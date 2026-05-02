Дух Восточной Пруссии и море «в трёх минутах прогулки»: топ-5 самых дорогих домов Пионерского

На этой неделе «Недвижимость Нового Калининграда» проанализировала предложения самых дорогих домов, выставленных на продажу в Пионерском. За 31 — 140 млн рублей потенциальным покупателям обещают, что они будут проводить время с семьёй и друзьями «с пользой для здоровья», «дыша целебным морским воздухом, смешанным с фитонцидами хвойных деревьев». Подробности — в нашем обзоре.

Дом на ул. Пионерской, 11 — 140 млн рублей

Возглавил топ кирпичный дом площадью 548 м². Указанное количество этажей — «4 и больше». Судя по фото, в счёт идут мансарда и подвал. Год постройки не указан. Говорится лишь о реставрации фасада в 2020-м. Последняя смена собственника, согласно указанным данным Росреестра, произошла в 2010-м.

«Внутри дoмa выпoлнeн дорогостоящий дизайнepcкий ремонт, установлена новая бытовая техника Miele», — рассказывает автор объявления, забыв уточнить, в каком году она была новой (судя по дате публикации объявления, не позднее 2021-го).

Далее рассказывается о возможности «провести время с семьёй и друзьями с пользой для здоровья». Этому должны способствовать зона отдыха у бассейна, русская баня на дровах, бильярдная, локация для занятий спортом, а также крытая терраса на свежем воздухе вблизи соснового бора. До моря обещают 150 метров.

В доме три спальни, кухня, три санузла, гардеробная, кабинет, гараж на четыре машины, гостиная с камином «в мраморной отделке». «Особое впечатление», согласно задумке, должна оставить лестница из натурального дуба «для ценителей статуса и эксклюзивности в интерьере».

На участке площадью 14 соток «выполнен ландшафтный дизайн из многолетних туй, цветущих гортензий, кустарников с ягодами».

Объявление было опубликовано в мае 2021 года со стоимостью 70 млн рублей. С тех пор цену меняли множество раз как в одну, так и в другую сторону. Актуальная стоимость квадратного метра — 255 474 рубля. Объект возглавлял топ Пионерского и в 2024 году с той же ценой.

Дом на ул. Пионерской, 11а — 80 млн рублей

Второе место сохранил, судя по карте, соседний, очень похожий на предыдущий, трёхэтажный кирпичный дом 2009 года постройки площадью 547,7 м². С февраля 2024 года он подорожал более чем на 21 млн рублей, но по-прежнему стоит почти в два раза дешевле «победителя». Описание тоже во многом совпадает, поэтому нельзя исключать, что это может быть тот же самый дом после очередного ремонта фасада. В объявлении указано, что он был проведён в 2024 году. Из отличий — площадь участка, здесь она составляет 6 соток.

В соседнем объявлении тот же дом (на фото виден адрес) продают по той же цене, но уже по новому адресу — ул. Пионерская, 13. Площадь дома и участка также немного изменены.

Дом в Прибрежном переулке — 59 млн рублей

Одноэтажный кирпичный дом 2022 года постройки площадью 150 м² продаётся в Рыбном на участке площадью 5 соток. «Вилла на море! Ощущение капитального дома из исторической Европы. Вы можете наслаждаться эстетикой Восточной Пруссии с функциональностью и комфортом современной усадьбы», — рассказывает автор объявления. В числе преимуществ предложения указаны близость моря и «немноголюдного» пляжа («три минуты прогулки»), тихая улица и инфраструктура двух курортных городов. Вилла, согласно описанию, «подчеркнёт вкус владельца и будет восхищать его гостей». Также рассказывается о «настоящих прелестях загородной атмосферы». В число «прелестей» попали баня на дровах, камин, терраса и сад, «удобное место как для отдыха семьи, так и с компанией друзей».

Дом в Железнодорожном переулке — 54,9 млн рублей

Трёхэтажный кирпичный дом 2016 года постройки площадью 349 м² предлагается к покупке в Железнодорожном переулке. Объект, согласно описанию, «иcпoльзoвался толькo coбствeнником нa выходные дни и в арeнду не сдавался».

На первом этаже расположены кухня-гостиная с варочной поверхностью, духовым шкафом, посудомоечной машиной, двухкамерным холодильником и прочей техникой, санузел, холл. «Камин настоящий, топится дровами, отличная теплоотдача, очень комфортно, удобно и уютно в холода», — рассказывает автор объявления. На втором этаже — пять изолированных комнат: четыре спальни, одна из которых с санузлом, кабинет и отдельный санузел. Третий этаж — мансардное помещение площадью 100м², комната отдыха, полностью обшитая деревом, которую предлагается использовать под спортзал, домашний кинотеатр или «просто для релаксации». Также упоминаются мраморная лестница, хромированные перила, автономное отопление, котёл и бойлер на 200 литров, юнкерс немецкого производства, мгновенная подача горячей воды в кран, «капитальные» душевые кабины, гараж на два автомобиля.

Площадь «ухоженного» участка — девять соток. На нём расположена летняя кухня из облицовочного кирпича. «Внутри отделана деревом, имеется кухонный гарнитур и баня на дровах, парилка супер», — пишет автор. Финальный «бонус» — наличие уборщицы и охранника.

Дом в Прибрежном переулке — 31,5 млн рублей

Замыкает топ двухэтажный кирпичный дом 2015 года постройки площадью 253 м². «Здесь хватит места всем: вашей большой семье, друзьям... и будущим гостям, — рассказывает автор объявления. — Деревянные лестницы — непременная составляющая загородного дома, создающая комфорт и уют. Добротный ремонт „под ключ“ в светлых тонах, можно заселяться сразу. Полностью укомплектован мебелью и техникой».

На участке площадью шесть соток обещают «ухоженную территорию с лужайкой и садом», а также парковку «для нескольких машин».

«Строящийся променад соединит Пионерский и Светлогорск, увеличивая туристический поток и привлекательность локации. Скоро можно будет гулять по новому променаду вдоль берега и наслаждаться морскими закатами или восходами, одновременно дыша целебным морским воздухом, смешанным с фитонцидами хвойных деревьев. Или на велосипеде по велодорожке кататься из Пионерского вдоль всего побережья», — уверен автор объявления.

Текст: Игнат Родионов, фото с сайтов domclick.ru и avito.ru