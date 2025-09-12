Элитно, премиально, роскошно: топ двухкомнатных квартир в аренду в Калининграде

На этой неделе «Недвижимость Нового Калининграда» продолжила изучать предложения сегмента долгосрочной аренды. Очередь дошла до самых дорогих двухкомнатных квартир. Поселиться в районе, «где жила аристократия Кёнигсберга», в «роскошной» квартире, где «ещё никто не жил», с интеллигентными соседями и в «атмосфере респектабельности» обойдётся в 120-190 тыс. рублей в месяц. Подробности — в нашем обзоре.

Цены действительны на 11 сентября 2025 года. Попадание квартиры в топ не означает, что она будет доступна для аренды на момент прочтения материала. Также редакция не несёт ответственности за достоверность сведений, размещённых авторами объявлений на указанных сайтах.

Квартира в ЖК «Дом на Пушкина» — 190 тыс. рублей в месяц

Возглавила топ на этот раз квартира площадью 85 м², расположенная на четвёртом этаже пятиэтажки на проспекте Победы. «Сдам абсолютно новую, полностью укомплектованную двухкомнатную квартиру с шикарным дизайнерским ремонтом в элитном жилом комплексе бизнес класса!», — начинает повествование автор объявления. «Новая премиальная» пятиэтажка должна порадовать будущих жильцов двумя скоростными лифтами, «отличной» тепло- и шумоизоляцией, огороженной территорией, подземным паркингом, видеонаблюдением «с живой охраной» и автономным отоплением.

Тем, кто в процессе чтения забыл, что новая квартира находится в новом доме, автор описания напоминает: «Всё новое, никто не жил!»

Также вновь упоминается ремонт, выполненный по проекту известного дизайнера, имя которого не приводится. Использовались при этом ожидаемо «дорогие, экологически чистые материалы». Не отстают и «премиальная дизайнерская» мебель, включая «новый раскладывающийся диван», «встроенная бытовая техника премиум класса, включая посудомоечную машину и кондиционеры». Тёплые полы, «много места для хранения вещей» и «абсолютно все мелочи для комфортного проживания» прилагаются.

Объявление было опубликовано в мае 2024 года со стоимостью 205 тыс. рублей в месяц. С тех пор цену снижали дважды.

Квартира в Рыбной деревне — 140 тыс. рублей в месяц

На ул. Октябрьской можно арендовать ещё одну «новую, полностью укомплектованную» квартиру «с шикарным дизайнерским ремонтом» площадью 65 м² на пятом этаже «элитной» шестиэтажки бизнес-класса 2022 года постройки. В стоимость входит «шикарный прямой вид на реку и набережную». В остальном же описание повторяет текст предыдущего объявления. Указанная цена актуальна для периода с сентября по май.

Объявление было опубликовано в ноябре 2023 года со стоимостью 90 тыс. рублей в месяц. С тех пор цену меняли шесть раз как в одну, так и в другую сторону.

«Квартира, которая влюбляет с первого взгляда» — 130 тыс. рублей в месяц

Следующий «роскошный» объект преподносят как «квартиру, которая влюбляет с первого взгляда». Расположена она на седьмом этаже девятиэтажки 2009 года постройки в историческом районе, ранее носившем название Амалиенау («где жила аристократия Кёнигсберга»).

«Влюблённоть» должны обеспечить площадь в 100,7 м², 23-метровая кухня, трёхметровые потолки — «лёгкость и воздух в каждом уголке». Традиционный комплект из дизайнерского ремонт, новой мебели и техники прилагается.

«Итальянскую мебель по индивидуальному проекту», два санузла с душевой и гидромассажной ванной «для полного расслабления», вероятно, никто прежде не использовал, ведь, как заверяет автор объявления, «здесь ещё никто не жил». Финальные «козыри» — «панорамные окна и балкон с видом на Центральный парк Калинина и кирху Королевы Луизы», закрытая территория с круглосуточной охраной и консьержем, «интеллигентные соседи и атмосфера респектабельности».

Квартира в Рыбной деревне — 125 тыс. рублей в месяц

«Светлую и уютную» квартиру площадью 78,5 м² сдают в «элитном» ЖК «Рыбная деревня». «B квaртире выпoлнeн сoврeмeнный ремoнт, cделанa удобнaя и пpодумaнная планиpoвкa: прocторнaя куxня-гостиная, изолиpoванная спальня, гapдеpoбная, двa cанузла, и еще одна изoлиpовaнная cпaльня, кoтoрая прекрасно подойдёт как для взрослых, так и для детей», — говорится в описании. Также упоминаются «продуманная система хранения», «вся необходимая техника», включая робот-пылесос, кухонные принадлежности, постельное бельё и «предметы декора для уюта». «Заезжай и живи!» — агитирует автор объявления. Оно было опубликовано в августе со стоимостью 130 тыс. рублей, в том же месяце цену аренды снизили на 5 тыс. рублей.

Квартира в ЖК «Народный сад» — 120 тыс. рублей в месяц

Порядочную чистоплотную некурящую пару с детьми от семи лет (или без них), не обременённую домашними питомцами ждут на ул. Генерала Галицкого в дизайнерской квартире площадью 72,2 м². К «современному дому в центре Калининграда» прилагаются закрытая зелёная территория, две детских площадки и большая парковка. Арендаторам обещают «много систем хранения», защиту от протечек и оборудованную всем необходимым кухню площадью 15 м².

Обзор: Игнат Родионов, фото с сайтов domclick.ru и cian.ru.