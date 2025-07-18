Фрески ручной работы, кракелюр и винный кулер: топ-5 дорогих домов в Малиновке (фото)

На этой неделе «Недвижимость Нового Калининграда» в поисках самых дорогих домов, выставленных на продажу в регионе, вновь «прикоснулась» к роскоши Малиновки. Годом ранее самый дорогой объект стоил здесь 53 млн рублей. В 2025-м верхний предел вырос более чем в четыре раза. За пару сотен миллионов можно стать обладателем «умного дома» с собственным именем и впечатляющим внешним и внутренним убранством. Подробности — в нашем обзоре.

Цены действительны на 17 июля 2025 года. Попадание дома в топ не означает, что он будет в продаже на момент прочтения материала. Также редакция не несёт ответственности за достоверность сведений, размещённых авторами объявлений на указанных сайтах.

«Дом в Георгиниях» — 220 000 000 рублей

В описании, претендующем на соответствие указанной стоимости, объект преподносят как «гармоничный односемейный дом с мансардой, с впечатляющим экстерьером и функционально продуманным интерьером». Архитекторы «нарядили» его в «шубу». Такое название носит финишное покрытие фасада. На крыше — «натуральная черепица» из Германии.

Возглавляет топ двухэтажный дом 2016 года постройки площадью 289,2 м², расположенный на ул. Красной. Площадь участка — 14 соток. Проект архитектурно-строительной компании Archon, как сообщается, носит название «Дом в георгиниях». Объект расположен в районе малоэтажной застройки вблизи западного пляжа Зеленоградска. До него, как уточняет автор объявления, 900 метров или пять минут пешком.«В доме реализована функция умный дом. Газовый котел: управление через телефон по интернет-приложению. Сигнализация: постановка и снятие через брелок. Видеонаблюдение: пять камер, просмотр в онлайн режиме через интернет-приложение, глубина записи — до двух недель. Скважина: включение и отключение через приложение, датчики протечки», — говорится в объявлении.

В описании «внутреннего убранства» упоминаются «венецианская» штукатурка, фрески ручной работы, техника «кракелюр», пол из натуральной паркетной доски из Литвы и лестница из искусственного камня.

На первом этаже находятся кухня-столовая, зал с действующим камином, гостевая спальня, санузел, техническая комната с газовым котлом, водоподготовкой, сервером видеонаблюдения и стиральной машиной, а также гараж на два автомобиля. На втором — мастер-спальня с санузлом и гардеробной комнатой, две спальни с гардеробными, ещё один санузел, он же — постирочная, библиотека, бельевая, оборудованная гладильной системой, и малая гостевая комната.

Из «техники от ведущих производителей» — холодильник, винный кулер, духовой шкаф, островная вытяжка, индукционная плита, посудомоечная машина, телевизоры и саундбары. Мебель — из Италии и Финляндии.

На участке (ожидаемо — с ландшафтным дизайном) произрастают плодовые деревья и ягодные кусты. От любопытных взглядов будущих владельцев укроет живая изгородь из вечнозеленых туй высотой 4-5 метров.

Бассейн с подогревом, крытый стеклянным раздвижным павильоном, и приватная релакс-зона прилагаются. В отдельно стоящем здании — летняя кухня, мангал, тандыр, газовое барбекю, горячая вода и отдельная комната для хранения садового инвентаря и инструментов. Также в стоимость входят теплица, «сборный домик» как дополнительное место для хранения, площадка для занятий фитнесом с резиновым покрытием.

Неотделимые элементы дизайн-проекта, мебель, бытовая техника, садовый инвентарь и инструменты продаются вместе с домом. Стоимость квадратного метра — 760 719 рублей.

Дом в «Изумрудном городе» — 70 000 000 рублей

Трёхэтажный дом 2018 года постройки площадью 365 м² продают в Приморском переулке, в «тихом и комфортном» коттеджном посёлке «Изумрудный город». Объект, как уточняется, находится «в непосредственной близости от шикарного Западного пляжа». В «прекрасном просторном доме» четыре отдельные спальни, двa бoльшиx гaражa, сауна, летний домик для гриля и «множество помещений под хранение». В непосредственной близости обещают «идеальную асфальтированную дорогу», всю необходимую инфраструктуру и «достойное соседство».

