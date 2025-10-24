Спальня с альковом и физнагрузки: топ 3-комнатных квартир в Зеленоградске в аренду

На этой неделе «Недвижимость Нового Калининграда» закончила исследовать рынок долгосрочной аренды Зеленоградска, изучив предложения трёхкомнатных квартир. Мы также включили в обзор апартаменты, которые сдаются на длительный срок. Самые дорогие варианты обойдутся в 50 – 80 тысяч рублей в месяц. За эту стоимость можно поселиться в трёх минутах ходьбы от моря или в исторической части города. Вдобавок ко всему необходимому для комфортного проживания обещают ещё и физнагрузки для поддержания формы. Подробности — в нашем обзоре.

Цены действительны на 23 октября 2025 года. Попадание квартиры в топ не означает, что она будет доступна для аренды на момент прочтения материала. Также редакция не несёт ответственности за достоверность сведений, размещённых авторами объявлений на указанных сайтах.

«Просторные апартаменты с мансардой» — 80 тыс. рублей в месяц

Возглавили топ трёхкомнатные апартаменты площадью 80,5 м² на последнем этаже четырёхэтажки на ул. Гагарина. Разместиться в трёх минутах ходьбы от «роскошного» Западного пляжа, и оценить «редкое сочетание локации, комфорта и уединения» приглашают семью или компанию. При этом проведение вечеринок и шумных мероприятий запрещено, как и курение в помещениях. А вот арендаторам с питомцем здесь не откажут. Указанная цена актуальна для октября. В летние месяцы она доходит до 350 тысяч рублей в месяц. В стоимость включено место на наземной парковке под шлагбаумом, что автор объявления называет «редкостью вблизи моря».

Жильцам обещают две спальни с двуспальными кроватями и просторную кухню-гостиную с раскладным диваном, белоснежное постельное бельё и полотенца, кухню со всей необходимой бытовой техникой и посудой. «Тихий двор, свежий воздух и хорошая шумоизоляция — ваш отдых будет спокойным и безмятежным», — гласит описание.

Квартира в «малоквартирном доме» вдали от шумных улиц — 62,5 тыс. рублей в месяц

Поселиться «в отдалении от шумных курортных улиц, но в пешей доступности (10-12 минут пешком) от моря и Курортного проспекта» предлагает автор следующего объявления. Квартира площадью 60 м² находится на первом этаже трёхэтажки 1996 года постройки на ул. Лесопарковой. В распоряжении жильцов будут две отдельные спальни, два санузла и большая «кухня-столовая-гостиная».

«В квартире сделан капитальный ремонт, в наличии вся необходимая мебель, посуда и техника: стиральная и сушильная машины, фен, духовка с пиролизом, индукционная варочная панель, холодильник, посудомоечная машина, микроволновка, чайник, миксер, блендер, мультиварка и даже вафельница. Во всех помещениях — полы с подогревом. Две спальни с кроватями 140 на 200 см с удобными ортопедическими матрасами. В спальнях сделана шумоизоляция», — говорится в описании. Шумные мероприятия и курение при этом традиционно запрещены.

Объявление было опубликовано в июне 2024 года со стоимостью 50 тысяч рублей в месяц. С тех пор цену меняли шесть раз как в одну, так и в другую сторону.

Квартира «в исторической части города-курорта» — 55 тыс. рублей в месяц

Автор следующего объявления приглашает пожить «в исторической части города-курорта». «Большая, светлая, чистая, комфортная и уютная» квартира площадью 78 м² находится на ул. Потёмкина на втором этаже кирпичной пятиэтажки 2005 года постройки.

«В квартире выполнен прекрасный косметический ремонт, стены „одеты“ в великолепные итальянские обои, создающие неповторимую душевную атмосферу комфорта и уюта, обеспечивающих незабываемые впечатления от отдыха в курортном городе Зеленоградске. В спальне и зале установлены два новейших кондиционера», — говорится в описании. Также жильцам предстоит оценить «чудесный мягкий уголок, выполненный из премиум ткани», красоту которого не способна передать фотография. Квартира, как сообщается, «состоит из большой и светлой спальни с альковом», большого зала — столовой, коридора и ванной комнаты, совмещённой с санузлом. Вид на водонапорную башню и колесо обозрения прилагается.

До моря обещают 450-500 метров в зависимости от выбранного маршрута. Поддержать физическую форму, помимо прогулок до пляжа, поможет и отсутствие лифта, считает автор объявления. Указанная цена актуальна с октября по апрель. Финальная уборка оплачивается отдельно. Объявление было опубликовано в ноябре 2023 года со стоимостью 35 тысяч рублей. С тех пор цену меняли несколько раз как в одну, так и в другую сторону.

«Шикарная квартира с панорамным видом» — 50 тыс. рублей в месяц

Любители простора могут рассмотреть вариант на ул. Марины Расковой. «Шикарная квартира с панорамным видом» площадью 128 м² расположена на шестом этаже монолитно-кирпичной семиэтажки 2008 года постройки. Арендаторам обещают кухню со всей необходимой бытовой техникой и два санузла, отдыхающим с детьми — детскую кроватку, стульчик для кормления, книги и игрушки. До моря жильцов будут отделять десять минут «неспешным шагом». Снять квартиру могут до шести гостей. Животные и курение не приветствуются.

Объявление было опубликовано в августе 2023 года со стоимостью 45 тысяч рублей. С тех пор цену меняли три раза.

Квартира «для большой семьи» — 50 тыс. рублей в месяц

Замыкает топ квартира площадью 69 м² на четвёртом этаже кирпичной девятиэтажки 2015 года постройки. Объект описывают как «просторную квартиру для большой семьи», в распоряжении которой будут семь спальных мест и две рабочие зоны. Также обещают «всё необходимое для комфортного проживания». Животные и курение под запретом. В характеристиках указаны изолированные комнаты, лоджия, совмещённый санузел и косметический ремонт.

Объявление было размещено в ноябре 2024 года со стоимостью 45 тысяч рублей. С тех пор цену меняли дважды как в одну, так и в другую сторону.

Обзор: Игнат Родионов; фото с сайтов cian.ru и avito.ru.