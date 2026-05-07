От прошлого века до недостроя: топ-5 самых дорогих домов Янтарного, выставленных на продажу

На этой неделе «Недвижимость Нового Калининграда» проанализировала предложения самых дорогих домов, выставленных на продажу в Янтарном. В последний раз мы мониторили здесь рынок недвижимости в 2024 году, и выяснилось, что за два года цены снизились: если в марте 2024-го самый дорогой дом продавался за 140 млн руб., то в мае 2026-го — уже за 110 млн. В целом же в ценовом диапазоне 60-110 млн рублей варианты отличаются разнообразием: от недостроев до строений начала прошлого века. Так что указанные суммы для будущих жильцов явно не окончательные. Подробности — в нашем обзоре.

Цены действительны на 7 мая 2026 года. Попадание дома в топ не означает, что он будет в продаже на момент прочтения материала. Также редакция не несёт ответственности за достоверность сведений, размещённых авторами объявлений на указанных сайтах.

Дом на ул. Облепиховой — 110 млн рублей

Возглавил топ «экологичный» деревянный двухэтажный дом 2014 года постройки площадью 456 м² рядом с Синявинским озером. Описание не изобилует подробностями, а фотографии не балуют качеством и информативностью. Известно лишь об автономном отоплении, подключенных коммуникациях, подвале, четырёх санузлах и террасе. Автор объявления считает объект подходящим вариантом для гостиницы и базы отдыха. Площадь участка — 50 соток.

В 2024 году дом с похожими характеристиками также занимал первое место в топе со стоимостью 135-140 млн рублей.

Дом на ул. Советской — 90 млн рублей

Двухэтажный многоквартирный кирпичный дом 1917 года постройки предлагается к покупке (в том числе по частям) в центре Янтарного. Площадь объекта — 614,7 м² без учёта мансарды. Толщина наружных стен — 0,5 м, материал — немецкий красный кирпич. Дом подключен к городским сетям водоснабжения, водоотведения, электричества, а вот газ «проходит рядом». Планировка, как сообщается, «подходит под гостиницу». Под крышей «имеется достаточно пространства» для оборудования мансарды. До пляжа, дорога к которому проходит через парк имени Беккера, обещают 350 метров. Площадь земельного участка — 10 соток, он находится в аренде на 49 лет с возможностью выкупа в собственность.

Два дома на ул. Советской — 75 млн рублей

Сразу два дома ждут новых владельцев в 500 метрах от Синявинского озера и 10 минутах от моря. Первый, площадью 182 м², как сообщается, готов к заселению, меблирован и оснащён техникой. Второй, площадью 152,8 м², — в сером ключе, с готовыми фасадами. «Дома построены в едином стиле из качественных материалов: крыша из керамической черепицы, фасад выполнен с учетом современных стандартов. Коммуникации включают автономное отопление, электричество 15 кВт/380V, систему очистки воды, охранную и пожарную сигнализацию, кабельное телевидение и интернет», — говорится в описании.

Высота потолков в готовом доме — 3,5 м, во всех комнатах обещают кондиционеры и систему «Тёплый пол». Также упоминаются натяжные потолки с LED-освещением, межкомнатные двери из натурального шпона, лестница из массива дерева, напольное покрытие кварцвинил.

Участок площадью 16 соток полностью огорожен, оснащён уличным освещением, видеонаблюдением и домофоном с возможностью удалённого управления. «Газон ухожен, есть потенциал для строительства крытого бассейна», — уверяет автор объявления.

Двумя годами ранее дома занимали второе место в топе со стоимостью 68,5 млн рублей.

Дом в Покровском — 70 млн рублей

В посёлке Покровское продаётся дом площадью 346,2 м², требующий ремонта. Потенциальным покупателям обещают функциональную планировку, керамическую черепицу на крыше, автономное газовое отопление, баню с отделкой из канадского кедра, тёплый пол и гараж.

Судя по фотографиям, вложить в дом придётся ещё немало средств, поэтому автор объявления попытался сделать акцент на живописной локации и инфраструктуре. В числе прочего упоминается строительство «новой скоростной дороги». До моря — 800 метров.

Строящееся здание между озером и морем — 60 млн рублей

Замыкает топ строящийся дом площадью 698 м² на участке площадью 8,6 сотки в 500 метрах от Синявинского озера. «Дом построен из керамического кирпича, с монолитными перекрытиями с соблюдением строительных норм и стандартов. Фасад дома утеплён и покрыт штукатуркой, внутри без ремонта», — говорится в описании.

Также сообщается, что дом спроектирован «для комфортного проживания двух семей или организации доходного бизнеса благодаря раздельным входным группам и гибкой планировке». Впрочем, будущим владельцам предлагается организовать и использовать пространство согласно своим планам и целям, используя в том числе мансардный и цокольный этажи.

«Транспортная доступность позволяет быстро добраться до центра Калининграда», — пишет автор объявления, вероятно, для тех, кто ни разу не пробовал это сделать.

Обзор: Игнат Родионов, фото с сайтов avito.ru и domclick.ru