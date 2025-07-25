Залив, лисы под окном и «полное слияние с природой»: топ-5 дорогих домов в Морском (фото)

На этой неделе «Недвижимость Нового Калининграда» продолжила поиск самых дорогих домов, выставленных на продажу в регионе, вновь отправившись в посёлок Морское на Куршской косе. Возможность жить в единении с природой, глядя из окон на лис и кабанов, обойдётся вам в 28 – 120 млн рублей. Годом ранее самый дорогой объект стоил здесь 250 млн. Подробности — в нашем обзоре.

Цены действительны на 24 июля 2025 года. Попадание дома в топ не означает, что он будет в продаже на момент прочтения материала. Также редакция не несёт ответственности за достоверность сведений, размещённых авторами объявлений на указанных сайтах.

Комплекс из двух домов «в сердце заповедника» — 120 000 000 рублей

Возглавляет топ комплекс из двух домов, предоставляющий «редкую возможность жить среди дюн, сосновых лесов и морского бриза, не жертвуя при этом комфортом современного жилья». Площадь главного двухэтажного кирпичного дома 2024 года постройки — 246 м². На первом этаже расположены «светлая гостиная, просторная кухня-столовая и выход на террасу, откуда открывается вид на ухоженный ландшафт». На втором — три изолированные мастер-спальни, «каждая — с собственной атмосферой уединения». На цокольном этаже — «удобные хозяйственные помещения и прачечная».

«Внутренняя дизайнерская отделка дома выполнена в экостиле. Полное слияние с природой, в отделке доминирует дерево и камень. Легкие деревянные реечные перегородки чёткой геометрической формы, лаконичная планировка и максимальный простор, все это создает комфортабельное, удобное и приятное в визуальном и тактильном плане пространство», — гласит описание.

Также упоминаются светлые тона интерьера, которые «обеспечивают максимальный уют», «высокотехнологичное пространство с однотонной мебелью простых форм и лаконичной отделкой» на «профессиональной кухне премиум-класса», где «есть всё, что нужно даже самому взыскательному гурману». «Техника спрятана за глухими фасадами со скрытой фурнитурой, в качестве интерьерного акцента использован массив из натурального дерева и камня», — рассказывает автор объявления. В общем, сплошной «безупречный дизайн» и «инновационные технологии».

Гостевой дом с сауной площадью 211 м² отвечает за «релакс в окружении природы». На первом этаже — «уютная гостиная с кухонной зоной и собственная сауна с купелью, место для расслабления и восстановления сил». На втором — «две мастер-спальни с выходом на большой балкон, откуда можно наблюдать закаты над Куршским заливом».

Оставлен и «простор для творчества — возможность создать собственный сад, зону барбекю или бассейн» на участке площадью 12 соток «в сердце заповедника». На территории оборудованы два въезда и парковка «для нескольких автомобилей».

«Это не просто дома — это пространство для жизни с размахом, где каждая деталь продумана для вашего комфорта. Идеальное место для большой семьи, гостеприимных хозяев или инвестиции в премиальную недвижимость.

Ваш заповедный уголок ждет вас», — заключает автор описание. Стоимость квадратного метра — 487 805 рублей.

«Резиденция в скандинавском стиле» — 56 000 000 рублей

«Вы искали особенное место? Оно здесь, — начинает повествование автор следующего объявления. — Viking Dorf — это не просто дом. Это пространство жизни, свободы и вдохновения на берегу Балтийского моря, в сердце заповедной природы Куршской косы». Двухэтажный кирпичный дом 2022 года постройки площадью 330 м² находится на ул. Морской, на участке площадью 13,2 сотки. Объект называют «резиденцией в скандинавском стиле», «идеальным решением для тех, кто хочет: жить рядом с морем, сосновым лесом и дюнами, иметь пространство для уединения, вдохновения и творчества, создать дом, куда хочется возвращаться — и не уезжать».

В жилой комплекс входят: четыре «авторских дома», каждый — с террасой и «собственной приватной зоной», четырёхкомнатный основной жилой дом, отдельное здание площадью 129 м², в котором предлагается обустроить мастерскую, студию, семейный ресторан, хостинг для гостей или оставить как административный блок. На территории — «ландшафтное оформление, мангальные зоны, дорожки и хвойные деревья». Всё это в «скандинавской эстетике», которая, по мнению автора описания, включает в себя «лаконичность, свет, воздух без заборов и шума, но с полным ощущением защищённости».

Под заголовком «позиционирование» указано, что дом подойдёт «для большой семьи, творческого человека или пары, ищущей пространство для жизни и вдохновения», а также «художникам, писателям, архитекторам — как творческая дача или мастерская, тем, кто ищет место силы, свободы и природы, тем, кто хочет вложить средства в дом, который станет не просто инвестицией, а образом жизни».

