День 8: Маленькое путешествие и снова прогулки

В понедельник нужно было решить несколько задач на своей малой родине, но нужно было сделать это оперативно, чтобы успеть на работу. Самым быстрым способом оказалась «Ласточка»: 62 рубля и 45 минут, автобусом добираться и дольше, и дороже.

Редко езжу поездами, поэтому остался под приятным впечатлением от поездки. В школьные и студенческие годы я ездил на учёбу из Зеленоградска в Калининград, и поверьте мне, это небо и земля.

Раз уж я поехал на побережье, грех не взглянуть на море. Обратно в Калининград меня подвёз одноклассник, который ехал на работу — сэкономил 62 рубля.

Суперплотное воскресенье

После похода на день рождения есть не хотелось весь день. Это приличный стресс для организма, когда ты сначала переедаешь, а потом целый день ничего не ешь, но ничего физически с этим я поделать не мог — просто ничего не лезло. К вечеру смог уговорить себя съесть овощи, которые лежат в морозилке со второго дня эксперимента.

Ноги — лучший транспорт

Так как денег особо не осталось, а велосипед с собой в Зеленоградск было тащить не с руки, до вокзала и с работы ходил пешком. Утром из дома до Южного — 43 минуты, а вечером из офиса домой — 1 час 10 минут.

Днём еще сходил на рынок в поисках «сезонных фруктов», потом показал своим детям фотографии. «Мы бы такое есть не стали», — резюмировала старшая дочь. Видели ли вы где-нибудь свежие фрукты дешевле 30 рублей за килограмм?