С каждым годом количество россиян, которым устанавливают диагноз «рассеянный склероз», только растет. Как заявил министр здравоохранения Р Ф Михаил Мурашко, в 2022 году этот диагноз поставили 6,8 тыс. россиян, что на 18% больше, чем в 2020-м.



В Калининградской области по состоянию на сентябрь 2023 года диагноз «рассеянный склероз» был установлен 780 пациентам. Как уточнили в региональном минздраве, тенденции к увеличению распространенности заболевания в регионе не отмечается. Оно чаще диагностируется в более позднем возрасте, существенной динамики к выявляемости в более раннем возрасте нет.