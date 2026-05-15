Ветер, волны, сосны и санузел: топ дорогих домов, выставленных на продажу в Балтийске

На этой неделе «Недвижимость Нового Калининграда» проанализировала предложения самых дорогих домов, выставленных на продажу в Балтийске. Ранее мы проводили мониторинг местного рынка недвижимости в 2024 году. Часть объектов с тех пор так и не продали, при этом цены изменились как в одну, так и в другую сторону. За 42-120 млн рублей потенциальным покупателям обещают «абсолютную приватность» и «атмосферу скандинавского минимализма с морским акцентом», а также «обрести свою тихую гавань» в «родовой усадьбе». Подробности — в нашем обзоре.

Цены действительны на 14 мая 2026 года. Попадание дома в топ не означает, что он будет в продаже на момент прочтения материала. Также редакция не несёт ответственности за достоверность сведений, размещённых авторами объявлений на указанных сайтах.

Дом на ул. Дачной — 120 млн рублей

На верхушке топа оказался двухэтажный 10-комнатный дом в Мечниково площадью 888,8 м². С марта 2024 года он подорожал более чем вдвое — на 72 млн рублей — и поднялся со второго на первое место по цене. Вопросы, помимо стоимости, вызывает и год постройки — то ли 2008-й, то ли 2018-й. Объект описывают как «уникальное предложение для тех, кто ищет просторный дом для жизни и работы, сочетающий в себе комфорт, безопасность и современные технологии». Будущим владельцам обещают оставить оборудование и мебель. Также упоминаются три входа (приватный для хозяина и гостевые для работы и сдачи в аренду), стометровое кафе, сауна, бассейн, тренажёрный зал и «комната отдыха 30% готовности» (в какой период времени готовность составляла 30%, не уточняется).

Площадь участка — 10 соток. Территория закрыта, по периметру расположены камеры видеонаблюдения, также есть калитка с видео и разговорным устройством. «Всё управляется на расстоянии с любой точки мира», — обещает автор объявления. Локацию описывают как тихое и спокойное место в 150 метрах от пляжа через буковую рощу, без шумных дорог.

Согласно данным онлайн-карт за 2010, 2021 и 2024 год, речь идёт о здании гостевого дома.

Дом на ул. Рябиновой — 55 млн рублей

Двухэтажный пятикомнатный кирпичный дом 2006 года постройки площадью 223 м² продают на ул. Рябиновой. «На участке плодоносящий сад, две теплицы, стационарный бассейн с системой очистки, парковка на три автомобиля, резервный колодец, зона барбекю, тротуарная плитка. Любая форма расчета», — это всё, что решил сообщить автор объявления. В числе характеристик также указана площадь участка — 7,5 сотки. Тип — ИЖС. Санузел в доме. Приложенные фотографии дают представление только об экстерьере здания.

Дом на ул. Заовражной — 48 млн рублей

Двухэтажный блочный дом 2019 года постройки площадью 146,3 м² ждёт новых владельцев на Балтийской косе. «Абсолютная приватность на берегу Балтики. Премиальный дом недалеко от моря», — дважды повторяет автор объявления. Отбросив лишнюю скромность, объект он называет «произведением искусства». Сообщается также, что дом строился для себя — без спешки и экономии. Подтверждение тому «фасад из отборного белорусского и латышского кирпича ручной формовки», который «задаёт тон статусу», и немецкая металлочерепица на крыше — «гарантия тишины во время дождя и 50 лет службы». Да и вообще «каждая деталь продумана: от кованых ворот в кирпичной ограде до идеально ровных аллей из тротуарной плитки».

Внутри обещают «атмосферу скандинавского минимализма с морским акцентом», высокие потолки (2,7 м), тёплые полы, два санузла с плиткой и сантехникой из премиум-коллекций, лестницу из массива лиственницы с мягкой подсветкой — «настоящий арт-объект». Достанется будущим владельцам и «стильная, качественная мебель, которая идеально вписана в пространство». Объект, по мнению автора объявления, подойдёт тем, кто устал от «дворцов» из газобетона в коттеджных посёлках. «Это место силы у моря. Приезжайте на закате — увидите, почему он стоит этих денег», — уверяют в описании. Не обошлось и без романтики: «Балтийская коса — место, где заканчивается суета и начинается настоящая жизнь. Сосновый воздух, дюны и полный штиль за окном. Участок на 18 сотках спроектирован так, чтобы солнце освещало дом и сад с утра до вечера. Здесь вы не услышите шума трасс — только ветер и волны».

Дом на ул. Дачной — 45 млн рублей

С третьего на четвёртое место по дороговизне за два года опустился трёхэтажный кирпичный дом 2014 года постройки площадью 182,7 м² на ул. Дачной. Цена при этом не изменилась. Объект расположен на второй линии от моря. «Полностью отремонтирован, стиль ремонта дизайнерский, имеется два санузла, каминный зал, просторная гостиная, дом готов к круглогодичному проживанию, все удобства в доме есть», — говорится в не изобилующем подробностями описании. Площадь участка — 8,6 сотки.

Дом на ул. Бурденко — 42 млн рублей

Замыкает топ двухэтажный каркасный дом 2019 года постройки площадью 263 м² в посёлке Павлово. Автор объявления — «суперагент» Дмитрий — пытается нащупать проблемы, волнующие посетителей сайта объявлений. «Проводите мало времени с семьёй? А редкие встречи по праздникам не дают ощущения единства? Со временем утрачиваются традиции и воспоминания, а мечты о спокойных летних днях у моря остаются несбывшимися», — констатирует Дмитрий. Далее он предлагает представить место, «где ваши родители летним утром просыпаются от шума сосен, дети бегут к морю через собственную калитку и в 70 метрах от дома могут играть в тёплом морском песке». Дополняют идиллию закаты на террасе и потрескиванием дров у камина.

Далее выясняется, что дома даже два — чтобы избежать конфликта поколений, ведь «у каждой семьи свой мир». Соседний «уютный, основательный» дом предлагается отдать родителям, чтобы иметь возможность «вместе позавтракать на террасе».

Основной, «современный» дом призван вместить хозяев, их взрослых детей и внуков.

Двумя годами ранее «родовая усадьба» занимала верхнюю строчку топа со стоимостью 65 млн рублей. Но поскольку «обрести свою тихую гавань» за указанную сумму так никто и не захотел, аппетиты пока умерили на 23 млн.

Обзор: Игнат Родионов, фото с сайтов cian.ru и domclick.ru