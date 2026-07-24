Шеф-повар, бассейн и детский восторг: топ-5 самых дорогих домов Светлогорска в аренду

На этой неделе «Недвижимость Нового Калининграда», перебравшись в Светлогорск, продолжила обзор самых дорогих домов, которые сдаются в посуточную аренду в области. За 30-50 тысяч рублей в сутки можно поселиться в «лесном шале», «вспомнить, как поют птицы» и найти «идеальное место для удалённой работы». А «неудобства от капризов балтийской погоды и прохладного моря» — местами за отдельную плату — сгладят бассейны и бани. Подробности — в нашем обзоре.

Цены действительны на 22 июля 2026 года. Попадание дома в топ не означает, что он будет доступен для аренды на момент прочтения материала. Также редакция не несёт ответственности за достоверность сведений, размещённых авторами объявлений на указанных сайтах.

«Лесное шале» — от 50 000 рублей в сутки

Возглавил топ двухэтажный двухкомнатный дом 2022 года постройки на ул. Кленовой. Площадь «лесного шале» то ли 160, то ли 181 м² (в объявлении указаны разные данные).

«Этот дом — настоящая находка для тех, кто ценит простор, стиль и уединение. Выполненный в традициях альпийского шале, oн расположен в лeснoм массиве Свeтлoгopска, в тишинe, но в пешей дocтупнocти от моря и городской инфраструктуры», — говорится в описании.

Далее автор рассказывает, почему этот дом, по его мнению, «идеально подходит для семейного отдыха». Комфортное проживание трёх-четырёх человек призваны обеспечить два санузла, гостиная с панорамными окнами, отдельная спальня для родителей и раскладной диван для детей или гостей. Самым маленьким жильцам по запросу обещают предоставить мобильную кроватку, стульчик для кормления и горшок. «Расслабиться в любое время суток, не думая о погоде» позволит круглогодичный крытый бассейн с подогревом. «Дети будут в восторге», — уверен автор объявления. За отдельную плату он предлагает воспользоваться настоящей русской баней на дровах: «Оплата почасовая — вы сами решаете, сколько париться. Идеальный спа-ритуал после прогулки по лесу. Имеется купель с регулировкой температуры». Уличная зона отдыха с кухней, барбекю и шезлонгами прилагается.

Для желающих отдохнуть от приготовления пищи владельцы готовы организовать приезд профессионального шеф-повара. Заплатив 50 тысяч рублей за сутки проживания, будьте готовы отдать ещё 100 в качестве страхового депозита. Сумму обещают вернуть после уборки в день отъезда «в случае отсутствия повреждения имущества и соблюдения правил проживания». Залог останется у арендодателя, если гостям вздумается покурить в доме. Праздники, вечеринки и животные также под запретом.

«Киферн Хаус» — от 35 300 рублей в сутки

Ещё один объект с названием — KiefernHaus — сдают на ул. Сосновой. В доме премиум-класса площадью 130 м² два этажа. Год постройки — 2014-й. «Прекрасный выбор для тех, кто ценит комфорт загородной жизни. Еcли вы устaли oт шума доpoг и гoрoдcкой cуeты, хотитe pacслaбиться и вcпомнить, как поют птицы, это предложение для Вас», — обращается к посетителям сайта автор объявления.

«Островок тишины и уюта в 700 метрах от Балтийского моря» сочетает в себе «самые современные удобства мегаполиса с комфортом загородной жизни», уверяет владелец.

Помочь почувствовать себя как дома призван интерьер в немецком стиле. В числе прочего упоминаются камин, кресло-качалка, массивные деревянные стулья и «вид в сад». К приготовлению вкусных блюд, как сообщается, располагают газовая плита, духовой шкаф, вместительный холодильник, посудомоечная машина, микроволновая печь, кофемашина, необходимая посуда и барная стойка. (Последняя, вероятно, всё же располагает к чему-то другому). Кстати, о запрете на вечеринки в объявлении ничего не говорится.

