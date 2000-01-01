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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
Три добрые истории о том, как живут калининградцы с рассеянным склерозом
Мы собрали несколько историй калининградцев, которых объединяет не только один диагноз, но и огромная любовь к своей жизни. О дружбе с неизлечимой болезнью, о трудностях и страхах, о мечтах и достижениях — наш
специальный проект.
«Рассеянный склероз» (РС) — болезнь, о которой до сих пор некоторые слышат впервые и по ошибке ассоциируют ее с потерей памяти. В действительности это заболевание, при котором собственная иммунная система ошибочно атакует и разрушает оболочку нервных волокон, так называемый миелин. В результате чего в организме человека возникают необратимые повреждения центральной нервной системы. У людей с рассеянным склерозом может наблюдаться онемение конечностей и лица, депрессии, головокружения, а при прогрессировании болезни — слепота, тремор и паралич. Вылечить рассеянный склероз невозможно, однако при правильно подобранной терапии прогрессирование заболевания можно приостановить.
С каждым годом количество россиян, которым устанавливают диагноз «рассеянный склероз», только растет. Как заявил министр здравоохранения Р Ф Михаил Мурашко, в 2022 году этот диагноз поставили 6,8 тыс. россиян, что на 18% больше, чем в 2020-м.

В Калининградской области по состоянию на сентябрь 2023 года диагноз «рассеянный склероз» был установлен 780 пациентам. Как уточнили в региональном минздраве, тенденции к увеличению распространенности заболевания в регионе не отмечается. Оно чаще диагностируется  в более позднем возрасте, существенной динамики к выявляемости в более раннем возрасте нет.
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«Возможное одиночество — не вина рассеянного склероза»
Мнение эксперта
Калининградский невролог Анна Владимировна Горбачева считает, что сегодня рассеянный склероз — уже не приговор.

«Мы имеем в арсенале препараты, изменяющие течение рассеянного склероза (ПИТРС). Множество пациентов, получающие терапию, долгое время остаются активными, работают, строят семьи и рожают детей. Очень важно поддерживать связь со своим лечащим доктором, принимать препараты, приходить на плановые осмотры, соблюдать рекомендации по образу жизни. При выполнении этих несложных требований пациент с установленным диагнозом „рассеянный склероз“ сможет держать под контролем свое заболевание и полноценно жить», — считает Анна Владимировна.
Симптомы, которые важно не пропустить