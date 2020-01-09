Авторы фильма о стрит-арте в Калининграде опубликовали его в интернете

Виталий Невар / Новый Калининград
Виталий Невар / Новый Калининград

Документальный фильм о стрит-арте в Калининградской области опубликовали «ВКонтакте». Посмотреть его можно на странице режиссёра Александра Пусько.

«Город уже давно стал частью современного общества. Это не просто серые стены в окружении человека, они действительно способны сказать намного больше, но в нашей действительности попытки оживить их безликость ведут лишь к административному правонарушению. Стрит-арт — это социальное явление под большим вопросом „вандализм это или искусство?“» — говорится в описании фильма «KaliningrArt.doc».

Работа над фильмом стартовала в августе и завершилась в декабре 2019 года. Над проектом работали местные авторы. Александр Пусько выступал в качестве режиссера, оператора и монтажера. Арсений Заянчковский отвечал за моушн-графику. В фильме звучит музыка калининградских коллективов Königsberg Flava и Mad Twinz. Финансовую поддержку оказало Федеральное агентство по делам молодежи (на форуме «Таврида» проект выиграл грант размером 100 тысяч рублей).

«Мне хочется, чтобы стрит-арт в Калининградской области развивался, а не рассматривался как вандализм,— говорит Александр Пусько. — Европа давно „качает“ свой туристический потенциал за счет уличного искусства. Опыт Екатеринбурга и Нижнего Новгорода показывает, что и в России это возможно».

Главными героями «KaliningrArt.doc» стали художники Макс «Навигатор», Sho and Sho, Fox, Джон, Фернандо и Александр Буйницкий. Продолжительность фильма — 22 минуты. 0+


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