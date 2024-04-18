Куршский залив, граница с Литвой и сказочная дача: топ-5 домов в пос. Морское

«Недвижимость Нового Калининграда» на этой неделе отправилась на Куршскую косу к самой границе с Литвой. В традиционном дайджесте мы обратили внимание на предложения сайтов «Авито», ЦИАН и «Домклик» о продаже домов в пос. Морское. Цены действительны на 18 апреля 2024 года.



1. Резиденция «Сказочная дача» — 250 000 000 рублей

Возглавляет топ-5 домов пос. Морское комплекс зданий на участке площадью 18 соток 2011 года постройки, который продавцы называют «Резиденция „Сказочная дача“». Объявление опубликовано на «Авито»

«Резиденция „Сказочная Дача“ — это комплекс функциональных строений: жилой дом — 256,7 кв. м.; гостевой дом — 147,1 кв. м.; хозяйственный дом с кухней-столовой, верандой, мастерской, баней — 184,8 кв. м, — говорится в объявлении. — Два этажа, пять спален с санузлами, полы из натуральной дубовой доски, в санузлах полы из лиственницы. Гостиная — студия с французским открытым камином и небольшой итальянской кухней. Главная спальня с финским камином из натурального камня. Итальянская мебель и светильники» (здесь и далее орфография и пунктуация сохранены — прим. «Нового Калининграда»).

В комплексе зданий есть веранда с панорамным остеклением для торжественных мероприятий, ужинов и вечерних посиделок, шведская баня с печкой и отделкой из натурального камня, большой гараж и т.п.

«Архитектура заслуживает особого внимания, так как подобного нет во всей Калининградской области, — утверждается в объявлении. — Дома построены в традиционном куршском стиле по современным технологиям. На территории расположен исторический памятник жителям Пиллкоппена (так поселок назывался в довоенные времена — прим. „Нового Калининграда“)».

Иллюстрации — скриншоты с сайта avito.ru/kaliningrad

2. Двухэтажный дом с «альпийской горкой» — 36 000 000 рублей

Объявление о продаже этого дома опубликовано на всех площадках — ЦИАН, «Авито» и «Домклик», причем не один раз. Цена почти везде одинаковая, кроме одного из объявлений на ресурсе «Домклик», где дом выставлен за 34 900 000 рублей.

В доме площадью 269,8 кв. м — два этажа, дизайнерский ремонт, он полностью меблирован. «Великолепный ухоженный участок с плодовыми деревьями и „Альпийской горкой“, а также вместительной гостевой парковкой. Дом расположен у подножия дюны. Спешите стать первым владельцем», — говорится в объявлении.

Иллюстрации — скриншоты с сайта kaliningrad.cian.ru

3. Дом «в четырех километрах от границы с Литвой» — 30 000 000 рублей

Двухэтажный дом площадью 264,8 кв. м располагается на участке 10 соток. Как отмечается в объявлении, опубликованном на ЦИАН, земля находится в долгосрочной аренде.

«Рядом дюна и залив, шикарный пляж, хвойный лес, — утверждают продавцы. — Два отдельных входа, уютная терраса, гараж. На первом этаже большая кухня и гостиная, на втором четыре спальни. Вдоль ограждений высажены деревья, забор. <...> 40 км от Зеленоградска, 4 км от границы с Литвой».

В объявлении также отмечается, что дом построен по польскому проекту, мебель и бытовая техника остаются. «С торца дома — сад (яблони, груша) и место под огород и теплицу. Вокруг дома высокий, но аккуратный забор. Есть ворота для автотранспорта, — отмечают продавцы. — Магазины, аптеки, поликлиника и школа — все в пешей доступности».

Иллюстрации — скриншоты с сайта kaliningrad.cian.ru

4. Двухэтажный дом из сруба — 28 000 000 рублей

Коттедж площадью 247 кв. метров выставлен на ЦИАН. «Внутренний дизайн оформлен в современном стиле. В каждой комнате — выход на свой балкон», — говорится в объявлении. На первом этаже находятся зал с совмещенной кухней и санузел. На втором этаже — две спальни и ванная комната.

«Территория ухоженная, с ландшафтным дизайном, декоративными растениями. Электрические ворота. Кроме дома на территории находятся беседка с камином и гараж, где установлен стол для игры в настольный теннис. Бани нет, — отмечается в объявлении. — До моря 500 метров, до залива — 200».

Иллюстрации — скриншоты с сайта kaliningrad.cian.ru

5. Дом довоенной постройки из красного кирпича — 25 000 000 рублей

Объявление размещено на «Авито». Дом площадью 204,5 кв. м располагает участков в 25 соток, в доме два этажа и шесть комнат.

Как отмечается на сайте, здание — база отдыха, но фактически жилой дом у леса с выходом на берег Куршского залива. «Отопление дома угольное. Сухой эксплуатируемый цоколь, где размещена кухня и тех. помещения. Жилой первый этаж и мансарда. Дом до 1945 г. постройки восстановленный», — отмечается в объявлении.

Иллюстрации — скриншоты с avito.ru/kaliningrad

Назначение земельного участка — под существующую базу отдыха. В аренде у Российской Федерации до 2048 года.

Обзор: Игнат Родионов / «Новый Калининград»