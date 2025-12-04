Прозрачная ванная и балтийские закаты: топ-5 «однушек» в аренду в Пионерском

На этой неделе «недвижимость Нового Калининграда» изучала варианты пожить месяц «с шиком» у моря в Пионерском в однокомнатной квартире. Выяснилось, что за 40-48 тысяч рублей в месяц можно получить возможность принимать душ в прозрачной ванной комнате, отдыхать на подоконнике-лежанке, встречать балтийские рассветы и закаты. Подробности — в нашем обзоре.

Цены действительны на 4 декабря 2025 года. Попадание квартиры в топ не означает, что она будет доступна для аренды на момент прочтения материала. Также редакция не несёт ответственности за достоверность сведений, размещённых авторами объявлений на указанных сайтах.

Квартира с прозрачной ванной — 48 500 рублей в месяц

Возглавила топ «нoвая квартира с дизайнеpскими peмoнтом в cтиле „лофт“» площадью 30 м² на ул. Рабочей. Объект расположен на четвёртом этаже кирпичной пятиэтажки 2019 года постройки без лифта (заодно можно заняться физкультурой).

«Квартира оборудована всем необходимым для шикарного проживания и отдыха», — обещает автор объявления. Далее перечисляются ванная комната с прозрачным панорамным «лофт остеклением», автономное отопление, тёплые полы, «остекление балкона в пол с защитой от УФ- излучения» и т.д. Спальные места — кровать king-size с ортопедическим матрасом и двуспальный раскладной диван. Также обещают кладовку с ключом и вид на море. До дикого галечного пляжа пять минут пешком, до центрального песочного — 15.

В квартире (в том числе на балконе) запрещены шумные вечеринки, «любой вид курения», нахождение и проживание не заявленных при заселении лиц. «За загрязнение квартиры и небрежное отношение к имуществу залог будет использован на исправление всех этих обстоятельств», — предупреждает владелец. Залог равен стоимости месяца проживания.

Объявление было опубликовано в октябре 2025 года с указанной ценой.

Квартира с подоконником-лежанкой — 40 500 рублей в месяц

На Октябрьской улице сдаётся «стильная однокомнатная квартира» площадью 43 м² в «современном ухоженном доме» 2022 года постройки. Объект расположен на пятом этаже из шести. «В квартире выполнен дизайнерский ремонт, который подчёркивает современность и комфорт», — говорится в описании. В числе упомянутых особенностей подоконник-лежанка «для комфортного отдыха» и стиральная машина с сушкой, «что делает быт ещё удобнее». В доме предусмотрены пассажирский лифт и безбарьерная среда,

До моря обещаю 960 метров. «Почувствуйте, как это — жить в современном, стильном и удобном пространстве рядом с морем и встречать балтийские рассветы и закаты», — призывает автор.

Объявление было опубликовано в январе 2025 года со стоимостью 50 тысяч рублей. С тех пор цену снижали и повышали несколько раз. К Новому году ценник обещают не менять.

Апартаменты с еженедельной уборкой — 40 000 рублей в месяц

Апартаменты площадью 26,8 м² находятся на последнем этаже кирпичной пятиэтажки 2024 года постройки без лифта на ул. Прибрежной. Потенциальным жильцам обещают «море в шаговой доступности» и традиционное «всё необходимое для комфортного проживания»: автономное отопление, новую мебель и бытовую технику, бесплатное «постельное белье белое страйп-сатин класса lux», полотенца. Обязательное условие — еженедельная уборка за 2000 рублей. Бесконтактное заселение обещают в любое время суток.

Курение, вечеринки и прочие шумные мероприятия под запретом, предупреждают авторы объявления, приглашая гостей за «незабываемыми впечатлениями».

Объявление было опубликовано в марте 2025 года со стоимостью 40 тысяч рублей. С тех пор цену меняли трижды как в одну, так и в другую сторону.

Квартира "для командированных«— 40 000 рублей в месяц

«Уютная квартира для отдыха в курортном городе Пионерский» площадью 34,1 м² находится на втором этаже кирпичной шестиэтажки 2015 года постройки на ул. Советской. «К вашим услугам большой двухместный диван, меблированная кухня, микроволновая печь, холодильник, стиральная машина, необходимая посуда, чайник, утюг, гладильная доска, сушилка для белья, фен. Также гостям предоставляется постельное белье и полотенца», — говорится в описании.

Квартира находится в пяти минутах ходьбы от городского парка, сквера с сосновым лесом, спуска на променад и оборудованный пляж. Рядом с домом обещают «свободную парковку», кафе, рестораны и пункт проката велосипедов.

Объявление было опубликовано в июне 2025 года со стоимостью 95 тысяч рублей. С тех пор цену снижали дважды.

«Стильная, уютная квартира у моря» — 40 000 рублей в месяц

«Стильная, уютная квартира у моря с дизайнерским ремонтом в современном ЖK» площадью 42 м² ждёт жильцов на ул. Октябрьской. Объект находится на последнем этаже «новой» семиэтажки. По словам автора объявления, в квартире «никто не жил» и она «подойдёт для командированных». До центрального пляжа можно добраться за 15 минут «через аутентичный центр города» или городской парк.

Упоминаются комната с зонами отдыха и сна, «дизайнерский ремонт, продуманный до мелочей», гардеробная, кондиционер, пол с подогревом, «вместительный и удобный шкаф», зеркала, «полностью оборудованная техникой и мебелью» кухня с выходом на «уютную лоджию» — «место, где можно насладиться видом из окна, выпить чашечку кофе, почитать любимую книгу и забыть о суете и времени».

Обзор: Игнат Родионов, фото с сайтов avito.ru и cian.ru.