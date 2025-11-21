Пентхаус по цене «однушки»: топ трехкомнатных квартир в аренду в Светлогорске

«Недвижимость Нового Калининграда» продолжает изучать рынок долгосрочной аренды квартир Светлогорска. На этой неделе мы подробно остановились на трехкомнатных квартирах, которых в городе оказалось гораздо меньше, чем студий, «однушек» и «двушек». Тем не менее самые дорогие объекты среди «трешек» оказались дешевле, чем жилье с меньшим количеством комнат. К примеру, если самую дорогую однокомнатную квартиру двумя неделями ранее можно было снять за 100 тыс. руб., то сейчас за 90 тыс. жильцам предлагают трехуровневый пентхаус. Подробности — в нашем обзоре.

Цены действительны на 20 ноября 2025 года. Попадание квартиры в топ не означает, что она будет доступна для аренды на момент прочтения материала. Также редакция не несёт ответственности за достоверность сведений, размещённых авторами объявлений на указанных сайтах.

«Эксклюзивный» трехуровневый пентхаус — 90 тыс. руб. в месяц

В новом доме комфорт-класса с огороженной территорией, звукоизоляцией, автономным отоплением и панорамным остеклением сдаётся трехуровневый пентхаус площадью 122 кв. м. С каждого этажа пентхауса можно попасть на террасу, откуда открывается вид на исторический малоэтажный Светлогорск. Море находится в пяти минутах ходьбы от дома. Для жильцов также предусмотрены парковочные места.

Как уверяет автор объявления, ремонт выполнен по дизайн-проекту с использованием дорогих, экологически чистых и натуральных материалов. Квартира полностью укомплектована мебелью, встроенной техникой премиум-класса, наборами постельных принадлежностей, посудой для еды и готовки, а также другими мелочами для «комфортного» проживания. Есть как совмещенный, так и отдельный санузел. Заселиться могут арендаторы с детьми и животными.

Объявление впервые было опубликовано в октябре 2024 года. С тех пор цену меняли то в большую, то в меньшую сторону. По максимальной арендной плате оно публиковалось в августе 2025-го — 100 тыс. руб. Через месяц ее снизили до 95 тыс., а затем — до 90 тыс.

Светлая квартира с просторными комнатами и лоджией — 50 тыс. руб. в месяц

В районе станции Светлогорск-1 сдается «уютная и светлая» трехкомнатная квартира площадью 85 кв. м в доме комфорт-класса. На закрытой охраняемой территории есть детская площадка и бесплатная парковка. Квaртирa укомплектована всем необходимым для проживания — телевизор, стиральная машинка, холодильник, газовая плита, духовой шкаф, микроволновая печь, а также посуда и постельное белье. В коридоре и спальне имеются два больших встроенных шкафа для хранения вещей. Арендаторам также обещают просторные комнаты и холл, автономное отопление и большую застекленную лоджию. Владелец разрешает жить в квартире вместе с детьми, но не с животными. Курение также под запретом.

Квартира в окружении соснового бора — 50 тыс. руб. в месяц

Трехкомнатная квартира площадью 90,7 кв. м находится в зеленом уголке Светлогорска. Ее преимуществом можно назвать «максимально удобное» расположение — 20 минут пешком до моря. Железнодорожная станция, фермерский рынок, ФОК с бассейном, магазины и школы также находятся в шаговой доступности. Помимо прочего, рядом располагаются сосновый бор и парк «Муза».

В квартире имеется кухня с выходом на лоджию, раздельные комнаты и «хорошая» звукоизоляция. Окна выходят на обе стороны, что обеспечивает «много тепла и уюта». По словам арендодателя, во дворе есть много парковочных мест. Территория с цветами также полностью благоустроена. Еще одним достоинством жилья называются «низкие коммунальные платежи».

Объявление было опубликовано в сентября. Стоимость аренды тогда достигла 60 тыс. руб. в месяц.

Квартира с выездом на уборку и охраной — 50 тыс. руб. в месяц

В «новом» доме 2007 года постройки сдается квартира площадью 93 кв. м с автономным отоплением. Территория и паркинг огорожены, по периметру есть охрана. В пяти минутах ходьбы находятся рестораны, кафе, магазины и, конечно, море. В самой квартире имеются холодильник, стиральная машина, телевизор и посудомоечная машина. «При выезде на уборку удерживается 10 тыс. руб.», — добавляет автор объявления. Заселиться в квартиру можно с детьми и животными.

Объявление об аренде впервые разместили в феврале 2021 года. Тогда жильцы должны были платить 25 тыс. руб. в месяц. Уже в сентябре арендная плата выросла до 50 тыс. Ее максимальный размер зафиксировали в апреле 2025 года — 80 тыс. руб.

«Евротрешка» рядом с лесом — 35 тыс. руб. в месяц

В новом доме рядом с море и лесом с автономным отоплением сдается «евротрешка» площадью 65 кв. м, но только на период до 25 апреля. Квартира полностью укомплектована мебелью и техникой — есть холодильник, плита, микроволновка, стиральная машина, телевизор, а также телевизор и Wi-Fi. Жилье готовы сдать некурящим арендаторам без животных.

Обзор: Игнат Родионов, фото с сайтов avito.ru и cian.ru