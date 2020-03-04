День 23: Успехи в ходьбе и «Суп для людей»

Как я и планировал, сегодня сэкономил половину стоимости проезда на работу и обратно, потому как утром пошёл на работу пешком. Темп уже почти ровный — 10 минут на километр, в итоге суммарно путь у меня занял ровно 1 час 20 минут, что на 8 минут меньше, чем в прошлый раз. На работу я пришёл сильно разогретым, но не вспотевшим. Предполагаю, что у утренних походов в офис в качестве альтернативы поездке на общественном транспорте есть будущее. По пути, кстати, приглядел себе еще одно бесплатное развлечение. Кто говорит, что качели предназначены исключительно для детей, тот ничего не понимает в качелях.

В завтраке не было ничего необычного: отварной рис, маленький кусочек масла, кусок хлеба, а вот ужин у меня был из ресторана!

Этот приятный молодой человек на фотографии — волонтёр организации «Суп для людей», и сегодня в 18:00 он разливал для бездомных очень наваристый суп наподобие рассольника из ресторана «Британика». Меня тоже угостили, сказали, что могут организовать добавку, но даже несмотря на то, что было действительно вкусно, две пол-литровые порции супа я не осилил.

Каждый день, кроме воскресенья, вечером в парке через речку от храма Христа Спасителя в Калининграде собираются люди без определённого места жительства и без места работы, чтобы бесплатно поесть, получить юридическую консультацию или попросить тёплую одежду. Про проект «Суп для людей» можно почитать у них в сообществе или поискать посты у нас на портале — первый фоторепортаж вышел 7 декабря 2009 года! Помимо питания и услуг первой необходимости, нуждающимся иногда организуют досуг, к примеру, в позапрошлом году одна из основателей проекта «Суп для людей» Мария Шпутенкова рассказывала редакции Нового Калининграда про серию экскурсий для бездомных.

На мероприятии присутствует Герман Урыков (он в очках) и его коллеги. Герман - член Общественной наблюдательной комиссии за соблюдением прав человека в местах принудительного содержания, а также лидер инициативной группы «Становление» — занимается тем, что помогает бывшим заключенным и бездомным получить лекарства, медицинскую и юридическую помощь, одежду и восстановить документы в случае их утери. В общем, прекрасные люди, о существовании которых в моём маленьком мире «розовых пони и бабочек» ранее упоминания не было. Не дай Бог, конечно, но если у вас в какой-то момент стало совсем всё очень-очень плохо, то Герман должен быть контактом номер один в вашем телефоне. Ну и если вдруг вы занимаетесь благотворительностью, то обратите внимание на этих людей тоже.

Какой процент от дохода вы тратите на благотворительность для незнакомых людей или на материальную помощь для знакомых людей?

Теперь о хорошем

Муки, какао, растительного масла и сахара у меня осталось ещё с лихвой, поэтому вечером ещё раз провёл эксперимент с какао-кексом, но на этот раз не в кружке, а в глубокой тарелке. Немного поиграл с пропорциями — стало интереснее. Еще пара попыток, и этим можно будет угощать людей.

Постскриптум: похоже, что лейка для душа в ванной тоже вышла из строя, и её надо менять, но это в целом не очень плохая новость, так как судя по ценам в интернете, лейку можно купить за 60-70 рублей, а такими деньгами я пока располагаю.

Существуют вообще магазины бюджетной сантехники?