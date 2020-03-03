День 22: Поиск фудшейринга и фримаркетов

Вот и начался настоящий эксперимент: 358 рублей с копейками на оставшиеся 9 дней, если считать сегодняшний. Используя несложные математические операторы, можно легко вычислить, что если не тратить деньги ни на что, кроме автобуса, то последние два дня всё равно придётся ходить пешком, так как у меня останется 22 рубля 15 копеек. Еще позавчера было желание потратить полтинник, а то и два полтинника на одежду, поэтому считаем, что свободных денег у меня осталось 258. Финансовый план такой: 5 поездок на автобусе, 2 вещи из магазина доступной одежды, еще килограмм картофеля и буханка Дарницкого хлеба — похоже, я на него «подсел».

Кстати, про Дарницкий, теперь это основа моего рациона — ем два куска на завтрак и два на ужин, не обедаю. На завтрак к хлебу добавил сливочное масло, но его осталось совсем мало. Вечером доел последнюю отварную свёклу, дальше в бой снова пойдут гречка с рисом, а из новенького у меня остались отруби. Неиспользованные ингредиенты на блины пущу в ход где-нибудь в середине недели.

Погода была не очень прогулочная, поэтому скупиться на проезд сегодня я не стал — потратил 48 рублей, зато меньше шансов, что заболею.

Фудшеринг

Пользователи в Instagram мне подкинули ссылку на сообщество @foodsharing_kaliningrad, где люди просто так отдают еду. Сейчас там только 246 подписчиков, но какая-то активность всё-таки есть.

Изначальная идея фудшеринга (от английского food — «еда», sharе — «делиться») на его родине в Германии была слабо связана с социальной помощью малоимущим гражданам, скорее это была борьба за экологию путём сокращения органических отходов, а социальным аспектом занимались другие организации — продовольственные банки: например, пищевой банк Святой Мэри в Фениксе штат Аризона, или немецкий Tafel Deutschland. В России есть некоммерческая организация «Фонд продовольствия „Русь“», которая как раз занимается помощью нуждающимся, но в Калининграде она не представлена. Если, не дай Бог, но вы обеднеете в Москве или Туле, то в первую очередь ищите этот фонд — сэкономите много времени, средств и нервов.

Запрос на бесплатное питание в Калининграде есть, но в социальных сетях он оставляет не очень большой след, поэтому найти что-то для себя сегодня я не смог. В группе этого же сообщества ВКонтакте, я увидел пост с прошлого года, где девушка по имени Мария приглашала всех желающих в районе улицы Аксакова бесплатно питаться на постоянной основе .





Вы когда-нибудь выбрасывали еду, которую ещё можно есть?

Существуют и аналогичные непищевые сообщества вроде Фримаркета, который в Калининграде собирается каждое последнее воскресенье месяца. Кстати, это очень знаковый день, так как на Центральном рынке в то же последнее воскресенье месяца, за день до санитарного дня, можно купить фрукты и овощи со скидкой. У меня, правда, найти рыночные скидки 23 февраля не получилось, но мне сказали, что просто я пришёл слишком рано — нужно приходить к 17 часам и сразу начинать торговаться.

Торгуетесь на рынке?

Ещё я слышал про проект «Суп для людей», но застать мероприятие сегодня не удалось, повторю попытку завтра.