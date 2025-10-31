Скандинавский дизайн и место для перезагрузки: топ студий в аренду в Светлогорске

На этой неделе «Недвижимость Нового Калининграда» продолжила анализировать рынок долгосрочной аренды квартир региона. Тема нового обзора — самые дорогие студии Светлогорска. Большинство из них находятся в комплексах апартаментного типа. За 45 – 60 тысяч рублей в месяц вам предложат вид на море, гостиничный сервис и мебель с приставкой «премиум», а за отдельную плату — тренажёрный зал, спа и уборку. Подробности — в нашем обзоре.

Цены действительны на 30 октября 2025 года. Попадание квартиры в топ не означает, что она будет доступна для аренды на момент прочтения материала. Также редакция не несёт ответственности за достоверность сведений, размещённых авторами объявлений на указанных сайтах.

Апартаменты в ЖК «Кристалл» — 60 тыс. рублей в месяц

На первой позиции топа оказалась «просторная» студия Lavanda Apartments площадью 42 м² на восьмом этаже десятиэтажного жилого комплекса 2021 года постройки на ул. Ленина. «Студия комфортно разделена на зоны: кухонную, гостиную и спальную, а также включает совмещённую ванную комнату. Сдаётся впервые, всё наполнение абсолютно новое и премиум класса», — рассказывает автор объявления. В спальной зоне обещают большую двуспальную кровать, «премиум матрас с белоснежным постельным бельём», «большой вместительный шкаф», зеркало в полный рост и прикроватную тумбу. В зоне гостиной — большой телевизор, «премиум диван с наполнителем Memory Foam», диммируемое освещение, кондиционер. Кухня и ванная также оснащены «всем необходимым для комфортного проживания».

В стоимость входит машиноместо на подземной парковке комплекса. «Лаконичный скандинавский дизайн с большими панорамными окнами», из которых открывается вид на море и живописные закаты, прилагается.

Объявление было опубликовано в мае 2023 года со стоимостью 7000 рублей (вероятно, за сутки). С тех пор цену меняли несколько раз как в одну, так и в другую сторону.

«Место для настоящей перезагрузки» — 55 тыс. рублей в месяц

«Отличные апартаменты с панорамными окнами на парк сдаются в том же доме на седьмом этаже. Площадь квартиры — 44 м². Арендаторам обещают «рум сервис», двуспальную кровать, раскладной диван, акустическую систему, кондиционер, посудомоечную машину «и многое другое». За отдельную плату — спа и тренажёрный зал. «Это место для настоящей перезагрузки вдали от повседневной суеты и спешки. В квартире есть балкон со стульями и столиком, где можно провести прекрасное время за чашечкой кофе или бокалом вина», — говорится в описании.

Апартаменты на берегу озера — 50 тыс. рублей в месяц

Автор следующего объявления предлагает поселиться на берегу озера, в квартире площадью 26 м² на третьем этаже пятиэтажки 2024 года постройкив Майском проезде. Традиционное «всё необходимое для комфортного проживания» включает здесь автономное отопление, новую мебель и технику, в том числе проектор.

«Гостям бесплатно предоставляется постельное бельё белое страйп-сатин класса LUХ, полотенца, чай, кофе, необходимые продукты (сахар, соль, растительное масло, кофе), зубная щетка, бритва, вся необходимая косметика (гель для душа, шампунь, кондиционер для волос, лосьон для тела, косметический набор), халаты, тапки», — говорится в описании. Отдельно оплачивается обязательная еженедельная уборка стоимостью 1500 рублей.

Студия на ул. Ленина 50 тыс. рублей в месяц

За ту же стоимость можно снять апартаменты площадью 48 м² в вышеупомянутом комплексе «Кристалл». Квартира с лоджией находится на втором этаже. «Комфортный отдых» призваны обеспечить двуспальная кровать, раскладной диван, «полностью укомплектованная» кухня, телевизор «с большим выбором каналов и выходом в интернет» и кондиционер. До пляжа обещают десять минут прогулочным шагом.

Студия на ул. Яблоневой — 45 тыс. рублей в месяц

«Уютная» квартира площадью 23,6 м² находится на втором этаже восьмиэтажки 2022 года постройки. «Очень удобно расположена квартира, инфраструктура настолько развита, что можно жить и без машины, самый удобный район в городе», — рассказывает автор объявления. Из указанных характеристик также можно узнать, что в квартире есть балкон, потолки высотой 2,4 метра, совмещённый санузел и евроремонт.

Обзор: Игнат Родионов, фото с сайтов avito.ru и cian.ru