Также отмечается, что этот «жилой ансамбль» — «редкий объект» в «уникальной локации» и с возможностью трансформации. Стоимость квадратного метра — 169 697 рублей.

Дом у моря и залива — 46 000 000 рублей

Двухэтажный кирпичный дом 2014 года постройки площадью 255 м² находится на ул. Первомайской. «Уникальный уголок в Калининградской области. Гармония сосуществования природы и чeлoвeкa. Архитектурное peшeниe строения дoма и внутренний интерьер с дизайнерскими элементами вдохновляет на покупку этого дома как для комфортного постоянного проживания, так и для проведения отдыха. Дом полностью готов к заселению. Заезжай и живи! Покупателю остаётся вся мебель и бытовая техника», — говорится в объявлении.

На первом этаже, согласно описанию, находятся гараж, прихожая, холл, кухня, гостиная, гостевая спальня, санузел, кладовая и техническая комната. На втором — холл, две комнаты, две спальни, одна из которых с гардеробной, и санузел. За безопасность «отвечают» видеодомофон, охранная сигнализация и видеонаблюдение.

На участке площадью 14 соток «растут хвойные деревья, фруктовый сад, газон». К дому ведёт асфальтовая дорога. До моря обещают 1 км, до залива — 600 м.

Объект был выставлен на продажу в марте 2025 года за 35 млн рублей. Уже в апреле цену подняли на 11 млн. Стоимость квадратного метра — 180 392 рубля.

Дом с семью спальнями — 33 000 000 рублей

Четырёхэтажный кирпичный дом 2009 года постройки площадью 380 м² расположился на четвёртой позиции топа.

«1 этаж — холл, санузел, зал-столовая, кухня, бельевая-кладовка, веранда, котельная.

2 этаж — 4 комнаты, 3 санузла, 2 балкона.

3 этаж — 3 комнаты, 3 санузла, 1 балкон.

4 этаж — мансардный, большая комната и санузел.

Есть подвал», — гласит описание.

В каждой комнате обещают кровать, шкаф, стол, скамейку, телевизор, чайник, холодильник. Также упоминаются «большой запас постельного белья и всех постельных принадлежностей», посудомоечная и стиральная машины.

На территории: баня на дровах, беседки, печка/мангал, место для автомобилей под крышей, терраса с уличной мебелью, песочница, сад, двухкомнатная пристройка, дровница, очистные.

«До моря 1 км, до залива — 500 м. Ближайшая линия к лесу, из окон видно лис и кабанов. Место тупиковое, чужих людей мимо не ходит. Соседи не шумные, тихое место», — завершает описание автор объявления.

Объект был выставлен на продажу в июле 2023 года за 59 млн рублей. С тех пор цену меняли девять раз как в одну, так и в другую сторону. Стоимость квадратного метра — 86 842 рубля.

Дом «по польскому проекту» — 28 000 000 рублей

Замыкает топ двухэтажный кирпичный дом площадью 264,8 м². «Рядом дюна и залив, шикарный пляж, хвойный лес. Идеальное место для отдыха или под бизнес», — рассказывает автор описания, упоминая «два отдельных входа, уютную террасу и гараж». До границы с Литвой, как сообщается, четыре километра.

«Дом, построенный по польскому проекту, есть все основания называть особняком — окружён участком земли в 10 соток. В доме два этажа, четыре спальни, гостевая комната и великолепная гостиная с панорамными окнами и выходом на небольшую террасу. Комната-кабинет, кухня и роскошный холл на первом этаже и очень удобный холл — на втором. Два санузла, при этом на втором этаже — площадью 22 м². Два балкона, на один из них — выход из ванной комнаты. Невероятно красиво! Одна из спален и кабинет расположены на межэтажье. Великолепное архитектурное решение», — говорится в описании.

Его автор также рассказывает о «прекрасном» ремонте, предупреждая при этом, что «над некоторыми помещениями необходимо будет „поработать“ : подготовлены под „финишную“ отделку потолок и стены на первом этаже, полы в холле второго этажа». Мебель и технику планируют оставить новым владельцам.

Дом расположен на участке площадью 10 соток, который находится в аренде до 2056 года. На территории — газон, сад, цветы, хвойные деревья, а также место под огород и теплицу. Сообщается о возможности «дооборудовать» всё вышеописанное в гостевой дом.

Годом ранее дом находился на третьей позиции топа и стоил 30 млн рублей. Объект был выставлен на продажу в декабре 2023 года. Цену снизили на 2 млн в мае 2024-го. Стоимость квадратного метра — 105 740 рублей.

Текст: Игнат Родионов, фотографии с сайта cian.ru