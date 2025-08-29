Некурящим славянам без детей и животных: топ-5 студий в Калининграде в аренду

В преддверии начала нового учебного года «Недвижимость Нового Калининграда» решила проверить, что происходит с ценами в сегменте аренды. Обзор студий, которые можно снять на длительный срок, подготовлен на основе анализа предложений сайтов «Авито», «Циан» и «Домклик». Стоимость месяца проживания в самых дорогих объектах — 45-60 тыс. рублей. Однако, если у вас есть дети, животные и вредные привычки, даже при готовности ежемесячно расставаться с такой суммой пустят вас не везде. Подробности — в нашем обзоре.

Цены действительны на 29 августа 2025 года. Попадание квартиры в топ не означает, что она будет доступна для аренды на момент прочтения материала. Также редакция не несёт ответственности за достоверность сведений, размещённых авторами объявлений на указанных сайтах.

Квартира в ЖК премиум-класса — 60 тыс. рублей в месяц

Возглавляет топ студия площадью 40 м² на первом этаже девятиэтажного жилого комплекса премиум-класса 2023 года постройки на ул. Куйбышева. Из краткого описания можно узнать, что квартира уютная и новая, со всем необходимым для комфортного проживания. Указанная стоимость актуальна при длительной аренде, предупреждает автор объявления.

В характеристиках упоминаются наличие лоджии, дизайнерского ремонта, одного лифта и парковки за шлагбаумом во дворе. Из техники — холодильник, плита, микроволновка, стиральная и посудомоечная машины, водонагреватель, телевизор.

Квартира сдаётся максимум двум гостям, можно в детьми. Животные и курение под запретом.

Объявление было размещено в ноябре 2024 года. Тогда месяц аренды стоил 55 тыс. рублей.

Студия «с дорогим ремонтом» — 49 тыс. рублей в месяц

Некурящим славянам без детей и животных, согласным оплачивать аренду более полугода, владелец готов сдать «абсолютно новую» студию площадью ​​50 м² на Ленинском проспекте. Квартира расположена на втором этаже кирпичной пятиэтажки без лифта и имеет балкон, совмещённый санузел и дизайнерский, «дорогой», как отмечается в объявлении, ремонт. В распоряжении жильцов будут мебель и «вся» техника, включая кондиционер.

Объявление было размещено в апреле с ценником в 48 тыс. рублей. С тех пор стоимость месяца проживания менялась пять раз как в одну, так и в другую сторону.

«Дизайнерская студия» с видом на реку — 45 тыс. рублей в месяц

«Дизайнерская студия в историческом центре города с видом на реку Прегель, Рыбную деревню, стадион „Арена“ на острове» ждёт жильцов, в том числе с детьми, на ул. Богдана Хмельницкого. Площадь квартиры — 50,1 м². Она расположена на 13-м этаже кирпичной 16-этажки 2022 года постройки. К отличительным чертам студии, помимо «потрясающего вида из окна», автор объявления относит «необычный стиль urban». В стоимость входит «всё необходимое для комфортного и безопасного размещения».

В разделе характеристик указано наличие пассажирского и грузового лифтов, а также лоджии. «Автопарковка во дворе бесплатно, по мере наличия свободных мест», — говорится в описании.

Студия с отдельной гардеробной — 45 тыс. рублей в месяц

На Липовой аллее можно снять 46-метровую студию с дизайнерским ремонтом, большой лоджией и отдельной гардеробной. Квартира находится на последнем этаже «новой» кирпичной девятиэтажки 2013 года постройки с частной огороженной территорией, парковкой, детской площадкой и футбольным полем. Въезд осуществляется «с пульта». Сообщается о наличии итальянской плитки, мозаики, двуспальной кровати, большого раскладного дивана, стиральной и посудомоечной машин, встроенного холодильника, микроволновой печи, пылесоса, двух телевизоров и полов с подогревом. В распоряжении жильцов будут пассажирский и грузовой лифты.

Принять готовы не более двух некурящих гостей без детей и животных. Объявление было размещено в декабре 2021 года. Тогда месяц проживания стоил 30 тыс. рублей. За прошедшее время цена неоднократно менялась как в одну, так и в другую сторону.

Студия «с добродушными соседями» — 45 тыс. рублей в месяц

Замыкает топ «очень тёплая и светлая» квартира площадью 42 м² на Каштановой аллее. Студия расположена на восьмом этаже 16-этажки 2014 года постройки. Сообщается о дизайнерском ремонте, застеклённой лоджии с тёплыми полами, совмещённом санузле, грузовом и пассажирском лифтах. Также упоминаются «добродушные соседи» — все собственники. «Квартира оборудована для комфортного проживания» встроенной мебелью и техникой. Из окон открывается вид «на современную детскую площадку». Рядом находятся перинатальный центр, детские сады, школы, супермаркеты и рынок. Удобный выезд на ул. Советскую и Борзова обеспечен новыми дорогами. Доступно проживание с детьми. Курение и животные под запретом.

Объявление было размещено 18 августа 2025 года со стоимостью месяца проживания в 50 тыс. рублей. На следующей день цену уменьшили на 5 тыс.

Обзор: Игнат Родионов, фото с сайтов avito.ru и cian.ru.