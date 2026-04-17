200 млн за жизнь у кромки моря: топ-5 самых дорогих домов Зеленоградска

На этой неделе «Недвижимость Нового Калининграда» проанализировала предложения самых дорогих домов, выставленных на продажу в Зеленоградске. За 100-200 млн рублей потенциальным покупателям обещают идеальное расположение относительно сторон света, впечатляющие экс- и интерьеры, а также считанные метры до кромки моря. Есть как варианты «заезжай и живи», так и «качественный серый ключ», требующий немалых дополнительных вложений. Подробности — в нашем обзоре.

Цены действительны на 16 апреля 2026 года. Попадание дома в топ не означает, что он будет в продаже на момент прочтения материала. Также редакция не несёт ответственности за достоверность сведений, размещённых авторами объявлений на указанных сайтах.

Дом на ул. Горького — 154 999 000 — 200 000 000 рублей

Возглавил топ трёхэтажный дом 2019 года постройки в центре Зеленоградска на ул. Горького (недалеко от вокзала), расположенный на участке площадью 4 сотки в «120 метрах от моря». Соответствующие данные размещены как минимум на трёх сайтах объявлений. А вот площадь самого здания «плавающая» — от 190 до 220 м². Разнится и цена. Самую низкую предлагает «Циан» — 154 999 000 рублей. Стоимость на «Авито» — 160 млн, на «Домклике» — все 200. При этом объявление там было опубликовано в 2020 году с ценой 45 млн рублей. В 2021 году дом «прибавил» ещё 9 млн, а в 2025-м — сразу 146.

Здание, как сообщается, построено по авторскому проекту и «идеально расположено относительно сторон света». На первом этаже находятся кухня, гостиная с выходом в сад, комната для гостей, санузел с душевой, прихожая и кладовая. На втором- три спальни, гардеробная и ванная комната. На третьем — утеплённая мансарда, комната отдыха и библиотека. Все уровни, согласно описанию, «соединяет очень удобная и качественная железобетонная лестница». На территории — беседка с камином из немецкого кирпича и ландшафтный дизайн.

Вилла на ул. Гагарина — 155 000 000 рублей

Трёхэтажная «вилла в современном стиле» 2024 года постройки площадью 608 м² расположена недалеко от береговой линии. До «кромки моря» обещают 50 м. На первом этаже расположены кухня-гостиная со вторым светом, гостевая комната, санузел, комната отдыха с сауной, хозблок. На втором этаже — три спальни (мастер-спальня с собственным санузлом), гардеробная, санузел. На третьем — панорамная комната отдыха с видом на море и выходом на террасу с зоной барбекю. Также обещают систему «Умный дом», видеонаблюдение, охранную и пожарную сигнализации, тёплый пол во всём доме, автоматическую систему полива газонов, плоскую крышу, на которой можно обустроить зоны отдыха и барбекю, и возможность переподключения на резервный генератор в случае аварийного отключения от городской сети. На участке парковка на шесть автомобилей.

Располагающим указанной суммой стоит заложить дополнительные расходы, ведь виллу продают в «качественном сером ключе». Стоимость квадратного метра — 254 934 рубля. На трёх сайтах мы нашли пять объявлений о продаже объекта, цена везде одинаковая.

Дом в Малиновке — 150 000 000 рублей

Двухэтажный кирпичный дом 2015 года постройки площадью 289,2 м² продаётся на ул. Красной на земельном участке площадью 14 соток. Объект находится на второй линии от моря, до которого обещают 5-7 минут пешком. В июле 2025 года объект занимал первое место в топе Малиновки. Тогда его пытались продать за 220 млн рублей.

«Гармоничный односемейный дом с мансардой с впечатляющим экстерьером и функционально продуманным интерьером» по-прежнему называют «Домом в георгиниях», но уже на 70 млн дешевле.

«Внутреннее убранство выполнено по дизайн-проекту с авторским надзором, начиная с идеи и заканчивая последним предметом в интерьере. Стены „венецианская“ штукатурка, фрески ручной работы и техника „кракелюр“. Пол из натуральной паркетной доски (Литва). Лестница из искусственного камня», — говорится в описании. Далее подробно описывается наполнение первого и второго этажей, кричащее об обилии брендов, названия которых написаны капслоком.

На участке обещают бассейн с подогревом, «релакс-зону» с лежаками, летнюю кухню в одном стиле с основным домом, теплицу, «сборный домик» для хранения, площадку для фитнеса с резиновым покрытием, теннисный стол, ландшафтный дизайн, ягодные кусты, плодовые деревья и живую изгородь из вечнозеленых туй.

В «эпилоге» сообщается следующее: «Продаётся с неотделимыми элементами дизайн-проекта, с мебелью, бытовой техникой, садовым инвентарём и инструментами. Заходи и живи или как говорят „под тапочки“». Кто так говорит, не уточняется.

Дом на ул. Марины Расковой — 120 000 000 рублей

Трёхэтажный дом из газоблоков 2023 года постройки площадью 420 м² предлагают к покупке на ул. Марины Расковой. Здание, согласно описанию, состоит из двух зеркальных крыльев, функционирующих независимо друг от друга, и имеет два входа из стеклянных тамбуров.

«Все коммуникации центральные, уже есть и функционируют, тёплые полы на первом и втором этаже. Использую качественные материалы, строение основательное, всё начиная с проекта продуманно и воплощается с привлечением грамотных специалистов. Газ подведён. Цена будет расти по мере выполнения работ», — написал автор объявления. И не обманул. Цена действительно росла с 45 млн в сентябре 2022 года до 120 млн в марте 2024-го. Последний, самый большой скачок составил сразу 47 млн. А вот фотографий, в отличие от миллионов, не прибавилось. Четыре приложенных снимка мало чем отличаются друг от друга и не дают ни малейшего представления об интерьере здания.

Площадь участка — шесть соток. Стоимость квадратного метра — 285 714 рублей.

Коттедж на ул. Московской — 100 000 000 рублей

Замыкает топ трёхэтажный кирпичный коттедж 1997 года постройки площадью 417,8 м². Роскошный, по мнению автора объявления, особняк представляет собой «идеальное» сочетание коммерческой и жилой недвижимости. «Уникальный» объект состоит из четырёх апартаментов с одной-тремя комнатами. На первом этаже находятся сувенирный магазин и салон красоты с отдельными входами и действующими арендаторами якобы приносящими стабильный доход. В качестве дополнительных преимуществ указаны встроенное парковочное место, технические помещения в цоколе, система кондиционирования и видеонаблюдение.

В 2021 году здание подверглось капитальной реконструкции, после чего обзавелось кровлей из немецкой металлочерепицы и инновационной системой водоснабжения и отопления с лучевой разводкой.

Объявление было опубликовано в мае 2025 года со стоимостью 120 млн рублей. В феврале 2026-го цену снизили на 20 млн. Квадратный метр — 239 349 рублей.

Обзор: Игнат Родионов, фото с сайтов cian.ru и avito.ru