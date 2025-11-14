Смена белья за 120 тысяч: топ двухкомнатных квартир в аренду в Светлогорске

На этой неделе «Недвижимость Нового Калининграда» продолжила «путешествие» по Светлогорску. На сей раз в обзор вошли самые дорогие двухкомнатные квартиры, которые сдаются в долгосрочную аренду. За 95 –120 тыс. руб. в месяц жильцы могут рассчитывать на «возможность жить круглый год» как на Балтийском море, так и на берегу Тихого озера. Есть и варианты подальше от воды — например, в березовой роще или в зеленой зоне. В качестве бонусов арендодатели предлагают «старинную» мебель, смену белья раз в десять дней и живые цветы, которые будут радовать глаз на балконе. Подробности — в нашем обзоре.

Цены действительны на 13 ноября 2025 года. Попадание квартиры в топ не означает, что она будет доступна для аренды на момент прочтения материала. Также редакция не несёт ответственности за достоверность сведений, размещённых авторами объявлений на указанных сайтах.

Квартира с «возможностью жить на море круглый год» — 120 тыс. руб. в месяц

Топ возглавила двухкомнатная квартира площадью 63 м² в комплексе бизнес-класса, расположенном у спуска на променад. Семиэтажный корпус 2013 года постройки сочетает в себе «высокий уровень комфорта, удобное расположение и атмосферу уюта». Проживание в нем подходит тем, кто «ценит качество, современный стиль и возможность жить в пространстве, где каждая деталь продумана до мелочей». Парковка находится на закрытой территории с круглосуточной охраной. Приятным бонусом для жильцов станет и «великолепный» вид на Балтийское море — «прекрасная возможность жить на море круглый год».

В квартире выполнен дизайнерский ремонт из «современных, качественных и брендовых материалов» по индивидуальному дизайн-проекту. Жилье можно назвать «комфортным и удобным» для проживания четырёх человек благодаря «грамотной планировке, расположению мебели и техническому оснащению». Стоимость аренды квартиры составляет 120 тыс. руб. в месяц.

Квартира в березовой роще со сменой белья - 120 тыс. руб. в месяц

За 120 тыс. руб. в месяц можно снять «уютную и просторную» квартиру площадью 45,1 м² на первом этаже малоквартирного дома премиум-класса. Он находится на закрытой территории в окружении березовой рощи. Во дворе есть детская площадка и беседка с камином, из квартиры организован выход на террасу. Пляж и главные достопримечательности находятся в шаговой доступности — 10 минут неспешной прогулки. Несмотря на то, что жилье расположено на центральной улице Светлогорска, место можно назвать «тихим и спокойным».

В квартире есть «все необходимое», включая посудомоечную и стиральную машину, микроволновку и тостер («все новое и добротное»), для «комфортного» проживания 2-4 человек. Есть два спальных места — кровать с ортопедическим матрасом и раскладной диван. По запросу жильцов могут обеспечить детской кроваткой. Арендодатель также готов предоставить «смену белья раз в десять дней и все платежи по эксплуатации», что «бывает весьма редко». От жильцов с собой понадобятся лишь «личные вещи и хорошее настроение».

Объявление впервые опубликовали в ноябре 2023 года — тогда стоимость аренды составляла 45 тыс. руб. в месяц. С тех пор цену меняли пять раз. В феврале 2025-го квартира выставлялась за 70 тыс. руб., но уже в марте арендодатель повысил стоимость арендной ставки на 50 тыс., до 120 тыс. руб. в месяц.

Квартира с «великолепным» видом на Тихое озеро — 105 тыс. руб. в месяц

В семиэтажном доме на берегу Тихого озера сдается двухкомнатная квартира площадью 56 м² с дизайнерским ремонтом. Она полностью меблирована и технически оснащена — есть холодильник, плита, микроволновка, стиральная машина и телевизор. Из окон также открывается «великолепный» вид на озеро. Оставить свою машину можно на парковке на территории ЖК. Квартиру готовы сдать некурящим арендаторам без детей и животных.

Квартира со «старинной» мебелью и живыми цветами — 100 тыс. руб. в месяц

На ул. Ольховой сдается «уютная квартира со всем необходимым» площадью 43 м², но только на период до 20 апреля. У дома есть огороженная территория с парковкой. В самой квартире, помимо «базовых» стиральной машины, микроволновки и холодильника, имеются кофемашина, кондиционер и колонка. В спальне находится кровать с ортопедическим матрасом, а в гостиной — раскладывающийся диван с топпером. Помимо прочего, есть детская кровать-манеж. Также жильцам обещают красивую посуду, «старинную» мебель и живые цветы на балконе.

Квартира в зеленой зоне с тремя телевизорами — 95 тыс. руб. в месяц

«Уютная» квартира площадью 55 м² с дизайнерским ремонтом в зеленом районе ЖК с закрытой территорией и парковкой обойдётся жильцам в 95 тыс. руб. в месяц. Во дворе расположены детская и спортивная площадки, беседка и шезлонги. «До автобусной остановки, ведущей в центр города, всего пять минут пешком. До автовокзала и железнодорожного вокзала в Калининграде — десять минут. В двух минутах ходьбы находятся магазины, аптеки, кофейни и пекарни. Рядом спортивный комплекс с ледовой ареной и бассейном», — отмечает арендодатель.

В квартире могут комфортно разместиться 4-5 человек. В большой спальне находится двуспальная кровать, а в другой комнате — кровать и диван. Все спальные места оборудованы ортопедическим матрасом. Ванная оснащена «современной» сантехникой, ванной с душем и стиральной машиной. Кухня оборудована холодильником, индукционной плитой, духовкой, микроволновкой, посудомоечной машиной, а также электрочайником, фильтром для воды, кофемашиной. Само собой, есть и посуда. Помимо прочего, арендаторам готовы предложить кондиционер, утюг, фен, гладильную доску, сушилку, пылесос, Wi-Fi и три телевизора.

Обзор: Игнат Родионов, фото с сайтов avito.ru и cian.ru