С каждым годом количество россиян,
которым устанавливают диагноз «рассеянный склероз», только растет. Как заявил министр
здравоохранения Р Ф Михаил Мурашко, в 2022 году этот диагноз
поставили 6,8 тыс. россиян, что на 18% больше, чем
в 2020-м.
В Калининградской области по состоянию на сентябрь
2023 года диагноз «рассеянный склероз» был установлен 780 пациентам.
Как уточнили в региональном минздраве, тенденции к увеличению
распространенности заболевания в регионе не отмечается. Оно чаще
диагностируется в более позднем возрасте, существенной динамики к выявляемости
в более раннем возрасте нет.