Устали от безликого жилья — выбирайте яркое пространство для жизни и бизнеса

Сегодня у нас в гостях Инга Шот, дизайнер одной из квартир в ЖК «Фридланд».

— Инга, расскажите, что вдохновило вас на создание такого необычного интерьера?

— Калининград — город, где история переплетается с современностью. Bauhaus идеально подошел для воплощения в ЖК «Фридланд», отражая лаконичность и гармонию с историческим окружением. Локация — мечта туриста и инвестора!

— Как вам удалось создать такую гармонию в евродвушке?

— Мы объединили гостиную и кухню, сохранив ощущение простора. Зонирование — цветом и светом: терракот на кухне и цвет чайного листа в гостиной создают ощущение тепла и уюта, а также свежести и легкости.





— Мы видим, что всё в квартире создано для комфортной жизни и прибыльной аренды. Расскажите подробнее об организации пространства?

— Встроенная кухня со всей техникой британского бренда и мебель в ванной комнате, выполненные на заказ, и отдельная гардеробная позволили создать функциональное и удобное пространство для жизни. А чтобы не нарушать эстетику, газовый котел аккуратно спрятан во встроенный шкаф.

— Какие материалы вы использовали в этом проекте?

— Квартира проектировалась для посуточной аренды, нужен был «неубиваемый» комфорт, а это значит: антивандальные материалы, надежная мебель и техника. Все продумано, чтобы служить верой и правдой долгие годы, радуя вас или ваших гостей. Это идеальное решение для семей с детьми! Во всей квартире установлена система «теплый пол» (а это 5 зон!), мы использовали керамическую плитку «под дерево» паркетного формата. Это практично и безопасно обеспечивает равномерный прогрев и долговечность. Стены, двери скрытого монтажа окрашены высококачественной матовой краской Tikkurila, установлена немецкая сантехника Grohe и Hansgrohe — это гарантия качества и долговечности.

— Мы заметили в описании акцент на двери скрытого монтажа и электрический карниз. Это тоже отсылка к Bauhaus?

— Безусловно! Такие двери создают ощущение единого пространства и не отвлекают внимание от общего стиля интерьера. Электрический карниз с подсветкой в спальне — это современное и практичное решение, можно управлять шторами, не вставая с постели. Это тоже элемент минимализма, характерный для Bauhaus.

— Что было самым сложным в проекте?

— Доказать, что ликвидный интерьер для жизни или сдачи в аренду не обязательно должен быть бежевым и безликим! Мы понимали, что цель — создать интерьер, который будет выделяться среди однотипных предложений и при этом привлекать широкую аудиторию. Нам удалось найти этот баланс, не уходя в чрезмерность, но и не скатываясь в банальность. Мы создали запоминающейся, функциональный и комфортный объект для жизни в родном городе.

— Какие элементы дизайна вы считаете самыми удачными?

— Цветовая палитра, функциональное использование пространства, зона релакса с подвесным креслом в спальне, гибкие сценарии освещения.

— Мебель заказывали из Москвы, это повлияло на выбор?

— Мягкая мебель и декор были заказаны у проверенных поставщиков в Москве, специализирующихся на минимализме. А вот изготовление встроенной мебели я доверила местному калининградскому бизнесмену. Это позволило мне лично контролировать процесс, сроки выполнения и гарантировать высочайшее качество исполнения.

— Какие советы вы могли бы дать тем, кто планирует ремонт?

— Планируйте пространство, исходя из своих потребностей и образа жизни. Используйте дерево, камень, стекло, металл — они долговечны и помогут создать ощущение тепла и уюта. Не бойтесь экспериментировать с цветами, но помните о гармонии. Подумайте о том, как скрыть технические элементы вроде газового котла, не нарушив эстетику интерьера. Не забудьте про зону релакса! Это то, что сделает ваш дом особенным.

— И последний вопрос: кому, по вашему мнению, идеально подойдет эта квартира?

Не секрет, что успех — от слова «успеть». Фокус здесь не только на стиле и комфорте, но и на выгоде, учитывая цену и инвестиционный потенциал. Для всех, кто ждал выгодного предложения. Тем, кто ценит комфорт, качество, стиль. И конечно, она станет отличным выбором для тех, кто хочет инвестировать в недвижимость в престижном районе Калининграда, получая прибыль с первого дня.







— Большое спасибо, Инга, за интересную беседу! Было очень приятно узнать больше о вашей работе и о философии, которая стоит за этим потрясающим дизайн-проектом.

— Спасибо Вам! Я рада, что мне удалось поделиться своими мыслями. Не упустите свой шанс стать владельцем уникальной квартиры в самом сердце Калининграда!

