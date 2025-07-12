Урбанизм и гигантомания: как хотят застроить центр Зеленоградска (фото)

В Зеленоградске на территории санатория «Чайка» и на месте снесенного ресторана «Прибой» на первой линии рядом с пирсом хотят построит целый квартал из отелей разной высоты и «звездности». На состоявшемся 11 июля заседании градостроительного совета Калининградской области было представлено четыре концепции застройки этой территории. К дальнейшей разработке были рекомендованы предложения, разработанные архитектурной мастерской «4+».



Представитель архитектурного объединения ArKuSS не смог представить проект лично, поэтому председатель градсовета Евгений Костромин сам пролистал презентацию, на которой можно было увидеть проект похожего на срезанный наискосок пирог восьмиэтажного пятизвездочного отеля, который должен встать на место снесенного больше десяти лет назад ресторана «Прибой» на променаде недалеко от пирса. Существующий ныне 9-этажный санаторий «Чайка» (это здание из красного кирпича стоит сразу за городской площадью около ЗАГСа) предлагается апгрейдить, не увеличивая этажность.

Второй проект, от бюро «Другая архитектура», представил архитектор Владимир Панифедов. По его словам, разработчики концепции постарались обыграть образ когда-то существовавшего ресторана и небольшой городской сцены у променада. Панифедов назвал свой проект «эстетически штучным» и «полезным для города». Отдельно он остановился на старом советском здании санатория «Чайка», которому, по его мнению, неплохо бы «добавить высоты в виде легкого стеклянного этажа» и устроить там небольшой ресторан с видом на город и море.

«Если добавить этому зданию этажности, застройка площади начнет звучать, как положено», — заключил он.

Член градсовета архитектор Наринэ Арустамова спросила, насколько в проекте превышен регламент по высоте. Цифр Панифедов не назвал, отметил только, что цели увеличивать этажность ни он, ни его коллеги не ставили. «Проект готовился для конкурса, техническое задание которого публичить права не имею», — признался он, добавив, что задача конкурса состояла в том, «чтобы найти образ и сформулировать принципы для этой территории». По словам Панифедова, «Чайка» и так «превышает принятые нормы, но проектировщики всё равно предлагают сделать её несколько выше.

Евгений Костромин напомнил, что на заседании рассматривается не сам проект, а концепция. «Мы сейчас знакомимся с предложениями и подходами, и если в них будет верный вектор развития центральной части города Зеленоградска, то дальнейшие решения будут уточнятся и дорабатываться», — пояснил он.

Следующую концепцию представили отец и сын Асадовы — Андрей и Александр, представители столичного архитектурного бюро ASADOV. Компания разрабатывала концепции кварталов в разных городах, а в 2008 году концепция музыкального театра «Балтийской мариинки» на Нижнем озере Александра Асадова была избрана советом по культуре победителем творческого конкурса, но проект реализован так и не был.

В их проекте застройки центра Зеленоградска большое внимание было уделено внутренним дворам квартала. По мнению разработчиков, важна «пористость» пространства, то есть, масса внутренних дворов, которые должны сделать этот участок интересным, таким, где «можно проплутать, переходя из заведения в заведение с утра до вечера с ощущением, что находишься в настоящем европейском городе». В итоге, по словам докладчиков, получился своеобразный город в городе с «интересной и разнообразной средой». Застройка, по их мнению, не должна быть высокой — в пределах шести-семи этажей.

Что касается «Чайки», то, как было отмечено, это «крепко сколоченный поздний модернизм», которому, возможно, не хватает респектабельности и сдержанности, а ведь «дорогие дома себя уважают и не очень кричат». Поэтому предлагается старое здание слегка апгрейдить. В основном проекте его не предлагается увеличивать, но в дополнительных слайдах была продемонстрирована высотка — «как ориентир на следующие сто лет», поскольку «раньше тоже принимали смелые решения — строили высокие водонапорные башни, которые для своего времени были чем-то сногсшибательным». Теперь же «город разросся, и у него другой масштаб», поэтому, по мнению архитекторов, возможно и целесообразно построить башню в 25-30 этажей — «неширокую, изящную, чтобы она взяла на себя функцию нового маяка текущего столетия, берущего эстафету у водонапорной башни».

Также была высказана уверенность, что, если даже реконструировать старое здание «Чайки», там всё равно будут небольшие советские номера, и больше трех звезд отелю не присвоишь, а место такое, что дает возможность сделать что-то «аховое».

