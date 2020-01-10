Кассовые сборы кинопроката в 2019-м достигли рекордных показателей

Виталий Невар / Новый Калининград
Виталий Невар / Новый Калининград
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Кассовые сборы кинопроката в России за прошедший год достигли 55,4 млрд рублей. Эта сумма стала максимальным значением в современной российской истории. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Фонд кино.

«В 2019 году совокупные кассовые сборы кинопроката Российской Федерации составили 55,4 млрд рублей ($853 млн), в кинотеатрах страны было продано 219,4 млн билетов», — говорится в сообщении Фонда.

Зарубежные картины собрали 43,2 млрд рублей, отечественные — 12,3 млрд рублей. По подсчетам Фонда, каждый четвертый билет (23%) был продан на сеансы российского кино.

«Впервые в истории два отечественных релиза за год со сборами более 2 млрд рублей („Т-34“, „Холоп“), это и крайне высокая для столь насыщенного знаковыми голливудскими релизами доля российского кино, за которой стоит свыше 50 млн посетителей кинотеатров, отдавших предпочтение именно нашим фильмам», — подчеркнули в фонде.



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