Гараж для квадроцикла и полгектара леса: топ дорогих домов Янтарного

«Недвижимость Нового Калининграда» на этой неделе проанализировала объявления на сайтах ЦИАН, «Авито» и «Домклик» о продаже домов в пос. Янтарном. Цены действительны на 1 марта 2024 года.



Янтарный — один из самых перспективных курортов, который пока еще не застроен так, как Светлогорск или Зеленоградск. По всей видимости, именно поэтому предложения на местном рынке недвижимости не так разнообразны, как в других курортных местах. Впрочем, после того, как сюда дотянут новую ветку Приморского кольца, ситуация может в корне поменяться. Пока что местные продавцы недвижимости берут не интерьерами, а близостью к морю и Синявинскому озеру.

1. Дом из финского бруса на берегу моря — 140 000 000 / 135 000 000 рублей

Возглавляет топ самых дорогих домов Янтарного трехэтажный семикомнатный особняк площадью 456.5 кв. м с участком площадью 50 соток в лесу на берегу моря. Объявление о его продаже можно найти на сайте «Домклик», где он выставлен за 135 млн рублей, и на «Авито» — за 140 млн рублей.

Год постройки дома — 2014, в нем есть санузел, электричество, газ, канализация и веранда. При этом, судя по фотографиям, дом продается без мебели.

«Земельный участок площадью 5000 квадратных метров позволяет реализовать любой проект, в том числе Правилами землепользования предусмотрено строительство гостиниц. Очень живописное место и прекрасной экологией и видами», — отмечается в объявлении (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены — прим. «Нового Калининграда»).

Иллюстрации — скриншоты с сайта kaliningrad.cian.ru

2. Кирпичные дома на берегу Синявинского озера — 68 500 000 рублей

Недвижимость выставлена на продажу на сайте ЦИАН. Комплекс из двух жилых домов общей площадью 330 кв. м расположен на земельном участке 16 соток.

«Участок огорожен кованым забором с кирпичной кладкой и полностью благоустроен, — пишут риелторы. — По всему периметру дома предусмотрено уличное освещение, пешеходные дорожки выложенные тротуарной плиткой, проведен ландшафтный дизайн (высажены туи, плодовые деревья), ухоженный газон, возможность строительства крытого бассейна».

Комплекс состоит из двух полноценных благоустроенных домов общей площадью 180 кв. м и 152 кв. м, построенных в 2020 году. Первый дом состоит из двух полноценных этажей, имеется просторная кухня с мебелью и техникой, гостиная с действующим камином. На втором этаже — три спальни. «Дом полностью меблирован и оснащен техникой. Готов к заезду и проживанию», — отмечается в объявлении.

Гостевой дом также состоит из двух полноценных этажей, имеются кухня, гостиная, спальня и гараж. Отделка — белый ключ. Комплекс расположен в 500 метрах от зоны озера Синявино.

Иллюстрации — скриншоты с сайта kaliningrad.cian.ru

3. Дом свободной планировки без ремонта — 50 000 000 рублей

Объявление размещено на «Авито». На продажу выставлен кирпичный дом площадью 698 кв. м на участке 8 соток. Год постройки — 2021, есть все коммуникации, требуется ремонт.

«Дом строили для себя. Находится в маленьком ЖК, который сами и строили. В ЖК своя вода, канализация центральная, газ, электричество. Всё заведено в дом!!! В доме есть мансарда — это ещё один жилой этаж, не указанный в документах! — говорится в объявлении. — Можно использовать как бизнес проект. Так как находится дом между озером и морем. Заинтересованным все подробности расскажу по телефону. Если вы в Москве, то можно и при личной встрече. Цена занижена в связи со срочностью».

Иллюстрации — скриншоты с сайта avito.ru/yantarnyy

4. Два дома с террасами — 45 000 000 рублей

Еще один комплекс, состоящий из двух домов, расположен на ул. Малиновой. Объявление можно найти на сайте ЦИАН.

На продажу выставлены жилой дом с террасой (145 кв. м + 30 кв. м) и дом с террасой (48 кв. м + 20 кв. м, поделенный на две студии).

«Участок 8 соток, сделано благоустройство, дорожки к домам, калитке. Парковочная зона эко-парковка на 2 авто. К летнему периоду только засеять газон у большого дома. У гостевого дома высажены розы, есть зона барбекю», — отмечается в объявлении.

Иллюстрации — скриншоты с сайта kaliningrad.cian.ru

5. Дом с гаражом для квадроцикла — 39 500 000 рублей

Дом площадью 800 кв. м расположен на участке 10 сот. на ул. Морской. В здании девять комнат, есть все коммуникации. Объявление опубликовано на сайтах «Домклик» и «Авито».

«Подвал имеет два отдельных входа и гараж для квадроцикла. Восемь различных помещений. Техническое помещение и санузел», — отмечают продавцы. — Лестница из ясеня. Камин в гостиной. Усиленные стеклопакеты со стороны моря. Высота потолков 3,05.

Иллюстрации — скриншоты с сайта avito.ru/yantarnyy

В здании имеются кухня, шесть спален, три комнаты и несколько санузлов. На территории есть гостевой дом в два этажа. На первом этаже баня. На втором 2 спальни. Вход на второй этаж отдельный, отмечается в объявлении.

Обзор: Игнат Родионов / Новый Калининград