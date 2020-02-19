Эксперты составили список самых ожидаемых фильмов в 2020-м

Составлен список самых ожидаемых фильмов 2020 года. Картины в нем распределены по датам выхода, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на американское издание о событиях в киноиндустрии The Hollywood Reporter.

В феврале посмотреть советуют «Эмму», «Зов предков», «Последнее, чего он хотел» и «Человека-невидимку». В марте — мультфильм «Вперед», историческую драму «Путь домой», боевик «Бладшот», «Тихое место 2» и «Мулан».

Главное кинособытие апреля — 25-й фильм о Джеймсе Бонде «Не время умирать». Также рекомендуют сходить на фантастический боевик «Новые мутанты», мультфильм «Тролли. Мировой тур» и триллер «Антебеллум». В мае на экраны выходит блокбастер со Скарлетт Йоханссон «Черная вдова», а также «Блондинка в законе 3», мультипликационный фильм «Скуби-ду», триллер «Женщина в окне» и «Форсаж 9».

Летом эксперты советуют посмотреть фильм «Чудо-женщина: 1984», мультфильм «Душа» от студии Pixar или «Топ Ган: Мэверик» с Томом Крузом. В июле стоит посетить сеансы картин «Миньоны: Грювитация», «Охотники за привидениями: Наследники», «Довод», «Французский диспетчер» и фильм Marvel «Морбиус» с Джаредом Лето, комедию «Главный герой» с Райаном Рейнольдсом и приключенческий боевик «Круиз по джунглям».

Август ознаменован фильмом с Киану Ривзом в «Билле и Теде» и комедийным боевиком «Телохранитель жены киллера». Осень эксперты издания советуют начать с похода на фильм «Охотник на чудовищ» с Милой Йовович или на хоррор «Заклятие 3: По воле дьявола».

В сентябре выйдет научно-фантастический фильм «Биос» с Томом Хэнксом и детектив «Смерть на Ниле» (экранизация романа Агаты Кристи). В ноябре в кинотеатрах будут показывать «Тихий омут» с Мэттом Деймоном, блокбастер Marvel «Вечные» с Анджелиной Джоли, Китом Харрингтоном, Сальмой Хайек, а также боевик «Годзилла против Конга».

В последний месяц года рекомендуется сходить на премьеру комедии «Поездка в Америку 2» с Эдди Мерфи и боевика «Завтрашняя война» с Крисом Прэттом.