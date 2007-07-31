Вопросы Центру занятости Калининградской области

Вопросы Центру занятости Калининградской области

Как складывается ситуация на рынке труда в Калининградской области сегодня? Для кого работает служба занятости Калининградской области в условиях кадрового кризиса и минимальной безработицы? Какие услуги он предоставляет молодежи, работодателям и предпринимателям, а также всем, то кто интересуется актуальным положением на рынке труда и его тенденциями? Можно ли сменить карьерную траекторию, переобучиться и освоить новую специальность на базе службы?

На эти и другие вопросы читателей «Нового Калининграда» отвечает директор ГКУ КО «Центр занятости Калининградской области» Сергей Гуряков.

Вопросы в рамках интернет-конференции принимаются с 16 по 23 июня включительно. Ответы будут опубликованы до 4 июля.

Внимание! Вопросы проходят премодерацию. Не допускаются вопросы, содержащие нецензурные или оскорбительные выражения, не относящиеся непосредственно к теме интернет-конференции. Не допускаются вопросы, не содержащие собственно вопроса, а являющиеся высказываниями.

Директор Государственного казенного учреждения Калининградской области «Центр занятости населения Калининградской области» Сергей Николаевич Гуряков родился в Калининграде. Образование высшее: окончил Калининградский технический институт, Российскую таможенную академию, Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС).

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