Александр Кубасов представил концепцию, разработанную мастерской «4+», в которой тоже много внимания уделено внутренним пространствам квартала. «Особенностью Зеленоградска является многообразие типологии пространства, сочетания городской и естественно-природной среды, и на этом мы делали акцент при создании проекта», — отметил Кубасов. Еще одной важной чертой концепции, по словам докладчика, стало разделение участка застройки «на три самодостаточных, но взаимосвязанных композиционных образования». Застройка предполагается относительно невысокой — до семи этажей.

Во время обсуждения архитектор Игорь Ли напомнил, что «курорты Прибалтики, которые мы знаем, начиная от Сопота и заканчивая, может быть, Юрмалой, имеют специфический характер небольших городков, при этом все без исключения представленные на градсовете проекты страдают гигантоманией». Зеленоградск, по его словам, в последние время очень сильно застроился, почти утратив очарование тихого прибалтийского курорта. «Мы не Сочи, не Ницца, не Анталья. К нам едут не за тем, что можно увидеть в этих городах», — заключил он.

Ли понравились обустройство внутренних пространств квартала в презентации Асадовых. Но вариант с предложенной ими башней показался ему спорным. «В Париже есть башня Монпарнас, которую парижане очень хотят снести, а, может, уже и снесли» , - добавил он.

Александр Башин предложил из всех проектов убрать паркинги, чтобы не поощрять использование на этой территории автомобилей. «Я понимаю, идея радикальная, — сказал он. — Но другого способа убрать автомобили из центра Зеленоградска я не вижу». Башин отметил, что ему понравилась то , как Асадовы организовали внутреннее пространство квартала, но высказал мысль, что «архитектура эта не совсем курортная, «как-будто это всё на набережной Москва-реки». С Башиным согласилась Наринэ Арустамова: «Да, это урбанизм, Москва, Питер».

Большинство членов градосовета сошлись на том, что наиболее удачны два последних проекта. Голоса разделились, одобрение в итоге получила концепция мастерской «4+» с «относительно невысокой застройкой» в семь этажей.

Напомним, что популярный некогда ресторан «Прибой» был построен в 1975 году, а снесен в 2013-м. Собственником этой территории, а также ООО «Санаторий Чайка» был бизнесмен и бывший депутат Госдумы Асанбуба Нюдюрбегов. Больше десяти лет назад его компания озвучила планы построить в Зеленоградске гостиничный комплекс, состоящий из двух 25-этажных гостиниц на 400 номеров и дома на 175 квартир. Эта идея прозвучала на выездном заседании регионального правительства в Зеленоградске. Встречена она была, надо сказать, весьма прохладно. Главный на тот момент архитектор области Александр Башин выразил сомнения в том, что такой комплекс хорошо впишется в прибрежную застройку. «От таких крупных зданий падает большая тень. Она падает на пляж, на променад, на все пространство. Где мы загорать-то будем?» — спросил Башин. Инвестор тогда заверял, что пляжа под пирсом нет, равно как и отдыхающих.



Территория, на которой планируется построить туристический комплекс, разделена на два участка с кадастровыми номерами 39:05:010301:1 и 39:05:010301:148 (согласно кадастровой карте, этот участок относится к ул. Тургенева — прим. «Нового Калининграда»). Согласно данным ФГИС ЕГРН, собственник первого участка — ООО «Санаторий Чайка», второй находится в муниципальной собственности, но с 11 ноября 2024 года в аренде у ООО «Прибой». Директор и учредитель двух этих организаций один — Елена Антимонова (ранее «Чайкой» владел экс-депутат Госдумы Нюдюрбегов). Как ранее утверждал портал Rugrad, Антимонова является бизнес-партнером депутата из Зеленоградска, крупного застройщика Леонида Кухарева.

Примечательно, что в сентябре 2023 года участок площадью 2,265 кв. м на улице Крымской с кадастровым номером 39:05:010301:1 был получен Еленой Антимоновой в результате судебной тяжбы с муниципалитетом без торгов за 2,5 процента от кадастровой стоимости в 105 млн руб. Что касается территории «Прибоя», ее также несколько лет назад хотели отсудить, но суд встал на сторону муниципалитета.

Текст: Кирилл Синьковский, иллюстрации: презентации, представленные на заседании градостроительного совета