Разместить здесь готовы максимум шестерых гостей, включая детей. Их ждёт закрытая территория с шезлонгами, собственным подогреваемым бассейном и банным комплексом, которые, в случае необходимости, «сгладят неудобства от капризов балтийской погоды и прохладного моря». Всё вышеупомянутое, а также финальная уборка входят в указанную стоимость (в отличие от 15% комиссии «Циан»). Размер залога — 35 300 рублей.

«Семейный дом» — от 35 000 рублей в сутки

В переулке Горького есть объект площадью 280 м², в котором готовы принять до 12 гостей. Его описывают как «светлый cемeйный дoм в соснах с кaмином и библиoтекой, четырьмя спaльнями, мансардoй, удoбнoй куxнeй-гoстиной с высокими потолкaми и пpосторными ванными комнaтами, a тaкжe с прaчeчной».

Арендаторам обещают четыре изолированные спальни с двухместными кроватями, три совмещённые туалетные комнаты с окнами и тёплыми полами и кухню с посудой и приборами. Из техники — газовая плита, электрическая духовка, вытяжка, микроволновка, термопот, кулер, стиральная, посудомоечная, сушильная и кофемашина. Также упоминаются надёжная дверь с электронным замком и трёхступенчатые фильтры для питьевой воды.

«На территории уютное патио-барбекю со всем необходимым, настольный теннис и новый батут, вечерняя подсветка для комфортных посиделок, диван-качель с мягкими сиденьями и большой солнцезащитный зонт, прохладная веранда с плетёной мебелью и панорамой на две стороны», — продолжает рассказ автор. Шумные вечеринки, животные и курение под запретом. Размер залога — 20 тысяч рублей.

Таунхаус на ул. Радужной — от 30 000 рублей в сутки

«Уникальный таунхаус» площадью 137 м² сдаётся на ул. Радужной. «Это идеальное место для удалённой работы, где вас ничто не будет отвлекать от вдохновения и концентрации. <...> Настоящая локация мечты для тех, кто ценит комфорт и гармонию с природой», — говорится в описании.

На первом этаже расположена кухня-гостиная с выходом на террасу, «где можно наслаждаться утренним кофе на свежем воздухе». Второй этаж занимает мастер-спальня с гардеробной и собственной душевой. На третьем этаже — детская комната с двумя отдельными кроватями и ванной.

«Этот дом идеально подойдёт для семьи, которая ценит медленный ритм жизни, наслаждаясь каждым мгновением. Здесь вам некуда спешить и не нужно — пространство создано для тех, кто уже всё успел и хочет просто жить, чувствуя каждый момент», — продолжает автор.

Заселить в «дом мечты» готовы до четырёх человек, в том числе «самых маленьких и самых важных гостей», которым по запросу предоставят кроватку-манеж, стульчик и «даже горшок». Дом не сдаётся для проведения вечеринок и праздников, курильщикам и тем, кто не готов на время отдыха расстаться с питомцем. Уборка включена в стоимость. Размер возвратного страхового депозита — 30 тысяч рублей.

Дом с видом на сосновый лес — от 23 000 рублей в сутки

Замыкает топ трёхэтажный дом площадью 396 м² в Кедровом переулке. Гостям обещают море в 10 минутах ходьбы и вид на сосновый лес. На территории расположены летний домик с зоной барбекю и бассейн. На первом этаже — гостиная, кухня, столовая, спальня и санузел. На втором и третьем — по две спальни и одному совмещённому санузлу.

Указанная стоимость актуальна для четырёх гостей. Оплата за каждого последующего — 3000 рублей. Баня на цокольном этаже и клининг также оплачиваются отдельно. Размер залога — 20 тысяч рублей. Проживание с детьми и животными разрешено.

Обзор: Игнат Родионов, фотографии с сайтов cian.ru и avito.ru