«Идеальное место для семейного отдыха или для сдачи в аренду. Дом продаётся с мебелью, техникой и декором, все как Вы видите на картинке», — обещает автор объявления. Площадь участка — шесть соток, тип — ИЖС. Стоимость квадратного метра — 191 780 рублей.

Любопытный момент: на ресурсе ЦИАН этот же дом выставлен за 56 млн руб. Причем цена не менялась с февраля 2024 года.

Вилла в югендстиле — 68 000 000 рублей

Трёхэтажный дом 2021 года постройки площадью 424,8 м² предлагается к покупке «в самом центре» Малиновки, в тупиковом 3-м Донском переулке на 12 домов.

«Дом проектировался как вилла-гостиница в немецком стиле, популярном в начале ХХ века, — югендстиль (модерн) и фахверк, так что он идеально подойдёт как для большой семьи, так и для организации гостиничного бизнеса. Грамотная планировка с закладными под водоотведение и канализацию в каждом помещении позволяет произвести перепланировку под Ваши предпочтения, а также видоизменить размер и положение окон на 2-3 этаже башни», — сообщает автор объявления. Путëм достройки второго яруса на мансарде площадь дома можно увеличить до 500 м².

На первом этаже кухня, гостиная с выходом на террасу, большое помещение свободного назначения и техническое помещение. На втором — три спальни с выходом на балконы, техническое помещение. Большая мансарда свободного назначения находится на третьем этаже.

«Свободная площадь участка позволяет построить баню с зоной барбекю и оборудовать парковку на шесть автомобилей», — добавляет автор, выражая готовность помочь с прорабом и бригадой строителей «для реализации дальнейших работ».

Объект был выставлен на продажу в октябре 2024 года за 85 млн рублей. С тех пор цену снижали трижды. Стоимость квадратного метра — 160 075 рублей.

«Отличная инвестиция» на ул. Цветочной — 65 000 000 рублей

Двухэтажный кирпичный дом 2015 года постройки площадью 350 м² ждёт новых владельцев на ул. Цветочной, на участке площадью 12 соток. До морского пляжа обещают десять минут пешком. На первом этаже с дизайнерским ремонтом находятся гостиная, кухня, столовая, две жилые комнаты, совмещённый санузел и гардеробная. Из каждой комнаты есть выход на террасу. Также упоминаются тёплый пол по всему этажу, панорамное остекление, мебель и техника, входящие в общую стоимость.

Второй этаж выполнен в «сером ключе». Там находятся шесть комнат, большой коридор и два санузла. Из материалов указаны чешская черепица и лиственница из иркутской области.

Автор объявления считает «готовый бизнес-объект с пассивным доходом» «отличной инвестицией» благодаря возможности использовать его в качестве гостиницы. Стоимость квадратного метра — 185 714 рублей.

Полтора года назад дом продавался за 45,99 млн рублей.

Дом «из экологически чистых материалов» — 60 450 000 рублей

Замыкает список трёхэтажный кирпичный дом 2019 года постройки площадью 403 м² на ул. Приморской. Участок площадью шесть соток находится в пяти минутах ходьбы oт «популяpнoго шиpокoго пляжа».

«Отличное мecтo, oт мopя очень близко, слышен шум волн, чувствуется запах моря, из окон 3-го этажа откpывaeтcя прекрасный вид», — обещает автор объявления. Также упоминаются удобный подъезд через центр посёлка, ограждение с автоматическими откатными воротами, крытый гараж, три парковочных места, сад из плодоносящих деревьев, газон, «где можно устраивать пикники», и крытый навес с отдельном входом в дом.

Внутри пять спален, кухня-гостиная, четыре санузла, зимний сад и «современная сауна». Да и сам дом современный, «построенный из экологически чистых и качественных материалов», утверждает автор. В стоимость входят «высококлассный ремонт, уникальный стиль покраски мастером-художником венецианской дорогостоящей штукатуркой», большие панорамные окна, противовандальные рольставни с дистанционным управлением, тёплые водяные полы с управлением термостатом. Финальный аргумент к покупке — «дом уютный, тёплый, комфортный, строился для себя».

Объект был выставлен на продажу в ноябре 2020 года за 37,5 млн рублей. С тех пор цену меняли пять раз как в одну, так и в другую сторону. Стоимость квадратного метра — 150 000 рублей.

Текст: Игнат Родионов, фотографии с сайтов avito.ru, domclilc.ru и cian.ru