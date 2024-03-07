Шале возле моря, каминный зал и зимний сад: топ-5 самых дорогих домов Балтийска

«Недвижимость Нового Калининграда» в традиционном еженедельном дайджесте проанализировала объявления на сайтах ЦИАН, «Авито» и «Домклик» о продаже домов в Балтийске. Цены действительны на 7 марта 2024 года.



1. Шале возле моря — 65 000 000 рублей

Возглавляет топ самых дорогих домов Балтийска комплекс из двух особняков в пос. Павлово (он считается чертой Балтийска, расположен в районе бывшей заставы). Объявление можно найти на сайте ЦИАН.

«Два полностью оснащенных дома на участке 18 соток с возможностью организации номерного отеля или хостела, — отмечается в объявлении. — Общая жилая площадь 350 кв. м. В каждом доме есть спальни, кухни, сан-узлы и все необходимое для комфортной жизни. Элегантный внутренний и внешний дизайн, 3 камина и уютная меблированная терраса с уличным камином».

Продавцы недвижимости отмечают, что комплекс можно использовать в курортный сезон для аренды или гостиничного бизнеса, поскольку в доме остаются вся мебель и техника.

Иллюстрации — скриншоты с сайта kaliningrad.cian.ru

2. Двухэтажный дом на первой линии у моря — 48 000 000 рублей

Кирпичный дом общей площадью 888,8 кв. метров располагается на ул. Дачной. Объявления о его продаже опубликованы на всех трех сайтах — «Авито», Домклик и ЦИАН.

«Дoм в Балтийске, на первой линии от моря. В тихом месте вдали от городской суеты. Представлен в трех этажах включая подземный», — говорится в объявлении.

В подсобном помещении имеются сушилка, постирочная, кладовая, «в сером ключе подготовлены помещение под бассейн, сауну и тренажёрный зал». В доме десять изолированных комнат, общая гостиная с выходом на террасу, оборудованное кафе с кухней 110 кв. м. На территории парковка на семь автомобилей.

«До одного из лучших пляжей Калининградской области 5 минут пешком, путь пролегает через буковый лес. До центра Балтийска 15 минут. Дорога до Калининграда занимает 30 минут», — говорится в объявлении.

3. Трехэтажный коттедж — 45 000 000 рублей

Еще один особняк на ул. Дачной в Балтийске можно найти на ЦИАН и «Авито». Площадь здания — 182,7 кв. м, участка — 8,6 соток, год постройки дома — 2014-й.

«Дом расположен на второй линии от моря. Полностью отремонтирован, стиль ремонта — дизайнерский, имеется два санузла, каминный зал, просторная гостиная, дом готов к круглогодичному проживанию, все удобства в доме есть», — говорится в объявлении.

Иллюстрации — скриншоты с сайта kaliningrad.cian.ru

4. Дом с 16 комнатами и 10 санузлами — 40 000 000 рублей

Судя по объявлению на Домклик, особняк площадью 470 кв. м., располагается на первой линии от моря на Верхней Морской улице.

«Благоустроенная территория, множество насаждений, на участке есть пруд и беседка, — говорится в объявлении. — Продуманная планировка: 16 изолированных комнат, 10 санузлов, просторная гостиная и кухня. Все коммуникации подключены. Вокруг достойное окружение, хорошие подъездные пути».

Иллюстрации — скриншоты с сайта kaliningrad.domclick.ru

5. Дом с летней кухней и зимним садом в пос. Мечниково — 35 990 000 рублей

Двухэтажный особняк располагается в 500 метрах от моря, утверждается в объявлении на «Авито». В доме есть чердак, зимний сад и гараж.

«В доме вся отделка выполнена из дорогих материалов, светильники, люстры, мебель и сантехника известных брендов. Стены покраска+декор, 3D панели, стекло, керамика, — отмечается в объявлении. — Отопление пока электрическое. <...> В доме остаётся всё — техника и электроника, мебель, предметы интерьера вплоть до штор, подушечек, покрывал, чтобы не нарушать вид дизайнерской идеи. Дизайнерский ремонт, брендовая мебель (Турция, США, Дания), итальянские, испанские, чешские люстры, бра и светильники».

Иллюстрации — скриншоты с сайта avito.ru/baltiysk

В объявлении также отмечается, что «дом строился от души, на совесть, «для себя».

Обзор: Игнат Родионов / Новый Калининград