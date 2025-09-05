Рыбная деревня и элитные ЖК: топ однокомнатных квартир в Калининграде в аренду

На этой неделе «Недвижимость Нового Калининграда» продолжает анализировать сегмент долгосрочной аренды квартир в областном центре. На этот раз мы изучили предложения самых дорогих однушек. Расположены они, как правило, в ЖК с приставкой «элитный». За 98 тысяч рублей в месяц можно любоваться видами Калининграда с 24- этажа, а за 120 тысяч — заниматься аэройогой не выходя из дома. Подробности — в нашем обзоре.

Цены действительны на 4 сентября 2025 года. Попадание квартиры в топ не означает, что она будет доступна для аренды на момент прочтения материала. Также редакция не несёт ответственности за достоверность сведений, размещённых авторами объявлений на указанных сайтах.

Квартира в «единственном новом доме премиум-класса в центре Калининграда» — 120 тыс. рублей в месяц

Возглавила топ квартира площадью 48,9 м² то ли на втором, то ли на пятом этаже 15-этажки на ул. Генерал-фельдмаршала Румянцева (данные в объявлении разнятся). Площадь кухни — 18,4 м². Объект, как утверждает автор объявления, находится в «единственном новом доме премиум-класса в центре Калининграда» — ЖК «Центральный парк». Перечислены соответствующие «особенности» комплекса — огороженная охраняемая территория, подземная парковка, круглосуточная охрана и видеонаблюдение, красивые входные группы.

«Квартира сделана под высокий рост. Сделан xopoший peмoнт для cебя пoд работу и спoрт oнлайн», — говорится в описании. Высота потолков — 2,8 м. В числе «технических характеристик» квартиры также названы автономное газовое отопление, тёплый пол в ванной и на балконе, напольное покрытие в виде «единого пространства с ламинатом», удобное для робота-пылесоса, система умного освещения.

Кроме того, упоминаются «продуманная планировка и оснащение», шторы блэкаут, просторная кухня-гостиная с раскладным диваном, четыре рабочие зоны для удалённой работы, большой санузел и ортопедическая кровать. Любители аэройоги, вероятно, оценят съёмные крепления для спортивного гамака. Из техники можно выделить стиральную машину с функциями сушки и глажки.

Квартиру готовы сдать максимум двоим гостям. С животными можно, с детьми — нет. Курение запрещено. В указанную стоимость включены коммунальные платежи, интернет и еженедельная уборка. Объявление было опубликовано в августе 2025 года с указанной ценой.

Квартира в Рыбной деревне-2 — 110 тыс. рублей в месяц

Квартиру с дизайнерским ремонтом площадью 46,6 м² можно снять на ул. Октябрьской на шестом этаже восьмиэтажки 2022 года постройки. Площадь кухни — 21,2 м². Максимальное количество жильцов не указано, однако среди них могут быть дети. Животные и курение — под запретом. В распоряжении гостей будут автономное газовое отопление, лоджия, кухня-гостиная, спальня и совмещённый санузел. Из техники — холодильник, стиральная машина, телевизор, посудомойка, кофеварка, кондиционер и чайник.

Объявление было опубликовано в августе 2025 года с ценой 110 тыс. рублей в месяц. Коммунальные платежи по счётчикам оплачиваются отдельно.

Квартира в Рыбной деревне-2 — 105 тыс. рублей в месяц

Рядом сдаётся однушка «студийного типа» площадью 50 м², расположенная на пятом этаже семиэтажки. Площадь кухни — 19 м².

«Роскошная», по мнению автора объявления, квартира находится в «новом элитном доме премиум-класса». Там, как утверждается, реализован авторский дизайн-проект. «Квартира создавалась для себя, сделан качественный и дорогой ремонт, продуман каждый уголок, качественная мебель. Квартира очень светлая. Полностью укомплектована всем необходимым для комфортного проживания: пылесос, утюг, тостер, посуда и т.д.», — говорится в описании.

Также упоминаются «автономное отопление, полы с подогревом, дизайнерское освещение, посудомойка, кофемашина, два кондиционера, два телевизора Smаrt tv, рабочий стол , интернет, wi fi, дорогой ортопедический матрас, раскладной диван», огороженная территория, охрана, видеонаблюдение, лоджия с панорамным остеклением, большой балкон — терраса с выходом из кухни.

Заселить готовы до трёх гостей, включая детей. Животные и курение не приветствуются. ЖКУ оплачиваются отдельно. Объявление было опубликовано в июле 2024 года с ценой 120 тыс. рублей в месяц. С тех пор цену меняли четыре раза как в одну, так и в другую сторону.

Квартира в ЖК «Фридланд» — 100 тыс. рублей в месяц

За указанную сумму можно расположиться в доме на проспекте Калинина около парка «Южный», построенном, по разным версиям, в 2024-м или 2025 году. Квартира площадью 47,3 м² находится на втором этаже семиэтажки. Площадь кухни — 20,3 м².

«Квартира с новым дизайнерским ремонтом, укомплектована всей необходимой мебелью и техникой, в том числе и мелкой бытовой, есть посуда, столовые принадлежности и предметы быта (гладильная доска, сушилка для белья и т.д.)», — говорится в объявлении. Также упоминаются автономное отопление от двухконтурного газового котла, магазины и остановки общественного транспорта в пешей доступности и удобный выезд в сторону побережья Балтийского моря.

В распоряжении гостей будут четыре спальных места. Минимальный срок аренды — 11 месяцев. Оплата ЖКУ — 2 тыс. рублей в месяц.

Квартира в сети Pavlov — 98 тыс. рублей в месяц

Замыкает топ квартира площадью 91 м² на последнем этаже 24-этажки на ул. Юрия Гагарина. Площадь кухни — 25 м². В распоряжении максимум четверых жильцов будут спальня c двуспальной кроватью и paбoчим столом и кухня-гостиная с двуспальным диваном. Панорамное остекление с видом на город, вероятно, вдохновило владельцев дать квартире название Рavlov «Рanоramа».

Объект, по мнению автора объявления, подойдёт студентам благодаря «удобному рабочему месту и спокойной атмосфере для учёбы». «Командированных» завлекают «сервисом и оснащением, как в апарт-отеле», пары и семьи — «простором и уютом».

В стоимость включены уборка два раза месяц и техобслуживание по запросу и раз в месяц по графику. Максимальный срок аренды — дo 1 aпрeля 2026 года, минимальный — от 1 мeсяцa. Курить и проживать с животными в квартире запрещено. Объявление было опубликовано 28 августа со стоимостью 100 тыс. рублей. 2 сентября цену снизили на 2 тысячи (вероятно, чтобы сделать жилье более привлекательным для студентов).

Обзор: Игнат Родионов, фото с сайтов avito.ru и cian.ru.