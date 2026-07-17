Море рядом: топ-5 самых дорогих домов Зеленоградска в аренду

На этой неделе «Недвижимость Нового Калининграда» продолжила обзор самых дорогих домов, которые сдаются в посуточную аренду в области. На этот раз мы «отправились» в Зеленоградск. За 35-70 тысяч рублей в сутки гостям обещают «скандинавскую эстетику» и прочие «дизайнерские решения», а также отсутствие «пробок» в ванную по утрам. Есть и спецпредложение — первые две стирки бесплатно. Подробности — в нашем обзоре.

Цены действительны на 17 июля 2026 года. Попадание дома в топ не означает, что он будет доступен для аренды на момент прочтения материала. Также редакция не несёт ответственности за достоверность сведений, размещённых на указанных сайтах.

Самый дорогой дом, который сдают в посуточную аренду в Зеленоградске(от 70 тысяч рублей в сутки), занял первое место в областном топе. На этот раз мы сделали обзор следующих по стоимости объектов.

Таунхаус у моря — от 40 000 рублей в сутки

На ул. Гагарина сдаётся в аренду трёхэтажный таунхаус площадью 145 м². Как сообщается в описании, реновация здания была проведена в 2026 году.

«Мы вдохнули в него новую жизнь, добавили авторский интерьер и скандинавскую эстетику. Здесь каждая деталь продумана до мелочей, чтобы Ваш отдых у Балтийского моря стал особенным», — рассказывает автор объявления.

Здесь готовы принять до 12 гостей. Их ждут четыре спальни в скандинавском стиле, кухня-столовая «для уютных вечеров и тёплых завтраков», а также личная зона барбекю на закрытой территории. Также гостям обещают «большие окна, ортопедические матрасы, качественный текстиль» для «полноценного сна», натуральные оттенки, дизайнерские решения и никаких «пробок» по утрам. Предполагается, что избежать их помогут три санузла.

Дом расположен на второй линии от моря, до которого обещают три минуты ходьбы. Владельцы называют свой объект «местом с душой» и утверждают, что лучшие даты «разлетаются». Курение, шумные вечеринки и проживание с животными под запретом. Гости младше 23 лет заселяются с согласия и с повышенным залогом. Его стандартный размер составляет 20 тысяч рублей. Площадь участка — одна сотка.

Дом на ул. Балтийской — от 39 000 рублей в сутки

Двухэтажный дом площадью 200 м² можно снять на ул. Балтийской, в десяти минутах ходьбы от моря. Здесь готовы разместить до восьми гостей, которым предлагаются четыре спальни, кухня-столовая, два санузла и по балкону в каждой комнате. В распоряжении жильцов будет бытовая техника: холодильник, микроволновая печь, электрическая плита, вытяжка, электрочайник, посуда, утюги, фен, smаrt ТV, стиральная и посудомоечная машины. Полотенца, постельное бельё и гладильная доска прилагаются. На территории обещают мангал, барбекю, летние зонты и лежаки. «Шумные компании просьба не беспокоить», — предупреждает автор объявления. Проживание с детьми разрешено. Сумма залога — 10 тысяч рублей. Площадь участка — четыре сотки.

Дом на ул. Энтузиастов — от 35 000 рублей в сутки

О доме в коттеджном посёлке Сокольники Де Люкс известно немногое: площадь 178 м², два этажа, пять спален. Владельцы уверяют, что он «уютный» и подходит «для комфортного проживания и отдыха». До моря и ближайшей железнодорожной станции обещают 200 метров. Из техники указаны стиральная машина, холодильник и телевизор, а в графе «дополнительно» — бассейн. Разрешено проживание с детьми. Сумма залога — 30 тысяч рублей. Площадь участка — 11 соток.

Дом на ул. Пионерской — от 35 000 рублей в стуки

Трёхэтажный таунхаус «класса люкс с зоной барбекю» площадью 135 м² готов вместить до восьми взрослых гостей, а также детей до двух лет без отдельного спального места и оплаты.

«В трёх спальнях двуспальные кровати, в каждой комнате комод для вещей, большой телевизор, прикроватные тумбочки, туалетный столик с пуфиком и зеркало, шкаф для одежды. На окнах москитная сетка, имеется проводной и беспроводной интернет. Есть комната отдыха с диваном и столиком, две туалетные комнаты с биде и душевой кабиной, в одной есть ванна, полотенца по две штуки для каждого гостя и туалетные принадлежности», — рассказывает автор объявления.

Кухня-столовая оснащена мебелью и техникой. В распоряжении гостей будут свч печь, плита, духовка, посудомоечная машина, холодильник и вся посуда, кофемашина с кофе и продукты (чай, сахар, приправы, крупы), стиральная машина со стиральным порошком и сушилкой для белья. Также упоминаются сауна, полы с подогревом и пять телевизоров.

Во дворе — застекленная беседка с мягкой и кухонной мебелью, телевизором, чайником, посудой, пледами и всем необходимым для барбекю, в саду — мангал с дровами. В стоимость входит неохраняемая стоянка для двух автомобилей.

Курение разрешается только в специально отведённом месте. Гостей просят обойтись без «громких вечеринок» и соблюдать тишину после 23 часов. До моря «298 метров по карте». Площадь участка — две сотки.

Дом в Малиновке — от 35 000 рублей в сутки

Замыкает топ трёхэтажный дом площадью 210 м² в первом Донском переулке. Объект описывают как «современный уютный дом для семейного отдыха у моря» «в тихом уютном месте в 450 м от моря с прекрасным широким пляжем». В распоряжении арендаторов будут «две отдельные квартиры» на четыре и восемь спальных мест, каждая из которых «полность оборудована для проживания».

На участке площадью 7,25 сотки — стоянка для автомобиля, место для гриля (казан, мангал). Залог в размере 50 тысяч рублей обещают вернуть после уборки дома при условии, что ему и имуществу не нанесён ущерб. За дополнительную плату, размер которой не уточняется, можно пользоваться камином, за 500 рублей — стирать. Бесплатно можно постирать первые два раза в течение первой недели проживания.

Обзор: Игнат Родионов, фотографии с сайтов cian.ru и avito.ru