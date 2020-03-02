День 21: Прогулки по Янтарному и очень мало денег в кармане

Масленица же от слова «масло»? Мне кажется, что да, поэтому утро началось с двух обильно смазанных сливочным маслом бутербродов, кружки чая и отличного настроения. Сегодня мне снова нужно было посетить родственников, но уже не в Калининграде, а в Янтарном, с условием, что от меня требовалось только добраться до указанного населённого пункта, а питание и обратный путь мне обещали организовать. Визиты к родне, скорее всего, бывают почти у каждого — поводов может быть уйма: праздники, беды, совместное решение бытовых проблем или бесплатные консультация в сфере твоей компетенции.

Вы же не берёте с родственников деньги за помощь?

Приехав на Южный автовокзал немного раньше, я обнаружил магазин «Супер Цена», в котором есть зубные щётки средней жесткости за 17 рублей. Напомню, что в первый день эксперимента я купил самую дешевую зубную щетку в своей жизни за 43 рубля, это почти в 2.5 раза дороже.

Там же можно найти довольно практичную обувь для мужчин и женщин всего за 300 рублей. Моего размера не оказалось, то ли весь 45-46 разобрали, то ли вовсе не завозили.

Вы, кстати, знали, что не обязательно примерять обувь на ногу, чтобы понять, что она вам мала? Длина стельки обуви по размеру среднестатистического человека равна расстоянию от изгиба локтя до основания запястья руки.

Несмотря на то, что сегодня православный праздник, цена на билет для бедствующих слоёв населения христианской не покажется — свозить семью из 4 человек показаться на глаза бабушке с дедушкой выходит 1 136 рублей. Янтарный расположен не так далеко от областного центра, я как-то отсюда даже на работу ездил на велосипеде целую неделю, но есть же люди у которых родственники живут, к примеру, в Мозыре — это 484 рубля на человека туда и обратно, или в Краснознаменске — 730 рублей туда и обратно. Если продолжать так рассуждать, выходит, мне ещё повезло.

Родня не обманула и накормила блинами, салатом оливье и даже креветками в чесночном соусе. Тратить деньги на организацию досуга я вообще не планировал, поэтому отправился на самый бюджетный вид отдыха — прогулку по променаду.

Примечание для родителей с детьми дошкольного и младшего школьного возраста: в парке Беккера в центре Янтарного установлены информационные таблички и скульптуры в виде следов разных мифологических существ, связанных с Балтийским морем. Удивительно, но моим детям очень понравилось их искать, читать описания и рассуждать на тему экологии побережья.

Табличку с текстом описания предназначения скульптурных композиций мы заметили только в самом конце прогулки, когда уже возвращались домой, так что мы и без квеста провели увлекательные полтора часа в парке, хоть на табличке и указано, что для прохождения понадобится всего 40 минут. В любом случае рекомендую этот вид бюджетного развлечения, только не забудьте с собой термос с чаем, если будете там в холодное время года, и бутылку чистой воды, если в тёплое.

Вот так приблизительно я себя чувствовал, пока телефон не провибрировал двумя уведомлениями: во-первых, уровень зарядки аккумулятора составил 5%, а во-вторых, мне пришло уведомление с рабочей системы управления проектами, что мне очень срочно нужно сделать очень важную вещь, и сделать её без телефона я не могу. Как у любого сознательного современного гражданина с зависимостями от гаджетов, шнур питания для телефона — это третья вещь, которую я беру с собой при выходе из дома. Первые две: ключи и телефон, соответственно, а ТОП-4 занимает паспорт гражданина РФ, если интересно.

Сегодня мне не повезло — при транспортировке кабель вышел из строя, у родственников и знакомых в Янтарном такого кабеля не оказалось, а решать вопрос с питанием нужно было срочно, так как счёт до времени выполнения задачи шёл на минуты.

А теперь самая печальная часть истории, после которой настроение с очень хорошего изменилось до очень плохого — ассортимент кабелей USB на USB Type C в Янтарном я нашёл, но самая дешёвая вариация стоила 400 рублей. Деваться было некуда. Хочу напомнить, что за эти деньги в Калининграде я теперь могу приобрести 4 почти полных дневных рациона более чем на 2600 килокалорий в день.

В кармане осталось 358 рублей 15 копеек на 9 дней, это приблизительно по 39 рублей в день, что, в свою очередь, означает, что дневной нормы не хватит даже на транспорт до работы в обе стороны, я не говорю уже о каких-то подарках на 8 Марта. Чувствую, спать я сегодня буду очень тревожно.

Бывало ли у вас, что деньги совсем заканчивались за неделю до зарплаты?