировка окна. В ветреную погоду, приоткрыв окна, вы сможете наслаждаться шумом моря, даже не вставая с кровати», — говорится в описании. В стоимость проживания включены завтраки в гастробаре «Викингуд». Также упоминаются бесплатный wi-fi, вид на лес, терраса, кондиционер, отопление, шкаф, собственная ванная комната с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями, фен и халат.

Год назад аналогичный номер стоил 15 300 руб.

«Балтийские холмы» – 16 000 рублей за ночь

Фото: сайт baltic-hills.ru

Двухкомнатный домик с ванной площадью 26 м² можно арендовать за указанную стоимость в глэмпинге «Балтийские холмы». В двух комнатах могут разместиться до четырёх человек. «Уютный дом с панорамными окнами и просторной террасой идеально подходит как для романтического отдыха двоих, так и для размещения всей семьёй. Особый шарм — ванная комната с панорамным остеклением, где можно принимать душ, наслаждаясь окружающей тишиной и красотой хвойного леса», — отмечено на сайте проекта. Доступны кровать king size и диван-кровать. «Выполнение особых пожеланий не гарантируется», — предупреждают постояльцев. Также в номере кондиционер, wi-fi, телевизор с плоским экраном и Smart TV, обеденный стол, шкаф для одежды, затемняющая штора, сейф, чайная станция, кофейный столик, питьевая вода. В стоимость проживания включён «доступ к зоне бассейна».

Регистрация заезда — в 15:00, выезд — в 12:00. Ранний заезд и поздний выезд — при наличии возможности. «Гибкие условия отмены» зависят от выбранного тарифа.

Обзор: Игнат Родионов / «Новый Калининград»