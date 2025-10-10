Море «прямо из окна»: топ однокомнатных квартир в Зеленоградске в аренду

На этой неделе «Недвижимость Нового Калининграда» продолжила изучать предложение сегмента долгосрочной аренды региона. Очередь дошла до самых дорогих однокомнатных квартир. За 65 – 95 тысяч рублей в месяц можно поселиться в «лучшей локации в городе» «с центральным видом на море» или в новой квартире «в тихом районе». При этом спать, возможно, придётся на раскладушке на балконе. Подробности — в нашем обзоре.

Цены действительны на 9 октября 2025 года. Попадание квартиры в топ не означает, что она будет доступна для аренды на момент прочтения материала. Также редакция не несёт ответственности за достоверность сведений, размещённых авторами объявлений на указанных сайтах.

Квартира в ЖК «Резиденция у моря» — 95 тыс. рублей в месяц

Возглавила топ «однушка» площадью 48,6 м², расположенная на втором этаже кирпичной шестиэтажки 2020 года постройки в комплексе «Резиденция у моря», расположенном в западной части Зеленоградска. Арендаторам обещают «лучшую локацию в городе» — первую линию «с центральным видом на море», от спуска к которому жильцов будут отделять 30 метров. «Балтийское море порадует Вас прямо из окна квартиры и подарит незабываемые впечатления», — пишет автор объявления.

В распоряжении арендаторов будут кровать и ортопедический диван в спальне, кресло-кровать, столик и два раскладных стула на лоджии, кухня со «всем необходимым».

В квартиру готовы заселить максимум четверых гостей, включая детей. Курение и проведение шумных мероприятий под запретом, как и проживание с большими животными. «Размещение с маленькими собачками (йорк, шпиц, чихуахуа) возможно по предварительной договоренности с внесением дополнительного залога, возвращаемого после выезда, проверки квартиры и уборки», — говорится в объявлении. Финальная уборка оплачивается «в обязательном порядке» отдельно. Её цена зависит от количества гостей.

«Маленьким гостям» готовы предоставить кроватку, стульчик для кормления и игрушки, большим — «помощь в составлении программы отдыха». Объявление было опубликовано 18 сентября 2025 года с указанной ценой.

Квартира в семи минутах от моря — 90 тыс. рублей в месяц

«Светлая однокомнатная квартира с балконом» площадью 35 м² сдаётся на первом этаже девятиэтажки 2013 года постройки на ул. Солнечной. За 90 тыс. рублей в месяц жильцам обещают «отличный вариант для отдыха и комфортного проживания у моря». Для сна предлагают раскладной диван, раскладушку на балконе и спальное место на кухне. Также «всё необходимое для вашего удобства» включает бытовую технику, посуду, постельное бельё и полотенца. До пляжа семь минут пешком.

В квартиру можно заселиться с детьми. Животные и курильщики не приветствуются. Объявление было опубликовано в феврале со стоимостью 35 тыс. рублей. В марте цену подняли на 55 тысяч.

Квартира в ЖК «Кранц-Сити» — 65 тыс. рублей в месяц

На ул. Пригородной (окраина города в районе пос. Вишневое) можно поселиться в «однушке» площадью 36,5 м² на первом этаже пятиэтажки с лифтом 2024 года постройки. «Квартира оборудована всем необходимым для проживания, есть стиральная машина, посудомоечная машина, робот-пылесос, кофемашина, микроволновая печь, холодильник, электрический чайник, гриль, мини-печь, индукционная плита, отпариватель, утюг, гладильная доска, помпа с питьевой водой и т.д.», — рассказывает автор объявления. В числе указанных характеристик евроремонт, потолки высотой 2,7 метра, наземная парковка.

Квартира «в самом сердце» Зеленоградская — 65 тыс. рублей в месяц

«Новая уютная однокомнатная квартира в самом сердце г. Зеленоградск» площадью 55 м² сдаётся на ул. Тургенева на первом этаже кирпичной четырёхэтажки 2023 года постройки. Не вдаваясь в подробности, автор объявления сообщает, что на окнах установлены москитные сетки, а до моря пять минут пешком. Ещё одно предложение посвящено инфраструктуре со школой, магазинами, вокзалом, рынком и кафе «в минутной доступности».

Квартиру готовы сдать максимум двоим гостям, включая ребёнка. Курильщикам и любителям животных придётся поискать другие варианты. Объявление было опубликовано 28 сентября с указанной ценой.

Квартира «в тихом районе» — 65 тыс. рублей в месяц

Замыкает топ «уютная новая квартира в тихом районе» на первом этаже кирпичной шестиэтажки 2023 года постройки. Речь идёт об ул. Солнечной. За 65 тыс. рублей в месяц жильцам, согласно описанию, готовы предоставить постельные принадлежности, утюг и посуду. Ниже в графе «удобства» также указаны телевизор, стиральная и посудомоечная машины, плита и холодильник. Обещают изолированные комнаты, полы с подогревом и газовый котёл. «В квартире запрещено устраивать шумные вечеринки, курить», — предупреждает автор объявления.

Опубликовано оно было в июне 2024 года со стоимостью 60 тысяч рублей. В марте 2025-го цену подняли на пять тысяч.

Обзор: Игнат Родионов, фото с сайтов domclick.ru, avito.ru и cian.ru.