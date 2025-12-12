Море, лес и ванная-мотиватор: топ двухкомнатных квартир в аренду в Пионерском

На этой неделе «Недвижимость Нового Калининграда» «задержалась» в Пионерском, чтобы проанализировать предложение самых дорогих двухкомнатных квартир, которые сдаются в долгосрочную аренду. За 39-45 тысяч рублей можно поселиться у моря, в центре города или в тихом районе, выбрав новостройку или старый фонд. Курильщикам традиционно нигде не рады. Жильцов с питомцем согласны принять лишь в одной квартире из пяти после индивидуального обсуждения деталей. Подробности — в нашем обзоре.

Цены действительны на 11 декабря 2025 года. Попадание квартиры в топ не означает, что она будет доступна для аренды на момент прочтения материала. Также редакция не несёт ответственности за достоверность сведений, размещённых авторами объявлений на указанных сайтах.

Квартира в лесу — 45 тыс. рублей в месяц

Возглавляет топ «уютная» квартира площадью 52 м² на втором этаже «элитной» пятиэтажки 2024 года постройки. «Данная квартира реальная и все фото соответствуют действительности», — уверяет автор объявления. Потенциальным арендаторам обещают автономное отопление, новую мебель и технику, интернет, кабельное ТВ, в общем, традиционное «всё необходимое для комфортного проживания», да ещё и в не сдававшейся ранее квартире. В стоимость включены две уборки с заменой постельного белья. А вот на коммунальные услуги придётся потратиться отдельно.

О доме сообщается следующее: охрана, видеонаблюдение, «шикарный вид из окна, вокруг лес, чистейший воздух, удобное месторасположение». Финальный бонус — 200 метров до моря.

Объявление было опубликовано в октябре 2025 года со стоимостью 50 тысяч рублей в месяц. в ноябре цену снизили на 5 тысяч.

Квартира в центре города — 45 тыс. рублей в месяц

За ту же стоимость можно снять квартиру площадью 61,8 м² на ул. Армейской. Расположена она на четвёртом этаже кирпичной семиэтажки 2011 года постройки с лифтом и подойдёт, по словам владельцев, для размещения до четырёх гостей «строго без животных». В объявлении подробно описано, что расположено рядом с домом: от общественной бани до парусной школы. О самой же квартире сообщается, что она «оснащена мебелью, бытовой техникой, посудой, кабельным ТВ и WI-FI, кондиционером, системой тёплый пол».

После выселения имущество проверят на предмет порчи и наличия «запаха табака и курительных смесей». При отсутствии вышеупомянутого арендаторам обещают вернуть внесённый залог. Объявление было опубликовано в сентябре со стоимостью 60 тысяч рублей. С тех пор цену снижали четыре раза.

Квартира на берегу моря — 40 тыс. рублей в месяц

На ул. Набережной сдаётся «семейной паре на длительный срок с октября по май» квартира площадью 70,8 м². Объект расположен на втором этаже кирпичной четырёхэтажки 2011 года постройки и ранее, как утверждает автор объявления, не сдавался в аренду. С арендаторами обещают заключить договор найма, при подписании которого вносится плата за первый месяц и залоговый взнос в размере 20 тысяч рублей «за сохранность имущества». Отдельно оплачиваются коммунальные платежи. В квартире запрещено курить и проводить шумные вечеринки.

Объявление было опубликовано в апреле 2025 года со стоимостью 90 тысяч рублей. В августе и октябре цену снижали на 30 и 20 тысяч соответственно.

Квартира в тихом районе — 40 тыс. рублей в месяц

В кирпичной трёхэтажке 1989 года постройки на ул. Донской можно арендовать квартиру площадью 58,7 м². Расположена она на третьем этаже. Указанные условия проживания: заключение официального дoгoвopa нaймa, внесение предоплаты за первый месяц проживания и залога за сохранность имущества, размер которого определяется после осмотра квартиры. Коммунальные платежи оплачиваются отдельно. Арендаторов ждут «полностью меблированные комнаты», кухня с бытовой техникой, стиральная машина, «кухонные и гладильные принадлежности».

Дом, согласно описанию, расположен недалеко от моря, в «тихом районе города» с развитой инфраструктурой и удобной транспортной развязкой. От арендаторов ждут, что они будут бережно относиться к имуществу и не курить в квартире. В квартиру можно заселиться с детьми. Заявки на проживание с домашними животными «обсуждаются индивидуально». Объявление было опубликовано в октябре с указанной ценой.

Квартира для мечтателей — 39 тыс. рублей в месяц

Срочно пытаются сдать квартиру площадью 65 м² на ул. Комсомольской. Объект расположен на третьем этаже кирпичной пятиэтажки 2009 года постройки. «Квартира светлая и просторная, окна выходят во двор, а это значит, что в квартире тихо и комфортно. В квартире есть всё необходимое для комфортного проживания. Современный евроремонт, стильная и функциональная кухня площадью 15 м² с мебелью и техникой: холодильником, телевизором и стиральной машиной», — гласит описание. Также упоминаются «современный евроремонт», наличие необходимой мебели и ванная комната, оборудованная ванной, «что позволяет расслабиться после долгого дня». «Мечты сбываются там, где в них верят», — гласит надпись на стене ванной, побуждая совместить расслабление с планированием. Присутствуют мотивирующие надписи и в других местах квартиры. До моря обещают пять минут ходьбы. Объявление было опубликовано в ноябре с указанной ценой.

Обзор: Игнат Родионов, фото с сайтов cian.ru и avito.ru