Куршская коса и «строгие правила»: топ двухкомнатных квартир Зеленоградска в аренду

На этой неделе «Недвижимость Нового Калининграда» продолжила анализ предложений сегмента долгосрочной аренды региона. Тема нового обзора — самые дорогие двухкомнатные квартиры в Зеленоградске. За 70 – 180 тысяч рублей в месяц можно поселиться в 70 метрах от моря, наслаждаться дизайнерским ремонтом и дорогостоящей мебелью, однако не обойдётся без «строгих правил». Подробности — в нашем обзоре.

Цены действительны на 17 октября 2025 года. Попадание квартиры в топ не означает, что она будет доступна для аренды на момент прочтения материала. Также редакция не несёт ответственности за достоверность сведений, размещённых авторами объявлений на указанных сайтах.

Квартира в ЖК «Парковый квартал» — 180 тыс. рублей в месяц

На вершине топа оказалась «шикарная» квартира площадью 65 м² на третьем этаже кирпичной девятиэтажки 2016 года постройки на ул. Валентина Мосина. Объект преподносят как «эксклюзивное предложение для тех, кто стремится к комфорту и мечтает жить у моря». До него обещают 200 метров, до центра города — 10-15 минут пешком «по красивому променаду».

«В квартире выполнен дизайнерский ремонт, современная дорогостоящая мебель и техника (всё новое, ранее не сдавалась)», — рассказывает автор объявления. При этом оно было опубликовано в июле 2024 года. С тех пор текст, вероятно, и не обновляли. В распоряжении арендаторов будут изолированная спальня, а также «полностью оборудованная кухня-гостиная» с раскладным диваном, холодильником, плитой, вытяжкой, духовым шкафом, микроволновой печью, зерновой кофемашиной, посудомоечной и стиральной машинами, чайником, фильтром для воды, посудой, бокалами и феном. В квартире «категорически запрещены» шумные мероприятия и курение. Претендентам с маленькими детьми и животными также придётся поискать другие варианты.

В июле 2024 года снять квартиру стоило 220 тысяч рублей в месяц. С тех пор цену снижали десять раз и повысили трижды.

Квартира в 70 метрах от моря — 99 тыс. рублей в месяц

Ещё ближе к морю и при этом с детьми и животными можно поселиться, рассмотрев вариант на ул. Октябрьской. Однако стоит учесть, что указанная цена актуальна при предоплате за год. Квартира площадью 60 м² расположена на первом этаже кирпичной двухэтажки 1945 года постройки. В распоряжении жильцов будут «большая комфортная кухня с обеденной зоной со всей необходимой мебелью, техникой и посудой», две спальни: одна — с «комфортной кроватью», другая — с раскладным диваном, креслом- кроватью и «даже камином, который создаст вам атмосферу уюта и тепла вечером или в пасмурные дни».

Объявление было опубликовано 11 сентября 2025 года со стоимостью 120 тысяч рублей. Через пять дней цену снизили на 21 тысячу.

Квартира в ЖК «Созвездие» — 80 тыс. рублей в месяц

«Уютная просторная» квартира площадью 72 м² находится на шестом этаже монолитно-кирпичной девятиэтажки 2021 года постройки на ул. Большой Окружной. Снять её смогут до четырёх человек с детьми и животными. Им обещают «шикapнoе раcполoжeниe» в началe Куpшcкoй косы. «Квaртирa полностью укомплектована для комфортного проживания. Wi-fi, огромный Smаrt TВ, посудомоечная машина, стиральная машина, сушильная машина, микроволновка, мультиварка, вся необходимая посуда, фен, утюг, двухконтурный газовый котёл, гигиенический душ, тёплый пол», — рассказывает автор объявления. Также сообщается о двух изолированных спальнях с «супер удобными кроватями с премиальными матрасами и белоснежным бельём как в отеле», «просторной» кухне-гостиной и гардеробной. На окнах шторы блэкаут.

Объявление было опубликовано в сентябре 2025 года со стоимостью 100 тысяч рублей. С тех пор цену снижали дважды.

Квартира со «строгими правилами» — 70 тыс. рублей в месяц

Квартира площадью 60,3 м² ждёт жильцов на шестом этаже кирпичной десятиэтажки на ул. Большой Окружной. «Oбpащaем ваше внимaние, что в квартиpе дeйствуют стpoгиe пpaвила: пpeдпoчтитeльнee семейнoй паpe cтаршe 21 годa, куpение запрещено (включая бaлкoн и oкнa), размещение с животными невозможно, проживание c детьми дo шести лeт не peкомeндуeтся (интеpьeр не адaптиpовaн для мaлышей)», — предупреждает автор объявления.

Описание самой квартиры отсутствует, однако из указанных параметров можно узнать об изолированных комнатах, совмещённом санузле и балконе. Объявление было опубликовано в октябре 2025 года с указанной стоимостью.

Квартира «для круглогодичной аренды» — 70 тыс. рублей в месяц

Замыкает топ квартира площадью 54,3 м² на восьмом этаже монолитно-кирпичной девятиэтажки 2019 года постройки, «откуда открывается красивый вид на окрестности». «В квapтиpe есть всё необходимое для комфортного проживания круглый год:

быстрый Wi-Fi, телевизор, стиральная машина, современная мебель и бытовая техника. Отличный вариант для семьи или пары, которые ценят уют и стабильность», — говорится в описании. «Для вашего удобства» в стоимость аренды, которую обещают не менять в сезон, уже включeно пapкoвoчнoe меcтo. «Квартира доступна для круглогодичной аренды. Заселяйтесь и живите в комфорте у моря», — приглашает автор объявления.

Оно было опубликовано 30 сентября со стоимостью 80 тысяч рублей в месяц. 1 октября цену снизили на 10 тысяч.

Обзор: Игнат Родионов, фото с сайтов cian.ru и avito.ru