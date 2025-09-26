«Элитные» районы, «респектабельные» соседи: топ четырёхкомнатных квартир в аренду

На этой неделе «Недвижимость Нового Калининграда» продолжила анализ сегмента долгосрочной аренды. Объект очередного обзора — самые дорогие четырёхкомнатные квартиры в областном центре. За 120 — 200 тысяч рублей в месяц можно поселиться в «элитном» или «благоприятном» районе с «очень приличными респектабельными соседями», а также любоваться ремонтом от топового дизайнера из Москвы. Сами вы при этом должны быть порядочным человеком. Подробности — в нашем материале.

Цены действительны на 25 сентября 2025 года. Попадание квартиры в топ не означает, что она будет доступна для аренды на момент прочтения материала. Также редакция не несёт ответственности за достоверность сведений, размещённых авторами объявлений на указанных сайтах.

Секретная квартира в ЖК «по ул. Марата» — 200 тыс. рублей в месяц

На верхушке топа оказалась квартира площадью 140 м² на ул. Марата. За месяц проживания владелец просит 200 тыс. рублей, не разместив при этом ни одной фотографии интерьера. Оценить «высококачественный дизайнерский ремонт» от «топового дизайнера из Москвы» (имя которого не приводится) получится только «по запросу».

«Шикарный элитный» кирпичный дом был построен в 2020 году. Квартира, расположенная на втором этаже четырёхэтажки, если верить автору объявления, новая и никогда не сдавалась. Потенциальным жильцам обещают «панорамное остекление, огромную гостиную, две спальни, детскую комнату, кабинет, две функциональные гардеробные, террасу с отличным видом», два санузла, просторную прихожую и два кондиционера.

Объявление было опубликовано в июне 2024 года со стоимостью 250 тысяч рублей в месяц. В августе 2025-го цену снизили на 50 тысяч.

«Невероятно просторная» квартира в ЖК «Паркхаус» — 170 тыс. рублей в месяц

Употребив в одном предложении эпитеты «эксклюзивная», «премиальный» и «элитный», автор следующего объявления предлагает снять квартиру площадью 198 м² на третьем этаже «новой» шестиэтажки на ул. Сержанта Колоскова. При этом указанный год постройки — 2004-й.

«Премиум-класс» традиционно сопровождают «огороженная благоустроенная территория», охрана, «всегда свободная большая парковка». Также обещают «отличную тепло- и шумоизоляцию», потолки высотой 3,1 метра, кондиционеры в каждой комнате и большой телевизор в гостиной. «Квартира невероятно просторная и светлая! Три изолированных спальни, два санузла, кухня-гостиная + кабинет! Ремонт выполнен с использованием дорогих, экологически чистых материалов (натуральное дерево, паркет)! Квартира полностью укомплектована премиальной итальянской мебелью из натурального дерева и встроенной бытовой техникой!» — восхищается (судя по количеству восклицательных знаков) автор объявления. Оно было опубликовано в ноябре 2024 года со стоимостью 160 тысяч рублей в месяц. В сентябре 2025-го цену подняли на 10 тысяч.

Квартира «в самом престижном районе города» — 150 тысяч рублей в месяц

«Шикарная квартира в самом прecтижнoм райoнe гopoда» площадью 120 м² сдаётся «порядочным людям» на ул. Марата на первом этаже кирпичной четырёхэтажки 2021 года постройки. Из характеристик указаны «автономное oтoпление, пoдогpeвы пoлов, дизайнepский рeмонт». «Oxраняeмaя подземная парковка, cпa пpямo в доме» и консульство Белоруссии под боком прилагаются. Соседи, как уточняется, «очень приличные и респектабельные». Стоит отметить, что на ул. Марата располагались калининградские квартиры экс-губернатора Антона Алиханова, экс-вице-премьера Алексея Родина и экс-министра Олега Ступина. Поэтому тезис о респектабельности соседей (как минимум бывших), имеет право на существование.

Объявление было опубликовано в ноябре 2022 года со стоимостью 110 тысяч рублей в месяц. С тех пор цену неоднократно меняли как в одну, так и в другую сторону.

Квартира на ул. Бородинской — 150 тыс. рублей в месяц

Следующий объект представляет собой первый этаж трёхэтажного дома с отдельным входом площадью 180 м² . «Автономное отопление, двухконтурный котел. Гараж во дворе на одну машину. Закрытая придомовая территория, въезд только для собственников дома», — без лишних «шикарностей» рассказывает автор объявления. В распоряжении жильцов будут два совмещённых санузла, потолки высотой 3,1 метра и дизайнерский ремонт.

Объявление было опубликовано в январе 2025 года со стоимостью 170 тысяч рублей в месяц. В марте цену снизили на 20 тысяч.

Квартира в ЖК «На Еловой Аллее» — 120 тыс. рублей в месяц

Замыкает топ «абсолютно новая дизайнерская» 108-метровая квартира на последнем этаже восьмиэтажки 2023 года постройки в «благоприятном районе» на ул. Еловая Аллея. Объект, в котором «ещё никто не жил», подойдёт, по мнению автора объявления, «большой и дружной семье». Ей предстоит любоваться панорамным видом и пользоваться «удобной инфраструктурой» с «хорошим выездом в любую точку города». В распоряжении жильцов будут три раздельные спальни, кухня с большой гостиной, два санузла, тёплые полы и два телевизора. В стоимость входят докомплектация двух спален «в зависимости от вашего пожелания» и возможность пользоваться кладовой в цокольном этаже.

Обзор: Игнат Родионов, фото с сайта cian.ru