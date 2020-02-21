День 11: Проблемы с концентрацией и рекомендованные овощи

С начала недели я прошагал приблизительно 75 000 шагов и, по моим расчётам, сэкономил около 300 рублей. Все эти деньги сегодня ушли на оплату мобильной связи, естественно, с интернетом. У меня уже сложилась чёткая позиция, что как минимум пунктов «связь» и «общественный транспорт» в расчётах прожиточного минимума не хватает, а это обязательные для существования в XXI веке пункты. Думаю, что в минимальной версии эти расходы могут составлять 1 700 рублей в сумме, но в других регионах может быть и больше — зависит от транспортной сети города и статистики по маятниковой миграции.

В целом, от прогулок длиннее 20 километров в день организм устал: немного болят мышцы спины, напряжены мышцы голени, а мозгу сложно сосредоточиться на задаче. Усталость отрицательно сказывается на настроении, думаю, это можно было понять по моим комментариям ко вчерашнему материалу. Практику ходить пешком для экономии на транспорте я пока прекращу и по возможности буду пользоваться велосипедом.

Сколько денег на транспорт в месяц тратите вы?

Овощи и сладости

Вчера наконец-то купил овощи, рекомендованные к употреблению для трудоспособного населения: капусту, свёклу и лук. Картофель тоже рекомендован, но он у меня ещё с той недели остался. Буду что-то с этим придумывать: салаты, супы, гарниры.

На завтрак ел гречневую кашу с молоком, которую купил еще во второй день. С 900 грамм крупы получается прилично так отварного продукта, так что пока это чуть ли не лучшее вложение 55 рублей в еду.

На ужин доедал овощную смесь с того же второго дня, запил стаканом кефира, а перед сном выпил чая с козинаками, которые купил по акции за 25 рублей. Буду иногда покупать - и вкусно, и калорий аж 870 в 150-граммовой упаковке.

Ещё один лайфхак или чит для «выживальщиков»: подпишитесь в социальных сетях на пункты общепита, которые находятся рядом с вашим домом и работой - обычно в дни появления новой продукции проходит бесплатная дегустация. Естественно, на дегустациях особо не наешься, да и проходят они не каждый день, но вносить разнообразие в вашу гастрономическую жизнь однозначно нужно, особенно если вы целый месяц питаетесь капустой, картошкой и макаронами за 29 рублей килограмм. Я так вчера в кофейне в 150 метрах от работы попробовал диетический торт «Птичье молоко» и торт из куриной печени. Я печень с детства есть не могу, а тут съел и даже не заметил, видимо проект на меня уже повлиял достаточно сильно.

За то, что было вкусно, оставлю ссылку на профиль ребят здесь: @totsamytort_coffeehouse.

А вы когда нибудь были на дегустации? Случайно туда попадали или целенаправленно шли?