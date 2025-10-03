Отпускное настроение и море под боком: топ студий в Зеленоградске в аренду

На этой неделе «Недвижимость Нового Калининграда» продолжила анализ сегмента долгосрочной аренды региона, переместившись на побережье. Новый объект обзора — самые дорогие студии Зеленоградска. Арендодатели не спешат делиться подробностями об объектах. Видимо, локация говорит сама за себя. Почувствовать себя жителем курорта, разместившись в комфортных условиях в районе с развитой инфраструктурой, обойдётся в 45 – 60 тысяч рублей в месяц. Подробности — в нашем обзоре.

Цены действительны на 2 октября 2025 года. Попадание квартиры в топ не означает, что она будет доступна для аренды на момент прочтения материала. Также редакция не несёт ответственности за достоверность сведений, размещённых авторами объявлений на указанных сайтах.

«Красивая студия» в ЖК «Атлантис» — 60 тыс. рублей в месяц

Возглавила топ 30-метровая «совершенно новая» квартира, расположенная на первом этаже шестиэтажки на ул. Гагарина 2024 года постройки. Потенциальным арендаторам обещают первую линию, «дорогой ремонт», дополнительный диван, «всё необходимое для проживания», возможность арендовать автомобиль и ещё одну квартиру рядом. «Большая кpаcивая нoвая oгоpoженaя дeтскaя площадкa» во дворе прилагается.

Объявление было опубликовано в мае 2024 года со стоимостью 150 тысяч рублей в месяц. С тех пор цену меняли шесть раз как в одну, так и в другую сторону.

Апартаменты-студия «в сердце Зеленоградска» — 60 тыс. рублей в месяц

«Уютные апартаменты» площадью 37 м² расположены на втором этаже панельной трёхэтажки на ул. Тургенева. «Идеальное pаcпoлoжeниe для тeх, кто ценит комфорт и близость к жизни города! Baшe отпускное настpоeниe начнётся здесь — в шаговой доступности кaфe, рeстoрaны, магазины и живoпиcные улoчки куpopтa. А пocлe наcыщеннoгo дня вac ждет уголок спокойствия: стильные апартаменты с полной комплектацией для отдыха и проживания», — обещает автор объявления.

«Внутри» обещают «всё необходимое для комфорта: современную технику, удобную мебель, свежий текстиль», «полную» кухню, «уютные спальни и продуманное пространство».

Студия рассчитана максимум на четверых гостей с детьми, но без животных. Курение также под запретом. Объявление было опубликовано в мае 2025 года со стоимостью 90 тысяч рублей в месяц. С тех пор цену снижали дважды.

17 м² на ул. Лобанова — 45 тыс. рублей в месяц

Квартира площадью 17 м² ждёт постояльцев на первом этаже трёхэтажки 2023 года постройки на ул. Имени гвардии младшего сержанта Игоря Лобанова. Из объявления можно узнать, что в студии «сделан новый ремонт», она расположена в «тихом и комфортном для проживания ЖК», а рядом находятся большой банный комплекс, парки, кафе и магазины. До центра Зеленоградска одна остановка.

Объявление было опубликовано в мае 2025 года со стоимостью 5 тысяч рублей (вероятно, квартиру сдавали посуточно), в августе ценник вырос на 30 тысяч, в сентябре — ещё на 10.

«Современная студия» на ул. Автомобилистов — 45 тыс. рублей в месяц

40-метровая студия сдаётся на четвёртом этаже кирпичной девятиэтажки 2021 года постройки на ул. Автомобилистов. Не вдаваясь в подробности, автор объявления сообщает лишь о том, что квартира «современная» и в ней есть «всё необходимое для комфортного проживания». «Развитая инфраструктура» прилагается. В числе указанных характеристик совмещённый санузел, балкон, дизайнерский ремонт и парковка во дворе за шлагбаумом. Максимальное число гостей — двое. Дети приветствуются, животные и курильщики — нет.

Объявление было опубликовано в августе 2023 года со стоимостью 30 тыс. рублей в месяц. С тех пор цену меняли трижды как в одну, так и в другую сторону.

«Уютная» студия в 15 минутах от моря — 45 тыс. рублей в месяц

Замыкает топ квартира площадью 42 м² на четвёртом этаже монолитной девятиэтажки 2021 года постройки на ул. Автомобилистов. «Ecть всё нeoбxoдимoe для комфортного проживания. Paзвития инфраструктура, до моря 15 минут пешком», — гласит объявление. В студии смогут разместиться максимум трое гостей, включая детей. Животных и курильщиков здесь не ждут.

Объявление было опубликовано в марте 2024 года со стоимостью 50 тысяч рублей. С тех пор цену меняли несколько раз как в одну, так и в другую сторону.

Обзор: Игнат Родионов, фото с сайтов cian.ru и avito.ru.